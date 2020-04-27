Dünya basınında bugün | "Güney Kore’de Koronavirüs’e yeniden yakalanan hastalar var"

T24 Dış haberler

Britanya'da Covid-19'u yenen Başbakan Boris Johnson, 3 haftalık aradan sonra bugün görev başına dönüyor. The Independent'ın aktardığına göre Britanya'da 3 doktordan birinin kişisel koruyucu ekipmanı yok. ABD'de krizle mücadeleyle ilgili çelişen açıklamalar yapıldı. Güney Kore'de virüse tekrar yakalanan hastalar olduğu tespit edildi.

27 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan eleştirilerle yüzleşmek ve “yeni normali” konuşmak için dönüyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs’e yakalanıp iyileştikten sonra bugün görevine dönüyor. Johnson’ın karşısına Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının 20 bini aştığı Britanya’da hükûmetin salgını ele alış biçimine yönelik eleştiriler ve sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarının nasıl hafifletileceğine dair sorular çıkacak. Britanya’da Koronavirüs kaynaklı can kayıplarında artış henüz yavaşlamazken Johnson’ın salgının bir sonraki aşamasında okulların ve işletmelerin nasıl açılacağına dair planları hazırlaması gerekecek.

The Independent | 3 doktordan birinin kişisel koruyucu ekipmanı yok

Britanya’da yapılan son bir anket pek çok sağlık çalışanının Koronavirüs’le mücadelede kişisel koruyucu ekipmanları olmadan çalışmak zorunda kaldıklarını ortaya koydu. Ankette ekipman yetersizliğinin son haftalarda git gide arttığı, hastanelerde farklı işlerde çalışan kişilerin yüzde 40’ının göz koruması, yüzde 15’inin ise maskesiz kaldığı belirtildi. Bugün göreve dönecek olan Başbakan Boris Johnson, hastanelerdeki ekipman yetersizliğinin çözüleceğini söyledi.

The New York Times | Neon ışıklar sönerken Vegas'ın ana caddesinde acı büyüyor

New York Times, ABD'nin en büyük turizm merkezlerinden biri olan Las Vegas kentinde yeni tip Koronavirüs salgınla birçok otel ve kumarhanenin kapanmasıyla birçok insanın işsiz kaldığına dikkat çekti. Rio Kumarhanesi'nin restoranında çalışan Valicia Anderson, kendisiyle beraber çalışan 25 kişinin de işten çıkarıldığını söyledi.

The Washington Post | Virüs emirlerinde karışık sinyaller

Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü Koordinatörü Deborah Birx, büyük ihtimalle "sosyal mesafenin bir türünün" yaz boyunca uygulanacağını söyledi. Aynı gün içerisinde birçok eyaletin valisi iyimser açıklamalarda bulundu ve ekonomilerini yakında açmak içn plan yaptıklarını belirtti.

The Moscow Times | Rusya'da Koronavirüs vakaları bir günde rekor artış gösterdi, toplam sayı 80 bini aştı

Rusya'da dün bir kez daha rekor sayıda yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. Dün Rusya, 6 bin 361 yeni hasta tespit ettiklerini ve ülkedeki vaka sayısının 80 bini aştığı belirtildi. Ülkede ölü sayısı 747'ye yükseldi.

Le Monde | Bezos, mercek altında

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde işletmeler kapılarını kapatmak zorunda kalırken, ekonomik aktivitenin en aktif olduğu mecra olan Amazon ilk sıradaki yerini koruyor. 145 milyar dolar serveti olan Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı olmayı sürdürüyor. Öte yandan Amazon’da Koronavirüs semptomu gösteren personele hastalık izni haklarının verilmediği, pek çok Amazon çalışanının iş bırakma eylemi yaptığı gündeme geldi.

Al Jazeera | Güney Kore’de Koronavirüs’e yeniden yakalananlar var

Yeni tip Koronavirüs vaka artış hızının düşmesiyle alınan kısıtlama önlemlerinin hafifletildiği Güney Kore’de Covid-19’a yakalanıp iyileştikten sonra yeniden virüse yakalanan insanlar olduğu ortaya çıktı. Ülkede en az 222 kişide yeniden vaka çıktığı ve bunun nedeninin tam olarak bilinmediği belirtildi. Uzmanlar, hastanın bağışıklık gücüne bağlı olarak vücudunun virüsü yeniden aktif hale getirmiş olabileceğinden şüpheleniyor.