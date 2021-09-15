Dünya basınında bugün | Kabil’le ilişkilerin merkezinde Katar var

Britanya’da sonbahar ve kış aylarında yaşanabilecek olası Covid vaka senaryolarına göre iki farklı eylem planı oluşturuldu. ABD'nin Büyük Buhran'dan sonra en büyük ekonomik daralmayı yaşadığı 2020 yılında devletin yaptığı büyük yardımlar nedeniyle ülkede yoksulluğun rekor seviyelere indiği belirtildi. ABD Kongre Binası'na 6 Ocak'ta yapılan saldırıdan önce dönemin genelkurmay başkanı General Mark Milley'nin, dönemin ABD başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik bir nükleer savaş başlatmaması için adımlar attığı belirtildi. Le Monde'a göre Doha, dünyanın Taliban’la iletişim kurmak ve Afganistan’dan tahliye süreçlerini yürütmek için köprü noktası hâline geldi.

15 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Independent | Başbakan Johnson, kışa girerken iki Covid-19 yol haritası açıkladı

Britanya’da sonbahar ve kış aylarında yaşanabilecek olası Covid vaka senaryolarına göre iki farklı eylem planı oluşturuldu. Başbakan Boris Johnson, hastalığın risk yaratmaya devam ettiğini söyledi. Johnson hükümetinin belirlediği A ve B planlarının ikisinde de, kapanma içeren sınırlamalar yer almıyor. A Planı, aşı ve test üzerinden şekilleniyor. NHS'in vakalarla baskı altına girmesi üzerinden şekillenen B Planı ise, maskenin yeniden zorunlu hale gelmesi gibi adımları içeriyor.

The Guardian | Bilim insanlarından Boris Johnson’a: Hızla hareket edin yoksa günde 7 bin kişi hastanelik olacak

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kısıtlamalardan kaçınmak istediğini vurgularken hükümete danışmanlık veren bilim insanları harekete geçmek konusunda uyarıda bulundu. Bilim insanları hızla bir yol haritası çizilmezse günlük 2 bin-7 bin arası hastane başvurusu olabileceğini söyledi. Öte yandan Johnson dün yaptığı açıklamalarda aşı pasaportu, evden çalışma önlemi, maske zorunluluğu gibi kuralların B planı olarak bekletileceğini söylemişti.

New York Times | ABD'de yoksulluk rekor seviyelere düştü; yardımlar iş kayıplarını telafi etti

ABD'nin Büyük Buhran'dan sonra en büyük ekonomik daralmayı yaşadığı 2020 yılında devletin yaptığı büyük yardımlar nedeniyle ülkede yoksulluğun rekor seviyelere indiği belirtildi. Resmi verilere göre ABD'de geçen sene nüfusun yüzde 9.8'i yoksulluk sınırının altında yaşıyordu. Bu oran 2019'da 11.8 idi.

The Washington Post | Yeni kitap, Milley'nin gizli aramalarını detaylandırıyor

ABD Kongre Binası'na 6 Ocak'ta yapılan saldırıdan önce dönemin genelkurmay başkanı General Mark Milley'nin, dönemin ABD başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik bir nükleer savaş başlatmaması için adımlar attığı belirtildi.

1972 yılında Watergate Skandalı'nı ortaya çıkaran gazetecilerden olan eski The Washington Post genel yayın yönetmeni yardımcısı Bob Woodward ve WaPo muhabiri Paul Costa'nın yeni yayımlanacak kitabının bazı bölümleri Washington Post ve CNN ile paylaşıldı.

The Post'un aktardığına göre Milley, Çinli mevkidaşını birkaç kez arayıp ABD'nin Pekin'i vurmayacağı konusunda güvenceler verdi. Aramalardan birinin seçimlerden 4 gün önce 30 Ekim'de, diğerinin ise Kongre saldırısından 2 gün sonra 8 Ocak'ta yapıldığı bildirildi.

Kitaba göre Milley, Çin Genelkurmay Başkanı'na bir füze ateşlenmesi durumunda önceden haber vereceğini söyledi.

Moscow Times | iStories: Rusya Dışişleri Bakanı'nın gizli sevgilisi bakanlıkta etki sahibi, pahalı gayrimenkulleri var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gizli bir kız arkadaşı olduğu ve bu kişinin bakanlıkta "ciddi anlamda" etki sahibi olduğu belirtildi.

Rusya'da araştırmacı gazetecilik yapan iStories'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre 2014'ten bu yana Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Svetlana Polyakova'nın Lavrov ile "uzun süreli ve çok yakın" bir ilişkisi var. Kremlin'in bu hafta sonu yapılacak seçimlerden önce "muhalif" ve bağımsız medya üzerinde baskısını artırdığı sırada 'yabancı ajan' ilan edilen iStories, Polyakova ve ailesinin varlıklarını inceledi. Habere göre Polyakova ve ailesinin Rusya ve Britanya'da 1 milyar ruble (13.7 milyon dolar) değerinde evleri var. Ailenin ayrıca "lüks otomobillerden oluşan bir filosu" olduğu belirtildi. iStories, bu varlığın Polyakova'nın bakanlıktan ve diğer işletmelerinden elde ettiği gelir ile ciddi anlamda orantısız olduğuna dikkat çekerek yolsuzluk yapılmış olabileceğine dair sinyaller verildi. Araştırmaya göre Polyakova aynı zamanda bakanlıkta önemli görevlere yakın arkadaşlarını atadı ve bu atamalara karşı çıkanlar istifaya zorlandı. iStories, Polyakova'nın bazı arkadaşlarının telefonunda 'Svetlana Lavrova' olarak kayıtlı olduğunu belirtti.