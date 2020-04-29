Dünya basınında bugün | “Koronavirüs krizi daha fazla kanser kaynaklı ölüme neden olabilir”

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde 3.1 milyondan fazla insanın enfekte olduğu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ve pandeminin ekonomik ve sosyal etkileri yer aldı. ABD basınından Washington Post, ülkede duran ekonominin yeniden başlamasının önündeki zorlukları manşete taşırken New York Times da ABD Hazine Bakanlığı'nın şirketlere verilen Koronavirüs kurtarma kredilerinde yapacakları denetimleri gündeme aldı. Britanya'da gündem Koronavirüs salgınıyla ağır yük altında kalan sağlık sistemi ve buna bağlı olarak Covid-19 dışındaki hastalıkların tedavisinde yaşanacak zorluklar oldu. Al Jazeera ise Lübnan'da Ekim ayında başlayan ve iki gündür Koronavirüs salgınına rağmen yeniden alevlenen hükûmet karşıtı protestoları manşete taşıdı.

29 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Washington Post | Koronavirüs korkusu ABD ekonomisinin yeniden açılmasını yavaşlatabilir

ABD Başkanı Donald Trump dün, olası bir gıda kıtlığına karşı "Savunma Üretim Yasası" çerçevesinde ülkedeki et işleme tesislerinin faaliyetlerine devam etmesi talimatı verdi. Koronavirüs vakalarının bir milyonu aştığı ABD’de ekonominin açılmaya başlaması, alışveriş merkezi, fabrika gibi diğer işletmelerin çalışmaya dönmesi için yapılan planlar milyonlarca personelin Koronavirüs korkusuyla işe gidip gelmesinin zorluğu ele alındığında sekteye uğruyor. Federal hükûmet kararına bağlı olmadan ekonomiyi tekrar açma konusunda insiyatif sahibi olan eyaletler karar alma aşamalarında sıkıntılar yaşıyor.

The New York Times | Hazine, büyük şirketlere verilen Koronavirüs kredisinin inceleme altına alınacağını söyledi

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen küçük işletmelere yönelik uygulamaya konulan Maaş Koruma Programı'nda, 2 milyon doların üzerindeki kredilerin denetleneceğini bildirdi. Kredi programının küçük işletmeler için tasarlandığını vurgulayan Mnuchin, bundan faydalanmak için yanlış beyanda bulunan şirketlerin cezai işlemle karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Mnuchin, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın da program kapsamında 4,6 milyon dolarlık kredi aldığına dikkati çekerek, bunu "çok çirkin" bulduğunu ve alınan kredinin daha sonra takım tarafından iade edildiğini kaydetti.

Wall Street Journal | Zuckerberg, Facebook’ta konumunu güçlendiriyor

Sosyal medya devi Facebook, şirketin iki yöneticisinin ayrılığı ve Mark Zuckerberg’e yakın bir arkadaşının kurula üye olmasının ardından şirket için yeni bir rota belirlemeye başladı. Zuckerberg, 16 yıl önce başlayan Facebook’un yönetimini kendinde toplama hedefini sürdürürken şirkette çok daha aktif görev almaya başladı. Facebook, küresel kriz Koronavirüs’te ön saflara alacak projeler oluştururken Zuckerberg kendisi de Koronavirüs sürecinde öne çıkarak sağlık uzmanları ve siyasetçilerle söyleşiler yapıyor.

The Guardian | “Koronavirüs krizi 18 bin daha fazla kanser ölümüne neden olabilir”

Britanya’da yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölümler 21 bin 678’e çıktı. İngiltere’de ise uzmanlar Koronavirüs nedeniyle hastanelerin salgınla mücadele ederken diğer rahatsızlıkları tedavi edememesi nedeniyle kanser gibi hastalıklarda ölüm oranının artabileceğine karşı uyardı. Uzmanlar bu yıl içinde kanser ölümlerinin yüzde 20 artarak 18 bine çıkabileceği uyarısında bulundu.

The Independent | “Koronavirüs huzurevlerinde daha pik yapmadı”

Uzmanlar, Britanya’da huzurevi Koronavirüs vakalarının henüz tepe noktaya ulaşmamış olabileceğini söyledi. Yalnızca İngiltere’de huzurevlerinde Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 5 bin oldu. Cambridge Üniversitesi’nden Profesör David Spiegelhalter, “Britanya’da huzurevlerinde günde yaklaşık 400 Koronavirüs ölümü yaşanıyor” dedi. Spiegelhalter, huzurevlerinde yaşanan ölümlerinin henüz en yüksek noktaya çıkmadığını söyledi.

Le Monde | Fransa’da ağır işsizlik tablosu

Koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik durgunluk Fransa’da işsizlik oranlarını yüksek seviyelere çıkardı. Fransa Çalışma Bakanı, Mart ayında işsizlik başvurularının yüzde 7.1 oranında arttığını söyledi. Fransa’da dünyada pek çok ülkede olduğu gibi turizm sektörü de Koronavirüs nedeniyle ağır darbe aldı. Uzmanlar bu yılın turizm anlamında da boş geçeceği uyarısında bulundu.

Al Jazeera | Lübnan’da protestolar yeniden alevlendi; bankalar hedef alındı

Lübnan’da Koronavirüs salgınıyla birlikte ekonominin kötü olan durumunun daha da ağırlaşması protestoların yeniden başlamasına neden oldu. Doların yükselmesiyle artan hayat pahalılığını protesto eden eylemciler dün akşam ülke genelinde yüzlerce bankayı hedef aldı.

Moscow Times | Putin’e güven 14 yılın en düşük oranına indi

Rusya’da VTsIOM isimli şirket tarafından yapılan anket Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenin düşmeye başladığını gösterdi. Ankete katılan Rusların yüzde 28.3’ü güvendikleri siyasetçi olarak Putin’in adını verse de bu oran 2006’dan beri en düşük olarak kaydedildi. Rusya’da Putin başta olmak üzere yetkililerin Koronavirüs salgınının ele alış biçiminin yetersizliğine ilişkin eleştiriler sürüyor. Putin, dün salgınla ilgili yaptığı durum değerlendirmesinde “Koronavirüs’le mücadelenin ön saflarındaki sağlık çalışanlarının yeterli bireysel koruyucu donanıma sahip olmadığını kabul etti.