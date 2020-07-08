Dünya basınında bugün | Johnny Depp ve Amber Heard mahkeme salonunda

T24 Dış Haberler

Britanya'nın gündeminde ABD’li oyuncu Johnny Depp ve eski eşi oyuncu Amber Heard’ün şiddet iddialarıyla başlayan ve 2016’dan beri süren boşanmasının ardından açılan iftira davası var. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı. Fransa'da yeni kabine tartışılıyor. Mısır, Fransa, Almanya ve Ürdün, İsrail’i Batı Şeria'yı ilhak planlarına karşı uyardı.

8 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian/The Times | Johnny Depp ve Amber Heard mahkeme salonunda

ABD’li oyuncu Johnny Depp ve eski eşi oyuncu Amber Heard’ün şiddet iddialarıyla başlayan ve 2016’dan beri süren boşanmasının ardından açılan iftira davası Britanya’da başladı. Eski eşi Heard'e 'ağır şiddet uyguladığı' iddiasını yayımlayan ve kendisi hakkında ‘eşini döven’ ifadelerinin yer aldığı The Sun gazetesine açtığı iftira davasında ifade veren aktör, aşırıya kaçan davranışları olduğunu kabul etse de asıl şiddete uğrayan taraf olduğunu ve Heard'ün yalan söylediğini öne sürdü. Davalı konumundaki The Sun'ın yayıncısı News Group Newspapers ve iddiayı kaleme alan Genel Yayın Yönetmeni Dan Wootton'ı temsil eden avukatlar ise 'suçlamaların doğru olduğunu kanıtlayacaklarını ve aktörün belleğinin aşırı uyuşturucu kullanımından olumsuz etkilenmiş olabileceğini' savundu. Üç hafta sürecek davada Depp'in eski eşi Vanessa Paradis ve eski partneri Winona Ryder da videokonferans yoluyla ifade verecek.

The New York Times | Brezilya liderinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeni tip Koronavirüs pandemisi boyunca sıklıkla sosyal mesafe kurallarına uymayan ve virüse "hafif bir soğuk algınlığı" diyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip Koronavirüs'e yakalandı. Birçok uzman, Bolsonaro'nun pandemi sürecini yönetme şeklini sert bir biçimde eleştirmişti. Salgından en ağır şekilde etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'da 1.6 milyondan fazla yeni tip Koronavirüs vakası bulunuyor.

The Washington Post | Posta yoluyla oy kullanma şüphecileri Cumhuriyetçi Parti'ye pahalıya patlayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir posta yoluyla oy kullanma sistemine "güvensiz" diyerek yükleniyor. Cumhuriyetçi stratejistler, bu baskının Demokratların posta yoluyla oy vermesini durdurmazken, Cumhuriyetçi seçmenin "şüphelenip" uzaktan oy kullanmayı bırakmasına sebep olmasından korkuyor. Stratejistler, bu yüzden kayıtlı oldukları yerlerin uzağında yaşayanların oy kullanmamasından endişe ediyor.

Moscow Times | Rusya'da Gulag tarihçisi için 15 yıl hapis cezası isteniyor

Rusya'da gulagları inceleyen tarihçi Yuri Dimitriyev'e "cinsel saldırı" suçlamalarıyla dava açıldı. Savcılar, tarihçinin 15 yıl hapis cezası almasını istiyor. Dimitriyev'in müttefikleri, davanın tarihçiyi "susturmak" için açıldığını ifade etti.

Le Monde | Hükûmetin sağ çizgisi

Fransa’da başbakanlık görevine gelen Jean Castex’in kurduğu yeni kabinedeki 30 bakan ve 30 delege açıklandı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner’in yerine, Nicolas Sarkozy ile yakınlığıyla bilinen Gerald Darmanin atandı. Fransa’da yeni hükûmette Macron’un partisi Cumhuriyetçi Yürüyüş’ün sağa yöneliminin izleri olduğu belirtildi.

Al Jazeera | Mısır, Fransa, Almanya ve Ürdün, İsrail’i ilhak planlarına karşı uyardı

Almanya, Fransa, Ürdün ve Mısır’ın dışişleri bakanları Filistinlilere ait Batı Şeria’da bazı bölgelerin ilhak edilmesi planları konusunda İsrail’i uyardı.

Dört ülkenin dışişleri bakanlar ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “1967 yılında işgal edilen Filistin bölgelerinin her türlü ilhakının uluslararası hukuku ihlal edeceği ve barış sürecinin temeline zarar vereceği kanaatindeyiz” ifadesi kullanıldı. Böyle bir adımın “İsrail ile ilişkilerde de etkileri” olacağı belirtilerek, “Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk temelinde iki devletli çözüme” destek verildiğinin altı çizildi.