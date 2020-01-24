Dünya basınında bugün | Herkes alarmda, Dünya Sağlık Örgütü hariç

T24 Dış haberler

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni Corona virüsü dünya çapında endişe uyandırmaya devam ediyor. Ülkelerin havalimanlarında önlemler alınırken virüs şimdiye kadar Çin dışında 4 ülkede daha görüldü. Virüsün yayıldığı Wuhan kenti karantinaya alındı ve 25 Ocak ‘ta gerçekleşecek Çin Yeni Yılı kutlamaları risk nedeniyle iptal edildi. Gazeteler basılana kadar yeni cins Corona kaynaklı ölü sayısı 17’yken sabah saatlerinde Çin Devlet Televizyonu’nun açıklamasıyla 26’ya çıktı. ABD'nin gündeminde bir kez daha Başkan Donald Trump'a açılan azil soruşturmasının yargı ayağındaki gelişmeler var. Washington, İran'ı yaptırımlarla hedef almaya devam ediyor.

22 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | 6 Britanya vatandaşına Corona önlemi

Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya korku salan yeni Corona virüsünün farklı ülkelere yayılmasını önlemek için tedbirler alınıyor. Virüsün yayıldığı Wuhan kentinden Britanya’ya giden 6 kişi virüs riski olduğu için ülkeye girmeden önce teste tabi tutuldu. Öte yandan virüsün yayılma hızına bağlı olarak acil koduyla toplanan Dünya Sağlık Örgütü, ‘uluslararası sağlık acil durumu’ ilan etmek için elde yeterli veri olmadığına karar kıldı. Çin’de bugün itibariyle 9 şehirde ulaşım durduruldu, Wuhan kenti karantina altına alındı.

The Independent | Bebek ölümlerinin arka arkaya geldiği hastaneye soruşturma

Britanya’da yeni doğan bebek ölümlerinin arka arkaya yaşandığı bir hastaneye yönelik soruşturma sürüyor. Hastanede 2015 yılından itibaren doğum ünitesinde ciddi eksikliklerin olduğunun ortaya çıkmasından bu yana The Independent, hastanede doğan 130’dan fazla bebeğin beyin hasarı olduğunu gösterdi. Hastanede pek çok doktorun hafta sonları ve akşamları çalışmayı reddettiği, acil durumlarda doktor sıkıntısı çekildiği belirtildi.

New York Times | Şimdi savcılığa ifade verecek isim: Başkan Trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azli istemiyle başlatılan soruşturmanın yargı sürecinde Senato'daki üçüncü duruşma gerçekleştirildi. Yargılama sürecinde savcı olarak görev yapan azil yöneticileri Cumhuriyetçi senatörler yeni tanık çağrılmalarına izin vermeyince farklı bir yöntem deneyerek Trump'ın sözlerini kendisine karşı kullanmaya başladı. Azil yöneticileri kendi argümanlarını haklı çıkarmak için Trump'ın daha önce yaptığı açıklamaları ve basına yansıyan özel görüşmeleri kullandı. Duruşmada bazı noktalarda Trump'ın konuştuğu video klipler de gösterildi.

The Washington Post | Çin'de virüs sebebiyle daha çok kişi kilit altına alındı

Çin'de Pekin ve Wuhan gibi büyük şehirlerde Corona virüsü salgını sebebiyle Çin Yeni Yılı'nda kalabalık gruplar halinde toplanmak yasaklandı. The Washington Post, Wuhan'a ulaşım hatlarının kapatılarak 25 kişinin karantina altına alınmaya çalıştığını yazdı.

Moscow Times | Putin eski ekonomi bakanı Maksim Oreşkin'i danışman olarak atadı

Kremlin'den yayınlanan başkanlık kararına göre eski ekonomi bakanı Maksim Oreşkin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e danışman olarak atandı. Oreşkin geçen haftalarda hükûmetin istifa etmesinin ardından tekrar kabineye alınmayan sayılı bakanlardan biriydi.

Le Monde | Çin’de milyonlarca kişi karantina altında

Çin’de ölümcül Corona virüsüne ilişkin ölü sayısı hızla artarken hastalığın ortaya çıktığı Wuhan şehri karantinaya alındı. 11 milyon kişinin yaşadığı kentin bir kısmı 25 Ocak olan Çin Yeni Yılı’nı kutlamak için başka şehirlere gitmişken şimdi evlerine dönemiyor. Aynı zamanda sadece Wuhan’da değil 9 şehirde de tüm toplu taşıma durduruldu. Vatandaşlar sokakta maskeyle gezmeleri konusunda uyarılıyor.

Al Arabiya | ABD’den İran bağlantılı 2 kişi ve 6 şirkete yaptırım

ABD, İran bağlantılı yaptırımlarına yenilerini ekledi. Perşembe günü açıklanan yaptırımlar 2 kişi ve aralarında İran Ulusal Petrol Şirketi’ne bağlı 4 firmanın da bulunduğu toplam 6 şirketi kapsıyor. ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran Ulusal Petrol Şirketi hakkında “İran’ın petrol endüstrisine önemli bir şirket ve İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü ve onların terörist vekillerine finansman sağlıyor” denildi.