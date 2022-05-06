Dünya basınında bugün | Erdoğan'ı yenmek

T24 Dış Haberler

Britanya'nın önde gelen ekonomi yayınlarından Financial Times, Türkiye'de muhalefetin potansiyel cumhurbaşkanı adayları ile ilgili bir analiz yayımladı. Ukrayna'nın doğusunda perşembe günü çatışmalar yoğunlaştı. Britanya Merkez Bankası, faiz oranlarını yükseltirken enflasyonun yüzde 10'u aşacağını öngördü. Mirror gazetesi, hükümete ihtiyaç sahiplerine yardım yapmadığı için tepki gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Koronavirüs pandemisi nedeniyle resmi rakamların neredeyse üç katı seviyesinde can kaybı yaşandı.

6 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Banka, faiz oranlarını yükseltti ve enflasyonun yüzde 10'u vuracağı uyarısında bulundu

Britanya Merkez Bankası (BoE), politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1 seviyesine çekti. Ekimde enerji fiyatlarının yükselmesi beklentisi nedeniyle BoE, enflasyonun da yüzde 10'u aşacağının düşünüldüğünü ifade etti. Kararın ardından hükümete zor durumdaki ailelere daha çok yardımda bulunması için çağrılar yapıldı.

Daily Mirror | Neden yardım etmiyorlar?

Britanya gazetesi Daily Mirror'ın bugünkü sayısının ilk sayfasında "Faiz yükseltilirken milyonlar tekrar acı ile karşı karşıya... Enflasyonun yüzde 10'u bulması bekleniyor... Enerji faturaları 2 bin 800 sterlin olacak... ve yüzde 5.4 işsiz kalacak... Başbakan ve Sunak yine de bir şey yapmıyor" ifadeleri yer aldı. Gazete, ilk sayfasına Britanya Başbakanı Boris Johnson ve İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın fotoğraflarını koyarak, "Neden yardım etmiyorlar?" diye sordu.

Financial Times | Erdoğan'ı yenmek

Britanya'nın önde gelen ekonomi yayınlarından Financial Times, Türkiye'de muhalefetin potansiyel cumhurbaşkanı adayları olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin öne çıktığına dikkat çekti.

FT'nin Türkiye muhabiri Laura Pitel tarafından derlenen haberde Yavaş'ın görev beğeni oranının çok yüksek olduğuna dikkat çekilirken, destekçilerinin Cumhur İttifâkı'ndan muhafazakar ve milliyetçi oyları çekebileceğine inandığı belirtildi. Aynı zamanda haberde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a en büyük farkı atan adayın Yavaş olduğu Metropoll anketine de yer verildi. Altılı masanın üyesi olan bir partiden kaynak da, ''Kılıçdaroğlu'nun aday olmayı çok istediğini'' ifade etti. Kaynak, ''Kılıçdaroğlu'nun adaylar arasındaki en iyi cumhurbaşkanı olacağına eminim, ancak kazanma şansı en düşük olan da o'' dedi. TIKLAYIN | Muhalefetten isimler, olası cumhurbaşkanı adaylarını İngiliz basınına değerlendirdi: Yavaş Kürt seçmenden oy almakta zorlanır, İmamoğlu çok hırslı

New York Times | Ukraynalılar doğuda bazı toprakları tekrar kontrol altına alırken, Rusya çelik fabrikasına giriyor

Ukrayna'nın doğusunda perşembe günü çatışmalar yoğunlaştı. Ukrayna'nın Rusya askerlerini itmeyi başardığı Harkov'da Rus ve Ukrayna askerleri çatışırken, Rusya Mariupol'de Ukrayna askerlerinin son kalesi olan Azovstal çelik fabrikasını almaya çalışıyor. New York Times, Rus askerinin Devlet Başkanı Putin'e "zafere benzeyen bir şey" vermeye çalıştığını ifade etti.

Moscow Times | İsrail Başbakanlığı: Putin, Rusya'nın Hitler iddiası nedeniyle özür diledi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Adolf Hitler'de Yahudi kanı olduğu" iddiası nedeniyle özür dileceğini bildirdi.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başbakan, Putin'in Lavrov'un ifadeleri nedeniyle dilediği özrü kabul etti ve Yahudiler ile Holokost'un anısı hakkında duruşuna açıklık getirdiği için teşekkür etti" denildi.

Bennett-Putin görüşmesiyle ilgili olarak Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rus liderin özrüne yer verilmedi. Açıklamada İsrail devletinin kuruluşunun 74. yılında yapılan telefon görüşmesinde iki liderin "Holokost'un tarihi hafızasını" konuştuğu ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, pazar günü İtalyan medyasında yayımlanan bir söyleşide, "Ukrayna Devlet Başkanı kendisinin Yahudi olduğunu; bu sebeple Nazi görüşlerine sahip olamayacağını savunuyor. Yanılıyor olabilirim ama Hitler'de de Yahudi kanı vardı" demiş ve "birçok Yahudi düşmanının Yahudi olduğunu" savunmuştu.

Lavrov'un ifadeleri özellikle İsrail'den olmak üzere tüm Yahudi toplumunun tepkisin çekmişti. Bennett, yorumları, "affedilemez ve tiksindirici bir açıklama, felaket bir tarihsel hata" olarak nitelendirmişti. Rusya'nın İsrail Büyükelçisi, açıklama için Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Kremlin'in, İsrail'in Ukrayna'daki savaş konusundaki tarafsız tutumundan vazgeçeceğinden endişe duyduğu belirtiliyor.

Al Jazeera | DSÖ, Koronavirüs kaynaklı küresel can kaybının neredeyse 15 milyon olduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Koronavirüs pandemisi nedeniyle resmi rakamların neredeyse üç katı seviyesinde can kaybı yaşandı. 2020 ve 2021 yıllarında DSÖ'ye Covid-19'dan yaklaşık 5 milyon 420 bin ölüm bildirildi, bu sayı 2022 yılında ise 6 milyon 240 bine yükseldi. DSÖ ise Covid-19 nedeniyle yaklaşık 14.9 milyon ölüm yaşandığını tespit etti.