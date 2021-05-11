Dünya basınında bugün | "Hava saldırıları Kudüs’teki gerilimi artırdı"

T24 Dış Haberler

Dünyanın önde gelen gazetelerinin birçoğu ilk sayfalarında Kudüs'te yaşananlara yer verdi. İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Gazze Şeridi’nden Batı Kudüs ve Beyt Şems'e Hamas tarafından roket saldırıları düzenlendi. İsrail karşılık olarak Gazze Şeridi'ni vurdu ve 9'u çocuk 20 kişi hayatını kaybetti.

11 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Şiddet tırmanırken Gazze’de hava saldırıları

İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Gazze Şeridi’nden Batı Kudüs ve Beyt Şems'e Hamas tarafından roket saldırıları düzenlendi. Hamas’ın roket saldırılarına misilleme olarak İsrail Gazze’ye hava saldırıları düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere 20 olduğunu açıkladı.

The Independent | Hava saldırıları Kudüs’teki gerilimi artırdı

İsrail’in işgal altındaki Kudüs’te Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa’da Filistinlilere yönelik sert müdahalesi sürerken dün Hamas’ın Gazze’den düzenlediği hava saldırılarına İsrail ordusu misilleme yaptı. Hava saldırıları sürerken, Mescid-i Aksa çevresinde gerilim tırmanmaya devam etti. Protesto gösterileri, İsrail polisinin müdahalesi ve çatışmalarda yüzlerce Filistinli ve 30'a yakın İsrail polisi yaralandı.

The New York Times | İsrailli ve Filistinliler arasında şiddet patlak verdi

New York Times, Kudüs'te Filistinli protestocular ile polis ve sağcı İsralliler arasındaki gerilimin pazartesi günü çatışmaya dönüştüğünü ifade etti. Gazete Gazze'ye roket atışı ve hava saldırıları düzenlendiği, aynı zamanda Mescid-i Aksa'ya yapılan polis baskınında sonra Gazze'deki militanların da Kudüs'e roket attığını ifade etti. NYT, olaylarda Filistinlileri şehrin stratejik bölgelerinden çıkarmak için yürütülen stratejik sürecin katalizör etkisi yarattığını ifade etti.

The Washington Post | Şiddetli çatışmalar ve roket ateşi Kudüs'ü salladı

The Washington Post, Hamas'ın Kudüs'e yaptığı saldırın ardından İsrail'in Gazze Şeridi'nin bombaladığını ve 9'u çocuk 20 kişiyi öldürdüğünü ifade etti. Gazete, şu anda bölgede yakın zamanın en kötü çatışmalarının yaşandığına dikkat çekti.

Moscow Times | Rus polisi Navalni'yi tedavi eden hastanenin kayıp baş hekimini buldu

Rus muhalif lider Aleksey Navalni uçakta fenalaştıktan sonra kaldırıldığı ilk hastanenin baş hekimi ava gidip kaybolduktan üç gün sonra canlı bulundu.

Navalni, 20 Ağustos 2020'de bir uçakta fenalaştıktan sonra Sibirya'daki 1 No'lu Acil Durum Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 3 gün önce ormanlık alanda kaybolan Aleksander Murakovski bu hastanenin baş hekimiydi. Murakovski, Navalni'nin zehirlendiğine dair iddiaları reddetmiş ve kısa süre sonra bölgesel sağlık bakanlığına terfi ettirilmişti.

Omsk bölgesel polisi, Murakovski'nin bir av üssünden çıktıktan sonra bir daha görülmediğini açıklamıştı.

RBC'nin resmi açıklamadan aktardığına göre Murakovski Basliy köyünün yakınlarında ormandan çıkış yolu bulup köylülerden yardım istedikten sonra bulundu. Doktorun kontroller için hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Le Monde | Kudüs’te şiddet ateşinin arka planında siyasi boşluk

Doğu Kudüs’te İsrail polisinin Mescid-i Aksa çevresindeki müdahalesi ve çatışmalar sürüyor. Olaylarda yüzlerce Filistinli yaralandı. Le Monde, Mescid-i Aksa’da Filistinliler ve İsrail polisi arasında çatışmanın boyutunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Al Jazeera | İsrail, işgal altındaki Gazze’ye yeni hava saldırıları düzenledi

Filistin, Hamas’ın Gazze’den Batı Kudüs’e düzenlediği saldırıların ardından İsrail’in misilleme yaparak Gazze’ye hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda 9'u çocuk olmak üzere 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Hamas, dün İsrail’e ultimatom vererek “Güvenlik güçlerinizi 18.00’ye kadar Tapınak Dağı ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekmezseniz saldıracağız” demişti.