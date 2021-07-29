Dünya basınında bugün | "Kraliçe'nin avukatları gizlice iklim yasası muafiyeti için lobicilik yaptı"

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'ın iktidarı tamamıyla ele geçirmesi durumunda Afganistan'ın uluslararası toplumdan dışlanarak bir "parya devlet" haline geleceğini söyledi. The Guardian, Kraliçe'nin avukatlarının, İskoç bakanlara, Kraliçe'yi bir yasa tasarısından muaf tutmaları için lobi yaptığını ve bu durumun Kraliçe'yi yenilenebilir enerji kullanarak binaları ısıtmak için boru hatlarının inşasını kolaylaştırmaya yardım etmesi gerekmeyen tek toprak sahibi yaptığını aktardı. ABD'de Senato, 1 trilyon dolarlık alt yapı yasa tasarısını geçirdi. 17 Cumhuriyetçi, Demokratların tasarısına destek verdi.

29 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Kraliçe'nin avukatları gizlice iklim yasası muafiyeti için lobi yaptı

The Guardian, İşçi Partisi'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) varyantı hakkındaki endişelerini vurguluyor. Ana manşet, Kraliçe'nin avukatlarının, İskoç bakanlara, Kraliçe'yi bir yasa tasarısından muaf tutmaları için lobi yaptığını ve bu durumun Kraliçe'yi yenilenebilir enerji kullanarak binaları ısıtmak için boru hatlarının inşasını kolaylaştırmaya yardım etmesi gerekmeyen tek toprak sahibi yaptığını aktardı.

Daily Star | Cuffing 'Eck!

Daily Star, Britanya'nın kuzey aksanlarının 'ölmekte' olduğunu ve on yıllar içinde tamamen ortadan kalkabileceğini öne süren, bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmayı manşetine taşıdı.

New York Times | Senato, 1 trilyon dolar değerindeki kamu çalışmaları yasa tasarısını geçirdi

ABD'de Senato, 1 trilyon dolarlık alt yapı yasa tasarısını geçirdi. 17 Cumhuriyetçi, Demokratların tasarısına destek verdi. Biden'ın en büyük projelerinden olan tasarının hayata geçmesiyle kamu çalışmalarına ciddi yatırımlar yapılacak.

The Washington Post | CDC'nin maske düzenlemesi kafa karıştırdı, sinirlendirdi

The Washington Post, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin 2 ay önceki düzenlemesini revize ederek aşılı insanlara da kapalı yerde maske takmasını söylemesinin halkın bir bölümünü öfkelendirdiğini ifade etti.

Moscow Times | Son Sovyet darbe plancısı hayatını kaybetti

1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Devlet Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov'a yönelik başarısız darbe girişiminin hayatta olan son lideri Oleg Baklanov hayatını kaybetti.

Baklanov'un ölümünü Rusya uzay ajansı Roscosmos duyurdu. Baklanov, bir dönem SSCB’nin roket ve uzay endüstrisinin başındaydı.

Siyasetçinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

SSCB Savunma Konseyi’nin ilk başkan yardımcısı olan Baklanov, 1991'de Gorbaçov'un liberal reformlarından memnun olmayan bir grup siyasetçinin gerçekleştirdiği başarısız darbe girişiminin liderlerinden biriydi.

SSCB'nin dağılmasına giden sürecin önemli olaylarından biri kabul edilen darbe girişiminin liderleri 3 gün sonra tutuklanmıştı. Baklanov, Sovyetler dağıldıktan 2 sene sonra, 1993'te serbest bırakıldı ve hakkında af çıkarıldı.

Geçen sene darbenin organizatörlerinden bir başka isim olan SSCB'nin uzun süre savunma bakanlığını yapan son mareşali Dmitri Yazov hayatını kaybetmişti.

Al Jazeera | ABD: Taliban gücü eline geçirirse Afganistan 'parya devlet' olacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'ın iktidarı tamamıyla ele geçirmesi durumunda Afganistan'ın uluslararası toplumdan dışlanarak bir "parya devlet" haline geleceğini söyledi.

Hindistan ziyaretinin ilk gününde gazetecilere açıklamalarda bulunan Blinken, "İnsanlarının haklarına saygı duymayan, halkına karşı büyük suçlar işleyen bir Afganistan, parya devlet haline gelir" dedi.

Blinken, "Taliban uluslararası tanınırlık istediğini, Afganistan için uluslararası toplumdan destek istediğini söylüyor. Tahminen liderlerinin dünyada özgürce ziyaret edebilmesini, yaptırımların kalkmasını vb. de istiyordur. Zorla iktidarı almak ve halkının haklarını ihlal etmek bu hedefler doğrultusunda doğru bir yol değildir" ifadelerini kullandı.

Parya devlet ifadesi, uyguladığı politikalar nedeniyle uluslararası toplumdan dışlanan ve izole edilen devletler için kullanılıyor.

Bir Taliban heyeti, dün Çin'e gitti ve Dışişleri Bakanı ile görüştü.

ABD ordu istihbaratı, Taliban'ın ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden 6 ila 12 ay arasında Kabil'i ele geçirebileceğini ifade etmişti.