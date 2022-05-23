Dünya basınında bugün | "İşgalciler Buça’yı 18 gün boyunca nasıl bir dehşete sürükledi?"

T24 Dış Haberler

Dünyanın gündeminde Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş geniş yer almaya devam ediyor. The New York Times, Ukrayna'da katliamın ortaya çıktığı Buça şehrinde, Rus güçlerinin 18 günlük işgalinde yaşananları aktardı. ABD gündeminde Buffalo'da yaşanan son silahlı saldırıdan sonra yeniden silah kontrol yasası tartışmaları yer aldı. Britanya basını, Covid salgınının çocukların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini manşete taşırken Fransa, Başbakan Elisabeth Borne'un kurduğu yeni kabineyi konuşuyor.

23 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | İşgalciler Buça’yı 18 gün boyunca nasıl bir dehşete sürükledi?

The New York Times gazetesi, Rus güçlerinin çekilmesiyle katliamın ortaya çıktığı Ukrayna’nın Buça kentinde, Rus güçlerinin bulunduğu 18 gün boyunca yaşananları aktardı. Kiev yakınındaki Buça’da Rus güçlerinin çekilmesiyle, sokaklarda cesetler, toplu mezarlar bulunmuştu. Uluslararası kamuoyu, Rus güçlerinin Buça gibi şehirlerde işlediği savaş suçlarının araştırılmasını talep ediyor.

The Washington Post | Sandy Hook’tan Buffalo’ya: Silah kontrolünde başarısızlığın 10 yılı

ABD’nin New York eyaletinin Buffalo şehrinde iki hafta önce bir markette meydana gelen, 10 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı silahlı saldırının ardından bir kez daha ülkedeki silah kontrolü yasalarının yetersizliği gündemde. The Washington Post gazetesi, 2013 yılında bir ilkokulda meydana gelen, 20 çocuk ve yedi yetişkinin öldürüldüğü silahlı saldırının gündeme getirdiği silah kontrol yasa tasarısının kabul edilmediğini hatırlattı. ABD’de 2013 yılındaki girişimden bu yana 3 bin 500 toplu silahlı saldırı yaşandığı belirtildi.

The Wall Street Journal | Polonya Cumhurbaşkanı, Ukrayna parlamentosuna konuştu

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna meclisine hitabında, "Rusya, stratejik hedeflerinden hiçbirini gerçekleştiremedi, büyük kayıplar verdi ve her zaman onlara katlandı." dedi. Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş başlatmasından sonra Ukrayna meclisine hitap eden ilk lider olan Duda, Ukrayna altyapısının savaşta büyük hasar gördüğünü ifade etti. Duda, "Ukrayna'nın yeniden inşası için özel fonlara ihtiyaç var. Bunu önümüzdeki günlerde Davos Zirvesi'nde dünya liderleriyle konuşacağım." dedi.

The Guardian | Çocuklarda ruh sağlığı krizi büyüyor

Britanya’da 400 binden fazla çocuk ve gencin ruh sağlığı sorunları nedeniyle tedavi gördüğü tespit edildi. Söz konusu sayısı, kayda geçen en yüksek olarak değerlendirildi. Uzmanlar, Covid salgınının özellikle gençlerde anksiyete, depresyon, kendine zarar verme gibi sorunları artırdığını söyledi.

Le Monde | Fransa’da yeni hükûmet ve Macron’un hesapları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümeti kurmakla görevlendirdiği Fransa Başbakanı Elisabet Borne’ın yeni hükümet üyeleri listesini Elysee Sarayı’na sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Macron listeyi onayladı. Eski Fransa Başbakanı Jean Castex döneminde bakanlık görevini yürüten bazı bakanların Başbakan Borne'un kabinesinde yer aldığı görülürken, yeni hükümette ayrıca göçmen bakanların bulunduğu kaydedildi.

Al Jazeera | İran Devrim Muhafızları'na mensup albaya suikast

İran Devrim Muhafızları'nda görevli Albay Sayad Hüdayi, başkent Tahran'da bir suikast sonucunda vurularak öldürüldü. Albayın motosiketli iki kişi tarafından, evinin önünde arabasının içindeyken beş el ateş edilerek öldürüldüğü bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Albay Hüdai, yurt dışında operasyonlar yürüten Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nde kıdemli bir komutandı

The Moscow Times | Sürgündeki Rus etnik aktivistler için Ukrayna savaşı bir “olanak”

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşta çok sayıda askerin hayatını kaybettiği bilinirken, hayatını kaybeden askerlerin büyük bir oranının Rusya’da daha dezavantajlı olarak değerlendirilen etnik azınlıklardan oluştuğu belirtildi. Yerli, Slav olmayan topluluğu temsil eden aktivistler, bu süreçte destekçileri artırarak daha fazla özerklik için mücadele edilebileceğini düşünüyor. Rusya’dan etnik aktivistler bu ay Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya gelerek Ukrayna savaşının toplumlarını nasıl etkilediği, daha fazla özerklik için neler yapılabileceğini tartışmıştı.