Dünya basınında bugün | "Dizinizi boynumuzdan çekin"

T24 Dış Haberler

ABD'de George Floyd isimli siyah vatandaşının polis gözaltısında öldürülmesinden sonra başlayan protestolar sürüyor. Floyd için dün düzenlenen cenaze töreninde Papaz Al Sharpton çok etkili bir konuşma yaptı. Britanya Ulusal Sağlık Sistemi’nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesinde kullanılacak vaka takip ve test sisteminin Eylül ayına kadar tam anlamıyla çalışmaya hazır olmayacağı ortaya çıktı. Ruysa, hazırladığı aşının gelecek hafta insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını bildirdi.

5 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Vaka takip ve test uygulaması Eylül ayına kadar tam hazır olmayacak

Britanya Ulusal Sağlık Sistemi’nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesinde kullanılacak vaka takip ve test sisteminin Eylül ayına kadar tam anlamıyla çalışmaya hazır olmayacağı ortaya çıktı. Uygulamanın ilk olarak eksiklerle kullanılmaya başlayacağı, sonbaharda eksiksiz hâle gelmesinin umulduğu belirtildi. Öte yandan ülkedeki bilim insanları alınan Koronavirüs önlemlerinin vaka takip ve test uygulaması olmadan kaldırılmasının tehlikeli olduğunu savunuyor.

The Daily Telegraph | 13 yıl önceki Madeleine cinayetinin baş şüphelisi belli oldu

Almanya polisi, ülkede çocuklara cinsel saldırı suçundan hapis yatan bir kişinin Madeleine McCann adlı üç yaşındaki kız çocuğunun 2007'de Portekiz'de kaybolmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir zanlı olduğunu duyurdu. Savcıların kimliğini "Christian B" olarak açıkladıkları 43 yaşındaki bu kişinin, Madeleine'nin son kez görüldüğü yer ve zamanda bölgede olduğu belirtiliyor. Zanlının şu anda çocuk istirmarı suçundan hapiste olduğu ifade ediliyor.

New York Times | Floyd'un cenazesinde bir yardım çığlığı: Dizlerinizi boynumuzdan çekin

Minneapolis kentinde Floyd için yapılan cenaze töreninin ardından protestocular sokağa çıktı. Törene büyük bir kalabalık katılım gösterdi. Cenazede konuşan Papaz Al Sharpton, Floyd'un ölümünün değişim için bir katalizör olacağına dair söz verdi. Sharpton, olanların sembolik bir mesaj olduğunu ifade etti: "Dizinizi boynumuzdan çekin".

The Washington Post | Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ı eleştirenlerin sayısı artıyor

ABD'de dün, Başkan Donald Trump'ı Washington'daki protestolara müdahale etmesi için asker konuşlandırması konusunda eleştiren Cumhuriyetçi Partililer kervanına bir senatör ve eski özel kalem müdür de katıldı.Daha önce Trump'ı bu konunda geçmişte kabinesinde yer alan eski Savunma Bakanı Jim Mattis sert bir biçimde eleştirmişti.

Moscow Times | Araştırmanın direktörü: Rusya, Koronavirüs aşısını ücret alan katılımcılar üzerinde denemeye başlıyor

Rusya'da yeni tip Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren ekibin başındaki Vadim Tasarov, gelecek hafta aşının ücret karşılığında gönüllü katılımcılar üzerinde denenmeye başlayacağını duyurdu.

Le Monde | Fransa’da polis şiddet: Hükûmet havayı yumuşatmak istiyor

Fransa’da da ABD gibi, binlerce insan ırkçı polis şiddetine karşı sokağa çıktı. 2016 yılında polis aracında ölen siyah vatandaş Adama Traore için Paris Adliye binasında görülen dava sırasında sokaklarda gerçekleşen protestolara yaklaşık 20 bin kişi katıldı. ABD’de gerilim sürerken Fransa’da hükûmet yeni bir siyasi kriz endişesiyle gerilimi yumuşatmayı hedefliyor.

Al Jazeera | Hak örgütleri Trump’ı barışçıl protestocuları güç kullanarak çıkarttığı için dava etti

Al Jazeera’nın manşetinde ABD’de polis tarafından öldürülen siyah vatandaş George Floyd’un ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolara ilişkin gelişmeler yer aldı. Floyd’un öldürüldüğü sırada olay yerinde olan dört polis memuru da yargılanırken ABD Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Beyaz Saray önündeki barışçıl protestocuları güç kullanarak çıkartması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump yönetimini protestocuların haklarını ihlal etme gerekçesiyle dava etti.