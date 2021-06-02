Dünya basınında bugün | Niye dünya her şeyin kıtlığını çekti?

T24 Dış Haberler

New York Times, pandemi sırasında birçok şirketin envanter sıkıntısı yaşamasında Toyota'nın geliştirdiği "Tam Zamanında" sistemini binlerce şirketin uygulamaya başlamasının etkili olduğunu belirtti. Britanya’da 10 ay sonra ilk defa bir gün içinde hiç Koronavirüs kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Belarus'ta aktivist Stepan Latipov, Minsk'te yapılan bir duruşma sırasında polisin kendisinde gözaltına işkence ettiğini söyledikten sonra boğazına kalem sapladı.

2 Haziran 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da 10 ay sonra ilk: Koronavirüs kaynaklı ölüm kaydedilmedi

Britanya’da 10 ay sonra ilk defa bir gün içinde hiç Koronavirüs kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Yeni gelişme, bilim insanları Delta varyantına (Hindistan) karşı uyarsa da hükûmetin İngiltere için belirlediği normalleşme takviminden devam etmesi için bir sinyal olarak görüldü. Sağlık Bakanı Matt Hancock, ölümlerin sıfırı görmesinde Koronavirüs aşılarının öneminin altını çizdi.

The Independent | Öğretmenler uyardı: Covid sonrası için okul ödenekleri yeterli değil

Britanya’da öğrencilerin Koronavirüs salgınının başından bu yana uzaktan devam eden eğitimlerinin yeni yüz yüze döneminde gerçekleşecek telafiler tartışılıyor. Eğitim Bakanlığı, Covid-19 sonrası dönem için okullara 1.5 milyar dolar ödenek planlarken bu miktarın ekstra telafi eğitimleri için yeterli olmayacağı belirtiliyor. Hükûmet, 2022 döneminde okul saatlerinin uzatılabileceğini tartışıyor.

The New York Times | Niye dünya her şeyin kıtlığını çekti?

New York Times, pandemi sırasında birçok şirketin envanter sıkıntısı yaşamasında Toyota'nın geliştirdiği "Tam Zamanında" sistemini binlerce şirketin uygulamaya başlamasının etkili olduğunu belirtti. Şirketler bu sistem doğrultusunda fabrikalara ürünleri ihtiyacı olduğunda iletiyordu; fabrikalarda stok yapılmıyordu. Ancak pandeminin bu zinciri bozmasıyla talep karşılanamadı. Bu da birçok ürünün piyasaya sürülmesini geciktirdi.

The Washington Post | Spor ve ruh sağlığı için "bir uyanış çağrısı"

The Washington Post, Tenis'in kadınlar klasmanının iki numarası Naomi Osaka bu hafta Fransa Açık'tan çekilse de atletlerin maruz kaldığı baskının ruh sağlığına etkilerine dikkat çekerek bir zafer elde ettiğini belirtti. Osaka, kendisine 15 bin dolar ceza kesilip "basın toplantılarına çıkmayı reddetmeye devam etmesi durumunda yarışmadan atılacağının" söylenmesinin ardından Fransa Açık'tan çekilmişti.

4 grand slam şampiyonluğu bulunan genç tenisçi mayıs ayı sonunda, "Bunu Roland Garros'ta basınla ilgili hiçbir şey yapmayacağımı duyurmak için yazıyorum. Her zaman insanların sporcuların ruh sağlığını önemsemediğini hissettim; bir basın toplantısı gördüğümde veya katıldığımda bu düşüncenin ne kadar doğru olduğunu anlıyorum" şeklinde bir Twitter paylaşımında bulunmuştu.

Moscow Times | Belaruslu aktivist duruşma sırasında boğazını kesti

Belarus'ta aktivist Stepan Latipov, Minsk'te yapılan bir duruşma sırasında polisin kendisinde gözaltına işkence ettiğini söyledikten sonra boğazına kalem sapladı. Radio Free Europe/Radio Liberty tarafından çekilen görüntüler, Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko'ya karşı protestolar düzenleyen aktivist Latipov'nun mahkeme salonunda yerde yattığı anları gösterdi. Latipov, kamu düzenini ihlal eden eylemler düzenlemek, polise ve 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren diğer iddia edilen eylemlere direnmekle suçlanıyor.

Le Monde | Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yerel seçim kampanyası başladı

Fransa’da gelecek yıl gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, yerel seçimler için partilerin kampanyaları başladı. Seçim kampanyalarında öne çıkan konu eğitim, sosyal güvenlik gibi alanlar yerine güvenlik meselesi oldu. Cumhurbaşkanlığı adayları, seçim stratejilerini yerel seçim kampanyalarından başlattı. Anketler cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı lider Marine le Pen’in Emmanuel Macron’la ikinci tura kalabileceğini gösterirken yerel seçimlerde de bazı bölgelerde aşırı sağın önde götürebileceği tahmin ediliyor.

Al Jazeera | İsrail’de partiler Netanyahu’suz bir koalisyon kurmak için yarışıyor

İsrail'de aşırı milliyetçi Yamina partisinin lideri Naftali Bennett, merkezdeki Gelecek Var Partisi (Yesh Atid) lideri Yair Lapid’in koalisyon hükûmeti kurarak Binyamin Netanyahu’nun 12 yıllık başbakanlığını sonlandırması için son günü. Bennett, görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada, "Netanyahu artık sağcı bir hükümet kurmaya çalışmıyor çünkü böyle bir ihtimal olmadığını çok iyi biliyor... Arkadaşım Yair Lapid ile ulusal birlik hükümeti kurmak için her şeyi yapacağım" demişti. Netanyahu ise söz konusu koalisyonun "İsrail'i zayıflatacağını ve güvenliğini tehlikeye atacağını" öne sürmüştü.