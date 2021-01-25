Dünya basınında bugün | "Küresel aşırı sağ, Kongre binası baskınındaki potansiyeli gördü"

T24 Dış Haberler

Çin'in doğusundaki Şandong eyaletinde iki hafta önce meydana gelen patlamada altın madeninde mahsur kalan işçilerden 11‘i kurtarıldı. New York Times, 6 Ocak'ta Donald Trump destekilerinin Kongre binasına yaptığı baskının Atlantik'in diğer tarafındaki aşırı sağcıları mutlu ettiğini ifade etti. Al Jazeera, Türkiye ve Yunanistan, bugün İstanbul'da "istikşafi görüşmeler" kapsamında doğrudan görüşmelere başlayacağını öne çıkardı.

25 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Britanya'da hükûmet okulların Paskalya'dan sonra açılacağına garanti verilmedi

Britanya'da Koronavirüs kısıtlamaları sürerken hükûmet okulların Paskalya tatilinden sonra açılacağına dair sorulara yanıt vermedi. Hükûmetten bir yetkili, vaka artış hızında düşüş görülse de bunun kısıtlamaları kaldırmak için henüz yeterli olmadığını söyledi. Eğitim Bakanlığı, kısıtlamalar gölgesinde yüz yüze eğitimin hangi koşullarda başlayabileceğine dair tartışmaları sürdürüyor. Koronavirüs endişesinin yanı sıra evlerde eğitim gören öğrencilerin akademik ve psikolojik durumu da soru işaretleri doğuruyor.

The Independent | Yeraltında iki haftanın ardından kurtarıldı

Çin'in doğusundaki Şandong eyaletinde iki hafta önce meydana gelen patlamada altın madeninde mahsur kalan işçilerden 11‘i kurtarıldı. Madende mahsur halde bulunan 10 madencinin daha derindeki bir yaşam odasında bulunduğu ve bu işçilere ulaşmanın iki hafta alabileceği belirtiliyor.

The New York Times | Küresel aşırı sağ, Kapitol baskınındaki potansiyeli gördü

New York Times, 6 Ocak'ta Donald Trump destekilerinin Kongre binasına yaptığı baskının Atlantik'in diğer tarafındaki aşırı sağcıları mutlu ettiğini ifade etti. Almanya'nın en tanınan aşırı sağcı dergilerinden birinin editörü olan Jürgen Elsässer, "Binanın içine girmeyi başarmış olmaları bir planları olduğuna dair umut yarattı. Belli ki gördüğümüzden fazlası vardı" dedi. Gazete, Avrupa'daki bazı aşırı sağcı grupların Kongre baskınından çıkarımlar yaptığını ifade etti. NYT, özellikle Almanya'da bir saldırı olabileceğine dair endişeler olduğunu ancak henüz somut bir plana rastlanmadığını belirtti.

The Washington Post | Birliğe giden yolda bir güçlük

Washington Post, ABD'de birçok kişinin Biden'ın daha düşük tansiyonlu siyasi iklim konusundaki duruşundan memnun olsa da, hem sağ hem de sol görüşlü bazı insanların bunu gerçekçi görmediğini ifade etti. Gazete, bu kişilerin ülkedeki fikir ayrılıklarının çok derin olduğuna inandığını söyledi.

Moscow Times | 3 bin 500 protestocu gözaltına alındıktan sonra Rusya, ABD'yi müdahale ile suçladı

Kremlin, Washington'ın bu hafta sonu meydana gelene protestolara yapılan sert müdahaleleri kınamasının ardından ABD'yi bir kez daha Rusya'nın iç işlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı.

ABD'nin Rusya misyonlarının ülkedeki vatandaşlarına protestolardan kaçınma uyarısı yapmasına da değinen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Tabii ki bu açıklamalar uygunsuzdur. Dolaylı biçimde ülkemizin iç işlerine müdahale ediliyor" dedi.

ABD misyonunun sözcüsü, konsoloslukların birçok ülkede böyle duyurular yaptığını söyledi.

Rusya'da tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni'nin çağrısının ardından ülke genelinde meydana gelen protestolarda 3 bin 500'ten fazla protestocu gözaltına alındı.

ABD'den protestolarla ilgili olarak yapılan açıklamalarda, "Rusya yetkililerine evrensel haklarını kullandıkları için gözaltına alınan herkesin ve Aleksey Navalni'nin acilen ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakılmasını talep ediyoruz. ABD, Rusya ya da nerede tehdit altında olurlarsa olsun insan hakları mücadelesi içindeki müttefikleriyle omuz omuza duracaktır." ifadeleri yer almıştı.

Le Figaro | Fransa, üçüncü ulusal karantinaya hazırlanıyor

Fransa'da hükûmetin sağlık danışmanı Prof. Jean-François Delfraissy, Koronavirüs'le mücadele için ülkenin üçüncü defa kapanmaya gidebileceğini söyledi. İlk olarak İngiltere'de tespit edilen yeni tür virüs, Fransa'nın bazı bölgelerindeki vaka sayılarının %7-9'unu oluşturduğunu belirten Prof. Delfraissy virüsün yayılmasının önüne geçmenin zor olacağı uyarısı yaptı. Prof. Delfraissy, "Kısıtlamaları sıkılaştırmazsak Mart ortasında kendimizi çok zor bir durumun içinde bulacağız" dedi.

Al Jazeera | Yunanistan ve Türkiye, Akdeniz kriz görüşmelerini 5 yıl sonra başlatıyor

Türkiye ve Yunanistan, bugün İstanbul'da "istikşafi görüşmeler" kapsamında doğrudan görüşmelere başlayacak. Taraflar arasında görüşmelerde hangi sorunların ele alınacağı konusunda anlaşmazlık sürüyor. Yunanistan sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını görüşeceğini iletirken Türkiye, Ege ve Akdeniz'de yaşanan tüm sorunların masada olacağını belirtti.