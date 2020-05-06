Dünya basınında bugün | Britanya, ölü sayısında İspanya ve İtalya'yı geçti

T24 Dış Haberler

Britanya, Avrupa'da en çok Koronavirüs kaynaklı ölümün yaşandığı ülke haline geldi. New York Times, ABD'de salgın tehditinin bitmediğini vurguladı. ABD, Venezuela'ya yapılan baskında rolü olduğu iddialarını yalanladı. Güney Kore istihbarat ajansı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kalp ameliyatı geçirdiği iddialarını gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

6 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Birleşik Krallık artık Avrupa'daki en yüksek Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısına sahip

Britanya'da Koronavirüs kaynaklı ölü sayısı dün 29 bin 427'ye yükselerek İtalya ve İspanya gibi ülkeleri geride bıraktı. The Guardian'ın aktardığına göre sayının yükselmesinin ardından hükûmetin Koronavirüs'le mücadele politikası hakkında bir soruşturma başlatılması hakkında çağrılar yapıldı. Britanya Medikal Birliği'nin direktörü Britanya'ya salgının diğer büyük Avrupa ülkelerine kıyasla daha geç geldiğine dikkat çekerek vaka sayısının bu kadar yükse olmasının "endişe verici" olduğunu belirtti.

The Telegraph | Kısıtlama profesörü evli aşkını görmek için kuralları ihlal ettikten sonra istifa etti

Britanya'nın sosyal mesafe uygulamalarını tasarlayan hükûmetin kıdemli bilim danışmanlarından Prof. Neil Ferguson'ın sevgilisini görmek için sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği ortaya çıktı. Ülkede Koronavirüs sürecinde alınan kararlarda kritik rol oynayan Ferguson, görevinden istifa etti. Telegraph, Ferguson'ın sevgilisini iki defa konuk ettiğini yazdı.

New York Times | Sıcak bölgelerin değişmesi, tehditin henüz bitmediğini gösteriyor

NYT, New York ve Şikago gibi dev şehirlerde Covid-19 vakaları azalsa ve önlemler gevşetilse de salgın tehditinin sürdüğünü ifade etti. Habere göre geçen ay kırsal kasabalarda vaka görülmezken, şimdi bu bölgelerdeki vaka sayısı ciddi bir artış gösterdi. Gazete, salgının hapishane ve bakım evlerini "yıkıp geçtiğini" söyledi.

The Washington Post | ABD, Venezuela'ya yapılan baskında rolü olduğu iddialarını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için düzenlenendiği iddia edilen "operasyon"un Vaşington ile hiçbir bağlantısı olmadığını ifade etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün olayla bağlantılı olarak aralarında 'paralı asker' dediği iki ABD vatandaşının bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

The Moscow Times | Rusya'da vaka sayısı dördüncü kez üst üste 10 binin üzerinde artış gösterdi

Rusya'da dün 10 bin 559 yeni tip Koronvirüs vakası tespit edildi. Bu vesileyle ülkedeki toplam vaka sayısı 4 günde 40 binden fazla artış gösterdi. Rusya, vaka sayısı en hızlı artış gösteren ülkeler sıralamasında İran ve Türkiye'yi geride bıraktı.

Al Jazeera | Güney Kore istihbarat ajansı, Kim Jong-Un'un kalp ameliyatı geçirdiğine dair bir işaret görmedi

Güney Kore istihbarat servisi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kalp ameliyatı geçirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı sonucuna vardıklarını söyledi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, kalp ameliyatı geçirmese de Kim Jong-Un'un geçen yıllarda Mayıs başına kadar ortalama 50 defa kamuya açık etkinliklerde görünürken, bu sene sayının 17'de kaldığına dikkat çekti. İstihbarat servisi, Kim Jong-Un'un kamu aktivitelerine katılımını azaltmasının olası bir yeni tip Koronavirüs salgınına bağlı olabileceği sonucuna vardı. Yonhap'ın aktardığına göre Ulusal İstihbarat Servisi dün Güney Kore Parlamentosu İstihbarat Komitesi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Ulusal İstihbarat Servisi, Kim Jong-Un'un ağır bir kalp ameliyatı geçirdiği iddiasının "temelsiz" olduğunu söyledi. Parlamento komitesinden Kim Byung-kee de, Kim'in kamuya açık etkinliklere katılmadığı dönemde görevlerini sürdürdüğünü ifade etti. Resmi açıklamalara göre Kuzey Kore'de yeni tip Koronavirüs vakası bulunmuyor ancak komite ülkede bir salgın olduğu ihtimalinin yok sayılamayacağını söyledi.