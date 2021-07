Dünya basınında bugün | "İhanete uğramış hisseden, mücadeleye hazır nesil: Z jenerasyonu"

T24 Dış Haberler

ABD'de The New York Times gazetesi, İsrail'de muhalefet liderlerinin koalisyon hükûmeti kurmak konusunda anlaşması manşete taşındı. Koalisyon hükûmeti Meclis'te güven oyu alırsa Binyamin Netanyahu'nun 12 yıl süren başbakanlığı sona erecek. Avrupa'da Le Monde ve The Guardian gazeteleri, Koronavirüs salgınından psikolojik ve sosyoekonomik anlamda olumsuz etkilenen Z jenerasyonunu gündeme aldı.

3 Haziran 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | İsrail’de 12 yıllık Netanyahu döneminin sonu olabilecek koalisyon anlaşmasına varıldı

İsrail'de 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı. esh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid koalisyon hükümeti kurmak için diğer partilerle anlaştığını duyurdu. İsrail'de aşırı sağcı Naftali Bennett koalisyon hükümetinin başbakanı olacak. 8 partinin ortak olduğu koalisyon hükümeti kurulursa, anlaşma gereği ilk 2 yıl başbakanlık görevini Yamina lideri Bennett yürütecek, daha sonraki 2 yıl için ise görevi Lapid'e devredecek. Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti belirtilen sürede Meclis'te güven oyu alırsa, İsrail'de Mart 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu dönemi bitecek.

The Guardian | İhanete uğramış hisseden, mücadeleye hazır nesil: Z jenerasyonu

The Guardian, “Koronavirüs salgınından en çok etkilenen nesil” olarak Z jenerasyonunu ele aldı. Pandeminin Avrupa genelinde milyonlarca genç insanı psikolojik ve sosyoekonomik olarak kötü etkilediği belirtildi. Koronavirüs’e yakalandığında ağır geçirme olasılığı düşük olan yaş grubunun, salgının başından bu yana eğitimden uzak kaldığının da altı çizildi.

The Independent | Britanya'da yeni vakalar ve normalleşme takvimi tartışması sürüyor

Britanya’da normalleşme döneminin yeni aşaması olması beklenen 21 Haziran öncesi artan Delta varyantı (Eski adıyla Hindistan varyantı) vakaları, normalleşmenin geleceğini tehlikeye soktu. Açıklama yapan Britanya Başbakanı Boris Johnson “Korkarım veriler hâlâ belirsiz” dedi. Öte yandan bilim insanları tam normalleşme takviminin ertelenmesi gerektiğini savunurken Johnson “Verilerde 21 Haziran’da normalleşmeyi engelleyecek bir unsur görünmüyor” dedi.

Le Monde | Sağlık krizi gençleri vurdu

Le Monde, 5 Avrupa gazetesinin dâhil olduğu çalışma kapsamında Koronavirüs salgınının sosyal ve psikolojik etkilerini gören gençleri gündeme aldı. Eğitim, sosyalleşme, iş bulma sıkıntısı yaşayan gençlerin ruh sağlığının bir öncelik olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

The Moscow Times | “Yabancı ajan” olmakla suçlanan bağımsız haber kuruluşu VTimes, kapanacağını duyurdu

Rusya’da bağımsız haber kuruluşu VTimes, yetkililer tarafından “yabancı ajan” olarak suçlanmasının ardından kapanacağını duyurdu. VTimes geçen yıl, Vedomosti gazetesinde göreve başlayan ve Kremlin yanlısı sansür uygulamakla suçlanan yazı işleri müdürü Andrei Shmarov’un ardından ayrılan bir grup editör ve gazeteci tarafından kurulmuştu. VTimes, Rusya Adalet Bakanlığı’nın “yabancı ajan” suçlamasının ardından gelirini sağlayan reklamveren ve ortakların ayrılmasıyla iş modellerinin dağıldığını duyurdu.

Al Jazeera | Facebook çalışanları Filistin paylaşımlarına yönelik baskıyla ilgili inceleme istiyor

Yaklaşık 200 Facebook çalışanı tarafından imzalanan ortak açıklamada, şirketten Filistin yanlısı seslerin platformda bastırıldığına ilişkin iddiaların araştırılması istendi. Gazze’de geçen ay yaşanan çatışmalarda, Filistin’i destekleyen mesajların Facebook’ta kaldırıldığına ilişkin haberler çıkmıştı. Facebook çalışanları, yönetimden bu durumun doğru olup olmadığına ilişkin kapsamlı bir araştırma yapmasını istedi.