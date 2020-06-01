Dünya basınında bugün | Protestolar yoğunlaşırken ABD uçurumun kenarında

ABD basınının gündeminde Minneapolis kentinde polisin sokak ortasında ensesine diziyle bastırarak öldürdüğü George Floyd isimli siyah vatandaşın ardından başlayan protestolar yer aldı. Britanya'da ise yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken bugünden itibaren eğitime dönecek ilkokullar gündeme geldi. Covid-19 salgınının durdurduğu turizmin yeniden açılmasına ilişkin planlar ise Le Figaro gazetesinin manşetine taşındı.

1 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | İkiz krizler ve artan öfke ABD’yi kıvrandırıyor

New York Times gazetesi, Minneapolis kentinde bir polisin boynuna diziyle basarak öldürdüğü siyah vatandaş George Floyd’un ardından yükselen öfke ve pek çok şehirde yaşanan protestoları ilk sayfasına taşıdı. Gazete, polis şiddeti ve ırkçılığa karşı yapılan protestolar sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın öfkenin Beyaz Saray’a taşınmasına rağmen durumu sakinleştirecek açıklamalar yapmadığı vurgulandı.

The Washington Post | Protestolar yoğunlaşırken ABD uçurumun kenarında

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken ABD’de gözaltındayken öldürülen siyah vatandaş George Floyd’un ardından başlayan protestoları ilk sayfasına taşıyan gazete, “Siyah Amerikalılar iki virüsün de yasını tutuyor” ifadelerine yer verdi.

The Wall Street Journal | Öfke ve huzursuzluk ABD’ye yayıldı

ABD’de George Floyd’un ardından başlayan protestolar Ulusal Muhafızlar’ın sayısını arttırdı ve pek çok şehirde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

The Guardian | Okulların açılmasına rağmen 1 milyon çocuk evde kaldı

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin hafiflemesine rağmen ülkede 1 milyon çocuğun ailelerin endişeleri nedeniyle evde kalması bekleniyor. Hükûmet, ilkokul öğrencilerinin bu haftadan itibaren okula dönebileceğini açıklamıştı. Bugün, yalnızca ingiltere de 18 bin ilkokulun eğitime başlaması bekleniyor.

Le Figaro | Avrupa turistlerin dönüşünü hızlandırmak istiyor

Avrupa Birliği, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle duran turizm sektörünü yeniden hayata geçirmek istiyor. AB ülkeleri yabancı turistlerin ülkelerine gelişi için adımları atmaya başladı.

Moscow Times | Rusya bir turizm patlaması hedefliyor; başarılı olabilecek mi?

Rusya hükûmeti, Covid-19 salgını nedeniyle durma noktasına gelen turizmi canlandırmak için vatandaşların ülke içinde seyahat etmesini teşvik edecek. Covid-19 vaka sayısının 400 bini aştığı ülkede vatandaşların paralarını ülke içinde harcaması isteniyor.