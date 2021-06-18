Dünya basınında bugün | "İran bir tek parti rejimine dönüşüyor"

T24 Dış Haberler

Seçime kısa süre kala üç adayın yarıştan çekildiği İran’da, halk cumhurbaşkalığı seçimi için sandık başında. New York Times, ülkenin bir tek parti rejimine dönüşmeye başladığını ifade etti. İngiltere’de 2017 yılında şarkıcı Ariana Grande’nin konseri sırasında Manchester Arena’da meydana gelen bombalı terör saldırısı üzerine hazırlanan bir raporda, saldırganın daha önce “tehdit unsuru” olarak kayıtlara geçebileceği ve daha fazla önlem alınabileceği belirtildi. Yeni Koronavirüs varyantlarının Rusya'nın başkenti Moskova'da vaka sayılarında hızlı bir artışa sebep olduğu ifade edildi.

18 Haziran 2021 tarihinde dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da hükûmet, “utanç verici” tecavüz mahkumiyet oranlarını kabul etti; reform vadetti

Britanya’da hükûmet yetkilileri, tecavüze uğrayan kişilerden, görevlerini yerine getirmekte eksik kaldığı konusunda özür diledi. Tecavüz vakalarında mahkumiyet oranlarının düşük olduğunu gösteren raporun ardında hükûmet bir ceza adaleti reformu vaadinde bulundu.

The Independent | Terör saldırısını durdurmak için kaçırılan şanslar

İngiltere’de 2017 yılında şarkıcı Ariana Grande’nin konseri sırasında Manchester Arena’da meydana gelen bombalı terör saldırısı üzerine hazırlanan bir raporda, saldırganın daha önce “tehdit unsuru” olarak kayıtlara geçebileceği ve daha fazla önlem alınabileceği belirtildi. Manchester Arena’daki saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı.

The New York Times | Din insanları ılımlıları kenara aldı, İran tek parti rejimi olmaya yaklaşıyor

New York Times, İran'da seçim zamanı sokakları normalde farklı adayların posterlerinin süslediğini, bu seçimlerde is etrafta sadece "oy kullanın" yazılı ilanlar bulunduğunu ifade etti. Gazete, İran'da siyasi çeşitliliğin artık tamamıyla yok olmaya başladığını ve ülkenin tam anlamıyla "İslam Devrimi"ni destekleyenlerin iktidarda olduğu bir tek parti rejimine evrilmeye başladığını ifade etti.

The Washington Post | Tarihi kabullenip daha fazlasını aramak

ABD Kongresi'nde yapılan oylamada, ABD’de 'köleliğin kaldırıldığı gün' olarak kayıtlara geçen 19 Haziran tarihinin “Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü” adı altında federal tatil olarak kabul eden yasa tasarısı onaylandı. ABD Başkanı Biden, tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı. Biden, ırksal eşitliğin en önemli gündemlerinden biri olduğunu ifade etti.

Moscow Times | Moskova, yeni varyantların Covid-19 vakalarını rekor seviyeye çıkardığını ifade etti

Yeni Koronavirüs varyantlarının Rusya'nın başkenti Moskova'da vaka sayılarında hızlı bir artışa sebep olduğu ifade edildi.

Koronavirüs pandemisi ile mücadeleden sorumlu hükümet yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştiren Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Büyük ihtimalle daha agresif, daha hızlı yayılan bir varyant ile karşı karşıyayız" dedi.

Sobyanin günlük ortalama vaka sayısının ortalama 3 binden 7 bine fırladığını ve cuma günü 9 bini görmesini beklediklerini söyledi.

Moskova Belediye Başkanı, "Günlük vaka sayıları üçe katlanıyor. Bu daha önceki dalgalarda görmediğimiz çok büyük bir dinamik" dedi.

Sobyanin, Moskova'da servis sektöründe çalışanlarının aşı olmasını vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle zorunlu kıldı.

Le Monde | Fransa’da sokağa çıkma kısıtlamaları kalkıyor

Fransa’da ekim ayında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması önlemleri aşamalı olarak ileri çekildikten sonra bu pazar tamamen kalkıyor. Fransa Başbakanı Jean Castex, 23.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 20 Haziran’dan sonra ıuygulanmayacağını duyurdu . Fransa’da günlük vaka sayılarının 3 bin bandına düşmesi, normalleşme aşamalarının öne çekilmesine neden oldu.

Al Jazeera | İran’da seçim için sandıklar açıldı

Seçime kısa süre kala üç adayın yarıştan çekildiği İran’da, halk cumhurbaşkalığı seçimi için sandık başında. Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, milletvekili Emir Hüseyin Kadızade, Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti’nin aday olduğu seçimde katılımın yüksek olması beklenmiyor. İlk turda kimse yüzde 50'nin üzerinde oy alamazsa ikinci kez sandık başına gidilecek.