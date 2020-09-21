Dünya basınında bugün | Dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı bir milyona yaklaştı

T24 Dış Haberler

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir milyona yaklaştı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin liberal yüzü ve kadınlara eşit haklar mücadelesinin en büyük destekçilerinden Yargıç Ruth Bader Ginsburg'un geçen hafta hayatını kaybetmesinin ardından yerine kimin geçeceğine ne zaman karar verilmesi gerektiğine dair tartışmalar sürüyor. On binlerce Belaruslu, yoğun polis önlemlerine rağmen pazar günü başkent Minsk'te bir kez daha sokağa çıktı ve Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu protesto etti.

21 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da Koronavirüs uyarısı: Kritik noktadayız

Britanya Sağlık Direktörü Profesör Chris Whitty, bugün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin bir açıklama yaparak, ülkede salgının ‘kritik bir noktaya evrildiğine’ dair uyarılarda bulunacak. Koronavirüs testleri ve temas takip uygulamalarında aksiliklerin gündeme gelmesi ve vaka sayılarının artmasıyla bölgesel kısıtlamalar yeniden gündeme gelebilir. Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, bugün konsey üyeleriyle görüşerek yeni karantina önlemlerini görüşecek. Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock da ülke geneli kısıtlamaların ‘bir ihtimal’ olduğunu söylemişti.

The Independent | Fransa Bisiklet Turu: Yüzyılın en genç şampiyonu

BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar, 107. Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyonluğa ulaştı. Yol bisikletinin en önemli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu, Mantes-la-Jolie ile başkent Paris arasındaki 122 kilometrelik 21. etapla sona erdi. Katıldığı ilk turda birinciliği elde eden Podacar, henüz 21 yaşında. Sarı mayonun (genel klasman) yanı sıra kırmızı benekli mayo (dağların kralı) ve beyaz mayoyu (en iyi genç bisikletçi) da kazanan Pogacar, Fransa Bisiklet Turu'nu 3 farklı klasmanda lider bitirdi.

New York Times | Ölü sayısının 200 bine yaklaştığı ülkenin acısı

ABD'de yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 200 bine yaklaştı. Dünya genelinde de Covid-19 nedeniyle neredeyse bir milyon kili hayatını kaybetti. NYT, ilk sayfasında dünyanın farklı noktalarında insanların salgında hayatını kaybedenleri anmak için hazırladığı anıtların fotoğraflarına yer verdi.

The Washington Post | Cumhuriyetçi Parti, Ginsburg'un koltuğunu doldurmak için acele şekilde harakete geçti

ABD Yüksek Mahkemesi'nin liberal yüzü ve kadınlara eşit haklar mücadelesinin en büyük destekçilerinden Yargıç Ruth Bader Ginsburg'un geçen hafta hayatını kaybetmesinin ardından yerine kimin geçeceğine ne zaman karar verilmesi gerektiğine dair tartışmalar sürüyor. Demokratlar, koltuğu dolduracak yargıçı 3 Kasım genel seçimlerinin kazanan kişinin belirlemesi gerektiğini savunurken, çoğu Cumhuriyetçi yeni yargıçın hemen seçilmesi taraftarı. ABD Başkanı Donald Trump, Ginsburg'un yerini doldurması için göstereceği adayı bu hafta açıklamaya hazırlanırken, WaPo'ya göre Cumhuriyetçi liderler süreci hızlandırmaya çalışıyor. Demokratlar, Trump'ın bir Muhafazakar aday daha göstererek dengeleri Cumhuriyetçi Parti lehine değiştireceğinden endişe duyuyor.

Moscow Times | Belarus'un başkentinde on binlerce kişi Lukaşenko'yu protesto etti

On binlerce Belaruslu, yoğun polis önlemlerine rağmen pazar günü başkent Minsk'te bir kez daha sokağa çıktı ve Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu protesto etti.

Muhalefetin sembolu haline gelen kırmızı beyaz bayraklarla "Adalet Yürüyüşü" adı altında bir araya gelen protestocular, Lukaşenko'nun konutu olan "Bağımsızlık Sarayı"na doğru yürüdü.

Protestocular, "Sadece korkaklar kadınları döver" ve "Dışarı çık" şeklinde sloganlar attı. Cumartesi günü Minsk'te "Kadınlar Yürüşü"nde polis yüzlerce kişiyi gözaltına almıştı.

Yürüyüşten önce polis, şehir merkezine zırhlı araçlar ve personel taşıma araçları yerleştirdi. Çeşitli bölgelere dikenli teller çekildi.

Çevik kuvvet yürüyüşün başında bazı bayraklı ve posterli protestocuları gözaltına aldı. Bazı protestocular yakınlardaki alışveriş merkezi ve restoranlara sığınarak kolluk kuvvetlerinden kaçtı.

Viasna İnsan Hakları Grubu'na göre pazar günü Minsk'te en az 16 ve diğer şehirlerde 8 kişi gözaltına alındı.

Le Monde | ABD seçimi: Yüksek Mahkeme savaşı

ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden ABD Yüksek Mahkemesi’nin kadınlara eşit haklar savunucularından Yargıç Ruth Bader Ginsburg'un yerine aday belirlemeye hazırlanırken Demokratlar, Ginsburg'dan boşalan yerin başkanlık seçimi sonrasına bırakılmasını istiyor. Cumhuriyetçi Partili isimler Ginsburg’un yerinin hemen doldurulmasını isterken Demokratlar, Trump’ın başkanlığında atamanın yapılması durumunda daha önce 5 muhafazakâr ve 4 liberalin bulunduğu mahkemede dengenin bozulacağını düşünüyor. Öte yandan Trump, gelecek haftayı işaret ederek, Yüksek Mahkeme’ye bir kadın aday göstereceğini söyledi.

Al Jazeera | Mısır’da hükûmet karşıtı protestolar güvenlik güçlerini harekete geçirdi

Mısır’ın Gize kentinde hükûmete tepki gösteren vatandaşlar protesto düzenledi. Eylemden sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocuların Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi’nin istifasını talep ettiği anlar görüldü. Eylem çağrısı ilk sosyal medyaya yayıldığı andan itibaren güvenlik güçleri müdahale için görevlendirildi.