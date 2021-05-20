Dünya basınında bugün | İsrail’den Batı Şeria’ya; Filistinlilerin tarihi grevi

T24 Dış Haberler

New York Times, "Çarşamba günü Beyaz Saray ve Avrupa'nın İsrail ve Filistinli militanlara 10 günlük çatışmaları Orta Doğu'nun daha büyük bölümünü etkisi altına alan bir savaşa dönüşmeden durdurmaları için baskı yaptığını" belirtti. İngiltere’de yetkililer, Hindistan varyantı vakalarının artması nedeniyle 21 Haziran’da planlanan, sosyal mesafe kısıtlamalarının kaldırılacağı “özgürlük gününü” ertelemeyi gündeme aldı. Filistinli siyasi gruplar ve sendikaların çağrısıyla işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail'de yaşayan Filistinliler greve gitti.

20 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hindistan varyantı, İngiltere’de sosyal mesafenin kalkacağı günü erteleyebilir

İngiltere’de yetkililer, Hindistan varyantı vakalarının artması nedeniyle 21 Haziran’da planlanan, sosyal mesafe kısıtlamalarının kaldırılacağı “özgürlük gününü” ertelemeyi gündeme aldı. Sağlık Bakanı Matt Hancock, 14 Haziran’a kadar konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi ve şöyle devam etti: “Her zaman yolda bizi engelleyecek bir yeni varyant olabileceğini biliyorduk. Bu nedenle yeni varyantı yol haritamızı çizerken belirleyici unsurlardan biri yaptık. Bu testi de geçmeliyiz” dedi. Britanya’da tespit edilen Hindistan varyantı sayısı şu an 2 bin 967 olarak belirlendi. Varyant tespiti zaman aldığı için gerçek sayının daha fazla olabileceği tahmin ediliyor.

The Independent | ABD’den İsrail’e şiddeti düşürme çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Gazze’de şiddetin düşmesini beklediğini söyledi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Biden ve Netanyahu’nun Gazze’deki gelişmeleri, İsrail’in Hamas’ın etkilerini düşürme çalışmalarını ve bölgedeki hükûmetler ile ABD’nin diplomatik çabalarını görüştüğünü aktardı. Beyaz Saray açıklamasında “Başkan, bugün ateşkes yolunda şiddetin gözle görülür bir şekilde düşmesini beklediğini söyledi” ifadesi yer aldı. Öte yandan Netanyahu’dan konuşma sonrası yapılan açıklamada, operasyonun ‘hedefe ulaşılana kadar’ devam edeceğini söyledi.

New York Times | ABD ve Avrupa, Orta Doğu'daki çatışmanın durması için bastırıyor

New York Times, "Çarşamba günü Beyaz Saray ve Avrupa'nın İsrail ve Filistinli militanlara 10 günlük çatışmaları Orta Doğu'nun daha büyük bölümünü etkisi altına alan bir savaşa dönüşmeden durdurmaları için baskı yaptığını" belirtti. Yetkililere göre ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üç gün içinde yaptığı ikinci görüşmede, "Ateşkes yolunda gerilimin ciddi anlamada düşürülmesini beklediğini" söyledi. Fransa ve Almanya'nın da ateşkes girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.

The Washington Post | Cumhuriyetçi liderler Kapitol baskını soruşturmasını durdurmaya çalışıyor

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi liderler, eski başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kapitol Binası baskınındaki rolünün bağımsız bir komisyon tarafından inceleneceği soruşturmanın başlatılmasını engellemeye çalışıyor. Tasarı Temsilciler Meclisi'nde, 175 "hayır" oyuna karşı 252 "evet" oyu ile kabul edildi. Ancak kararın Senato'dan geçmesi beklenmiyor.

Moscow Times | Biden yönetiminin göreve başlamasından bu yana ilk görüşmede ABD ve Rusya gerilimi düşürmeye çalıştı

Moskova-Washington ilişkileri Soğuk Savaş sonrası dönemin en düşük noktasındayken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Sergey Lavrov görüştü. Bu Biden yönetiminin göreve başlamasından bu yana bakanlar düzeyinde yapılan ilk yüz yüze görüşme oldu.

Blinken görüşmenin başında, "Aramızda bazı konularda görüş farklılıkları olduğu sır değil" dedi.

İzlanda'da delegasyonları ile birlikte bakanların bir araya geldiği görüşmede Blinken, "Farklı duruşumuz olan noktalara geldiğimizde Başkan Biden'ın Devlet Başkanı Putin'e de dediği gibi; Eğer Rusya bize, partnerlerimize veya müttefiklerimize karşı agresif davranırsa karşılık vereceğiz" diye konuştu. Blinken, "ABD'nin hamlelerini çatışma aradığı için değil çıkarlarını korumak için yaptığını" ifade etti.

Blinken, ABD ve Rusya'nın Covid-19 pandemisi, iklim değişikliği, Kuzey Kore ve İran'ın nükleer programlarının durumu ve Afganistan gibi konularda ortak çıkarları olduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı bu doğrultuda Rusya ile istikrarlı bir ilişkiyi hedeflediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da saygı çerçevesinde her konuyu konuşmaya hazır olduklarını söylerken, "Uluslararası durumu değerlendirmemiz ve bu sorunların çözümü konusunda çok ciddi anlamda ayrışıyoruz" dedi.

Lavrov Arktik ile ilgili konuşurken de, "Buranın uzun süredir bizim bölgemiz olduğunu herkes biliyor" dedi ve Norveç'i bölgeye NATO'yu sokmaya çalışmakla suçladı.

Lavrov Rusya'nın Arktik'teki askeri faaliyetlerinin "kitabına uygun" olduğunu belirtirken Blinken Arktik'in silahlandırılmamasını istedi.

Le Monde | İsrail’den Batı Şeria’ya; Filistinlilerin tarihi grevi

Filistinli siyasi gruplar ve sendikaların çağrısıyla işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail'de yaşayan Filistinliler greve gitti. Gazze’de İsrail’in hava saldırılarına yönelik tepki giderek arttı. Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Gazze’de ateşkes için bir teklif sunacak.

Al Jazeera | Alexandra Ocasio-Cortez liderliğinde, Demokrat Parti’nin ilerici kanadından Biden yönetiminin İsrail silah satışına tepki

ABD’de Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandra Ocasio-Cortez’in liderliğindeki Demokrat Parti’nin ilerici kanadından Kongre üyeleri, Gazze’de hava saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e 375 milyon dolarlık silah satışını onaylamaması gerektiğini söyledi. Demokrat Parti’den isimler, silah satışını engelleyecek bir teklif sundu. Ocasio Cortez konuyla ilgili attığı tweette “İnsan haklarını koruma sorumluluğumuz var” ifadelerini kullandı.