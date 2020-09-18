Dünya basınında bugün | Pfizer ve Moderna aşı denemeleri için planlarını paylaştı

T24 Dış Haberler

ABD'de uzun süredire devam eden baskıların sonucunda iki büyük şirket aşı denemelerinin detaylarını paylaştı. Moderna'nın denemelerine 30 bin, Pfizer'inkine ise 44 bin kişi katılacak. Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının test ve takip sisteminin ‘yarım yamalak çalıştığı’ söylendi. Belarus'ta kendisine yönelik protestolar sürerken Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, en küçük oğlunu ülkeden çıkarma kararı aldı.

18 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da 10 milyon insan karantinayla karşı karşıya; test ve takip sistemi ‘yarım yamalak çalışıyor’

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının test ve takip sisteminin ‘yarım yamalak çalıştığı’ söylendi. Test sonuçlarının yaklaşık yüzde 90’ı 24 saat içinde sonuç hedefine uyamazken test-takip sisteminin başkanı kapasitenin 4 kat artırılmasını talep etti. The Guardian’ın ulaştığı veriler, temas takibi ekiplerinin bir Covid-19 hastasının temaslılarına ulaşmasının 2 haftayı bulduğunu ortaya koydu. Britanya’da en az 10 milyon insan yeni tip Koronavirüs nedeniyle karantina altında olması gereken durumda.

The Independent | Hayatları ve geçim kaynaklarını kurtarma savaşı

ABD’nin batı eyaletleri, şiddetli yangınlarla mücadele ediyor. Kentleri dumana boğan yangınlarda binlerce insan evinden oldu, 4 eyalette 30’dan fazla insan hayatını kaybetti. Oregon’da güneşin görünmediği, duman kirliliğine ve turuncu gökyüzüne dair fotoğraf Independent’ın ilk sayfasına taşındı.

New York Times | 2 firma aşı denemeleri için planlarını paylaştı

İki ilaç şirketi baskıya boyun eğip geliştirdikleri Koronavirüs aşılarının deneme sürecinin nasıl ilerleyeceğini detaylı bir şekilde açıkladı. Moderna'nın denemelerine 30 bin, Pfizer'inkine ise 44 bin kişi katılacak. İki firma da denemelere katılacakların nasıl seçildiği, hangi durumlarda testlerin durdurulacağı ve aşının etkili olup olmadığı sonucuna varacakları ile ilgili detayları paylaştı. Geleneksel olarak ilaç şirketleri bu detayları denemeler sonulanınca paylaşıyordu. Moderna, aşının işe yarayıp yaramadığının tespit edilmesinin 2021'i bulabileceğini ifade etti.

The Washington Post | Trump, devlet okullarına saldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, devlet okullarında öğrencilere ülkenin kurucu babalarına karşı sol doktrinler öğretildiğini iddia etti. ABD'de federal hükûmetin yerel okullarda ne öğretileceğine karar verme yetkisi bulunmuyor. Trump, "ülkenin gerek tarihinin öğretilmesi için Amerikan yanlısı bir müfredatı" tanıtacak bir ulusal komisyon kuracağını söyledi.

The Moscow Times | Yerel basın: Protestolar devam ederken Belaruslu diktatör oğlunu Moskova'da okula transfer etti

Belarus'ta kendisine yönelik protestolar sürerken Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, en küçük oğlunu ülkeden çıkarma kararı aldı.Rus basınında yer alan haberlere göre Lukaşenko, oğlu Nikolai'yi Rusya'nın başkenti Moskova'da bir yatılı okula gönderiyor. Komsomolskaya Pravda, Nikolai'yin gizlice Moskova'ya götürüldüğünü ifade etti.

16 yaşındaki Nikolai, son zamanlarda babasıyla birlikte birçok etkinlikte yan yana görüntülenmişti. Lukaşenko, 9 Ağustos seçimleri öncesi basına yaptığı açıklamalarda oğlunun muhalefet yanlısı olduğunu ve genel olarak "gücün karşısında taraf olmayı tercih ettiğini" söyledi. Nikolai, protestolar sürerken babasıyla birlikte otomatik bir silah taşıyarak başkanlık sarayına inmişti.

Le Monde | Uygurlar: Pekin, aileleri çekirdeğine kadar gözetim altına alıyor

Çin devleti, Uygur ailelerin evlerini gözetim altına almak için, ayda bir hafta boyunca Müslümanların evlerinde zorla misafir olan 'kuzenler' adlı memurlarını görevlendiriyor. ‘Kuzen’ adı verilen memurların çiftlerin yatak odalarına bile girdiği öğrenildi. Uygurlu kadınlar, gelen memurlar tarafından taciz ve tecavüz korkusuyla yaşadıklarını anlattı. Çin'de bir milyondan fazla Uygur ve diğer etnik Türk Müslümanlar, Pekin'in "eğitim kamplarında" gözaltında tutuluyor.

Al Jazeera | Trump, İran’la silah ticaretini cezalandıracak kararnameye göz kırpıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik silah ambargosunu ihlal eden herkese yaptırım uygulamasının önünü açan bir kararname imzalayacağı iddia edildi. Reuters’a konuşan kaynaklar, gelecek günlerde imzalanacak kararnamenin ABD Başkanı’nın İran’la silah ticareti yapanları yaptırımla karşılamasını sağlayacağını söyledi.