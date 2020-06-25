Dünya basınında bugün | Britanya, 'Silifkeli Trump'ı konuşuyor

T24 Dış Haberler

The Telegraph gazetesi Instagram sayfasına Mersin’de bulunan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın silüetine benzetilen kaya parçasını taşıdı. New York Times ve Sierra College tarafından yapılan yeni bir ankete göre Demokrat aday Joe Biden, başkanlık yarışında rakibi Donald Trump'ın 14 puan önünde. Birleşmiş Millerler ve Arap Birliği, İsrail’in ilhak planlarını sonlandırmasını istiyor.

25 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya karbon emisyonlarının zıplaması riski altında

Gelecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne ev sahipliği yapması beklenen Britanya, sera gazı emisyonlarını düşürme hedeflerinin gerisine düşmeye başladı. İklim Değişikliği Komitesi, hükûmete sunduğu raporda hızla harekete geçilmesi gerektiğini açıkladı. Raporda karbon vergilerinin arttırılması, elektrikli araçlara teşvikin artması gibi önlemler gündem getirildi. Komisyon, iklim krizine yönelik adımların atılamamasında liderlik eksikliğinin payı olduğunu, Başbakan Boris Johnson’ın yalnızca bir toplantıya katıldığını belirtti.

The Telegraph | Türkiye’de Trump’a benzeyen kaya parçası ilgi odağı oldu

The Telegraph gazetesi Instagram sayfasına Mersin’de bulunan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın silüetine benzetilen kaya parçasını taşıdı. The Telegraph, bölgede yaşayan bir vatandaşın “Trump’a benzetildikten sonra bu kaya parçası çok ilgi çekti” ifadelerine yer verdi.

The New York Times | Biden yeni ankette Trump'ın 14 puan önünde

New York Times ve Sierra College tarafından 3 Kasım genel seçimi için yapılan yeni bir ankete göre Demokrat aday Joe Biden, mevcut başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile arasındaki farkı açmaya başladı. Ankete katılanların yüzde 50'si bugün bir seçim yapılsa Biden'a, yüzde 36'sı da Trump'a oy vereceğini söyledi.

The Washington Post | Hâkime Flynn'e yönelik davayı düşürme emri verildi

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Bölge Hakimi Emmet G. Sullivan'a Adalet Bakanlığı'nın kararına uyma ve Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e yönelik ceza davasını düşürme emri verdi.

Moscow Times | Putin'in anayasa referandumundan önce Rusya'da büyük ikinci dünya savaşı geçit töreni düzenlendi

2. Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusunun elde ettiği zaferin 75. yıl dönümü gerekçesiyle Moskova'daki Kızıl Meydan'da dev bir geçit töreni düzenlendi. Geleneksel olarak "Zafer Günü" olarak bilinen 9 Mayıs'ta yapılan geçit töreni, Koronavirüs salgını gerekçesiyle bugüne ertelenmişti. Geçit törenine 13 farklı ülkeden 14 bin asker katıldı. Putin t, "Sovyet askerler, Avrupa'yı işgalcilerden kurtardı, korkunç Yahudi Soykırımı'na son verdi ve Almanları ölümcül ideolojileri nasyonel sosyalizmden kurtardı" dedi ve "Dünya, Kızıl Ordu onu savunmaya gelmese ne halde olurdu hayal bile edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Le Monde | Covid-19 aşısı için küresel yarış

Dünya genelinde 9.4 milyondan fazla insanda görülen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını için aşı geliştir çabaları sürüyor. ABD, Avrupa ve Çin Covid-19 aşısı geliştirmek için hızla kendi çalışmalarını gerçekleştiriyor. Öne çıkan aşı çalışmaları ikinci faza geçmiş olsa da aşının 2021 başında kullanılabileceği düşünülüyor.

Al Jazeera | BM ve Arap Ligi, İsrail’in ilhak planlarını sonlandırmasını istiyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Batı Şeria’nın bir kısmını ilhak planını “uluslararası hukukun en ciddi ihlali” olarak değerlendirdi. Guterres, İsrail’in ilhak planlarını bırakması için çağrı yaptı. Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit de, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhakının "din savaşı" başlatabileceği uyarısında bulundu