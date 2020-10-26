Dünya basınında bugün | Le Figaro: Erdoğan, Fransa’ya karşı İslamcıları harekete geçiriyor

T24 Dış Haberler

Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton bu hafta sonu 92. grand prix zaferini elde ederek Formula 1 tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Beyaz Saray'da bir Koronavirüs salgını daha başladı. Belaruslular bir kez daha pazar günü başkent Minsk'in sokaklarında Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu protesto etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ile ilgili yorumlarından sonra bazı Arap ülkelerindeki süpermarketlerde Fransız ürünleri boykot edilmeye başlandı. Le Figaro gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u kişisel yönden hedef almaya devam ettiğini, Müslüman dünyayı da Fransa’ya karşı boykot için harekete geçirdiğini yazdı.

26 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hamilton'a selam durun

Mercedes AMG Petronas'ın Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Portekiz Grand Prix'yi kazanarak Formula 1 tarihinin en çok zafer elde eden ismi oldu. Formula 1'deki 92. grand prix birinciliğini elde eden Hamilton, Schumacher'in uzun süredir duran 91 zaferlik rekorunu kırmış oldu. The Guardian, ilk sayfasında Hamilton'ın üzerinde 'Siyah Canlar Kıymetlidir' yazılı bir maskeyle podyumda çekilmiş fotoğrafına yer verdi.

The Times | Özel kuvvetler Wight Adası açıklarındaki tankeri bastı

Nave Andromeda petrol tankerinin mürettabatı gemiye 7 kişinin izinsiz bindiğini keşfetmişti. Bu insanlar mürettebatın durumu fark etmesinin ardından şiddet uygulamaya başlamıştı. Britanya özel kuvvetler mensupları dün akşam gemiye bir operasyon düzenledi ve izinsiz yolcuları gözaltına aldı. The Times'ın aktardığına göre kaçırılmaya çalışıldığı düşünülen gemiye 4 askeri helikopter ile 40 özel kuvvetler mensubu taşındı.

The New York Times | Yeni salgında Trump'ın virüse yaklaşımı suçlanıyor

Beyaz Saray'da bir Koronavirüs salgını daha çıktı. Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ekibinden 5 kişide yeni tip Koronavirüs tespit edildi. The New York Times, ABD'nin en korunaklı noktalarından birinde bile böyle bir salgın yaşanmasının ABD Başkanı Donald Trump'ın süreci kötü yönetişine işaret ettiğini belirtti.

The Washington Post | Biden iklim değişliği konusunda ince bir ipte yürüyor

The Washington Post, Demokrat aday Joe Biden'ın kampanya sürecinde iklim konusunda Demokrat Parti'deki herkesi mutlu edecek "orta yolcu" politikalar sunduğunu, ancak son günlerde bunun değişmeye başladığını ifade etti. Biden geçen günlerde petrol sektöründe uzaklaşacaklarını ifade etmişti.

The Moscow Times | Grev ültimatomunun süresi dolmadan önce Belaruslular Lukaşenko'yu protesto etti

Belaruslular bir kez daha pazar günü başkent Minsk'in sokaklarında Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu protesto etti. Muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'nın Lukaşenko'ya istifa etmesi için verdiği iki haftanın süresi doldu. Ülkede ültimatomda belirtildiği gibi genel grev başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu.

Le Figaro | Erdoğan, Fransa’ya karşı İslamcıları harekete geçiriyor

Fransa ve Türkiye arasında gerilim tırmanmaya devam ediyor. Le Figaro gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u kişisel yönden hedef almaya devam ettiğini, Müslüman dünyayı da Fransa’ya karşı boykot için harekete geçirdiğini yazdı.

Al Jazeera | Macron'un İslam ile ilgili yorumlarından sonra 'Fransız ürünlerine boykot' kampanyası başlatıldı

Birkaç Arap gıda şirketi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ile ilgili yorumlarından sonra süpermarketlerinde Fransız ürünleri satmayı durdurdu.