Dünya basınında bugün | Donbas'ta havan topları; Batı tetikte

T24 Dış Haberler

Doğu Ukrayna'daki Donbas temas hattı yakınlarında perşembe günü Ukrayna ordusu ve ayrılıkçı gruplar arasındaki karşılıklı topçu atışlarının son ayların en yoğun seviyesine geldi. ABD'li yetkililer, Rusya'nın bu durumu gerekçe göstererek Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini iddia etti. Rusya, ABD'nin güvenlik taleplerini karşılamaması durumunda "askeri-teknik tedbirlerle" karşılık vermek zorunda kalacaklarını söyledi. ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınır yakınlarından kısmi asker çekme kararının "üçkağıt" olduğuna ve hedefinin Washington ile diğer Batılı güçleri "kandırmak" olduğuna dair istihbarat aldıklarını belirtti.

18 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Biden: Rusya, Ukrayna’ya saldırmak için sahte gerekçe üretmeye hazır

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askerlerin tatbikatı tamamlayarak çekilmeye başladığını söylemesi üzerine, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplarla çatışma haberleri gelmeye başladı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın bir sahte bayrak operasyonuyla Ukrayna’ya saldırmaya hazırlıklı olduğunu düşündüklerini açıkladı. Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada “Önümüzdeki birkaç günde gerçekleşebileceğini düşünüyorum” dedi.

The Independent | Eunice Fırtınası karşısında kırmızı alarm

İngiltere ve Galler'de, yıllar sonra yaklaşan en güçlü fırtına için birçok yerde sokağa çıkmama uyarısı yapıldı. Londra polisi, Cuma günü için kırmızı uyarı verdi.

Başbakan Boris Johnson, ordunun da fırtınadan olumsuz etkilenenlere yardımcı olmak için nöbette bekleyeceğini duyurdu. Ülkenin batısından başlayarak gün içinde zayıflaması beklenen fırtınanın etkisinin, hafta sonu güçlü rüzgar ve yoğun yağış olarak devam edeceği tahmin ediliyor.

New York Times | Top atışı Doğu Ukrayna'yı sarsarken savaş korkusu tırmanıyor

New York Times, perşembe günü Donbas temas hattı yakınlarında Ukrayna ordusu ve ayrılıkçı gruplar arasındaki karşılıklı topçu atışlarının son ayların en yoğun seviyesine geldiğini; çevredeki vatandaşların evlerinin bodrumlarına sığındığını belirtti. ABD'li yetkililer, Rusya'nın bu durumu gerekçe göstererek Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini iddia etti.

The Washington Post | Yetkililer: ABD istihbaratı Rusya ordusunun çekilmesinin üçkağıt olduğunu gösteriyor

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınır yakınlarından kısmi asker çekme kararının "üçkağıt" olduğuna ve hedefinin Washington ile diğer Batılı güçleri "kandırmak" olduğuna dair istihbarat aldıklarını belirtti.

Rusya bu hafta başında Ukrayna sınırı yakınlarından askerlerinin bir bölümünü üslerine geri çekeceğini açıklamış, Moskova çekilmeyle ilgili videolar yayınlamıştı. ABD'li yetkililer ise şimdi bunun bir "kampanya" olduğuna ve amacının "Rusya'nın asıl niyetini maskelemek olduğuna" inanıyor.

The Washington Post'a konuşan dört istihbarat yetkilisi, Rusya'nın sınır yakınlarına daha fazla asker gönderdiğini ifade ederken, Rus askerinin Belarus'un Ukrayna sınırının yakınlarında yaptığı tatbikatın da kendilerini endişelendirdiğini belirtti. Kremlin ve Minsk, tatbikatlar pazar günü bitince tüm Rus askerlerinin ülkeden çıkacağını söylemişti.

Kaynaklardan biri, Washington'un Rusya'nın asker çekme iddialarının bir kandırmaca kampanyası için yapılmış sahte bir açıklama olabileceğine dair istihbarat aldığını belirtti. İki ABD'li ve bir Avrupalı kaynak, birbirinden habersiz olarak bu iddiayı doğruladı.

Batı başkentleri, açıklamanın yapılmasından bu yana çekilmeye dair bir işaret görmediklerini belirtiyordu.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehlikesinin halen "çok yüksek" olduğunu söyledi.

eKathimerini | Başbakan: Yunanistan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya tarafından işgal edilmesi durumunda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyeceklerini, ancak iletişim hatlarının açık olması gerektiğine inandıklarını belirtti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Moskova'da olacak.

Moscow Times | Eğer ABD güvenlik taleplerini karşılamazsa, Rusya 'karşılık vermek zorunda kalacak'

Rusya, ABD'nin güvenlik taleplerini karşılamaması durumunda "askeri-teknik tedbirlerle" karşılık vermek zorunda kalacaklarını söyledi.

Rusya'nın ABD yetkililerine sunduğu 11 sayfalık dökümanda Kremlin, ABD'ye "güvenlik endişelerini dikkat almadığı için" tepki gösterdi ve Ukrayna'nın asla bir NATO üyesi olmayacağına dair yasal güvence talep etti.

TASS'ın aktardığına göre dökümanda, "ABD, güvenliğimizi sağlayacak; yasal olarak bağlayıcılığı olan garantiler sunmaya hazır olmadığı sürece Rusya, içinde askeri-teknik tedbirlerin uygulanması da bulunan uygulamalarla karşılık vermek zorunda kalacak" denildi.

Moskova dökümanda bir kez daha Batı ülkelerinin iddialarının aksine Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını belirtti ve ABD ile NATO'ya Kiev'e verdikleri silah desteğini sonlandırma çağrısı yaptı.

Rusya, bu hafta Ukrayna sınırı yakınlarındaki bazı askerlerini üslerine geri çekeceğini açıklarken; Batı ülkeleri bunun yapıldığına dair bir kanıt görmediklerini belirtti.

Le Monde | Fransa, Mali’den askerlerini çekiyor

Fransa ve müttefikleri, batı Afrika ülkesi Mali’deki askeri varlığını sonlandırıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin dokuz yıl sonra Mali’den askerlerini çekeceğini ancak komşu Batı Afrika ülkelerinde varlıklarının süreceğini açıkladı. Mali yönetimini cihatçılara karşı mücadeleyi ihmal etmekle suçlayan Macron, Fransa'nın rolünün savaş alanında egemen bir devletin yerini almak olmadığı için çekilmenin mantıklı olduğunu belirtti.

Al Jazeera | İsrail’de aşı sertifikası uygulaması kalkıyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennet, çeşitli mekânlara girmek için zorunlu olan aşı sertifikası uygulamasının yakında kalkacağını söyledi. İsrail’de Omicron varyantı kaynaklı dalganın kontrol altına alındığı belirtildi.