Dünya basınında bugün | "Britanya lideri zalim Johnson dizginleri eline aldı"

T24 Dış haberler

Britanya'nın gündeminde Başbakan Boris Johnson'ın kabine revizyonu var. The Guardian gazetesi, görevden alınmayan ancak Maliye Bakalığı'nı bırakan Sajid Javid'in istifaya zorlandığını yazdı. ABD'de Adalet Bakanı William Barr'ın Donald Trump karşıtı açıklamaları şok etkisi yarattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisi Kremlin'de olduğu sürece ülkede eşcinsel evliliğin yasal olmayacağını söyledi.

14 Şubat 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Javid istifaya zorlanırken zalim Johnson dizginleri ele aldı

Britanya’da Maliye Bakanı Sajid Javid’in istifası Başbakan Boris Johnson’ın Hazine’ye yönelik kontrolünü arttırmaya ve Brexit sonrası harcama çılgınlığının başlayacağı sinyallerini verdi. Javid’in istifa sebebinin kendisinden tüm danışmanlarını kovmasının istenmesi olduğu belirtildi ve Javid “Kendine saygı duyan hiç bir bakan bunu yapmaz” dedi. Javid’in yerine Johnson’a Maliye Bakanlığı ve 10 Numara arasında bir danışman havuzu oluşturulmasını kabul eden Rishi Sunak getirildi.

The Economist | Birleşmiş bir İrlanda: Bu gerçekten mümkün mü?

The Economist dergisi kapağına genel seçimden yeni çıkan İrlanda’yı taşıdı. Seçim sonucunda beklenmedik bir şekilde milliyetçi ve solcu kanattan Sinn Fein’ın birinci çıkması üzerine partinin İrlanda’nın birleşmesi kampanyası yeniden gündeme geldi. Sinn Fein, Kuzey İrlanda’nın güneye bağlanması gerektiğini ve bağımsız bir Birleşik İrlanda olması gerektiğini savunuyor.

New York Times | Barr: Trump'ın Adalet Bakanlığı'na saldırıları bu işi yapmayı imkansız hale getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla tanınan ve 2016'daki seçim kampanyasında görev alan Roger Stone'a savcıların uygun gördüğü hapis cezasına Trump'ın açıklamalarından sonra Adalet Bakanlığı müdahale etmişti. Adalet Bakanı William Barr, bu duruma sürpriz bir tepki göstererek Trump'ın Stone davasına müdahalesinin yargı sistemi baltaladığını söyledi. Trump'a açıkça meydan okuyan Barr, "Hiç kimse tarafından bana zorbalık yapılmasını kabul etmeyeceğim, hiç kimse tarafından etkilenmeyeceğim" dedi. NYT'nin "olağandışı" diye nitelendirdiği konuşmada Barr, "Trump'ın saldırıları işimi yapmamı imkansız hale getiriyor" dedi.

The Washington Post | Suriye ve Rusya savaşı ilerletirken siviller kaçıyor

Washington Post bugünkü nüshasının ilk sayfasına İdlib'teki Abin Seman kasabasından kaçan bir ailenin fotoğrafını koydu. Resmin altında Suriye Ordusu'nun "muhaliflerin kuzeydoğudaki son kalesi"nde giderek daha derine girdiğine dikkati çekti. Gazete, "Rusya'nın hava saldırılarının bölgedeki daha geniş bir stratejinin altını çizdiği" değerlendirmesinde bulundu.

The Moscow Times | "Sadece anne ve baba olacak": Putin, Rusya'da eşcinsel evliliğin yasallaşmasını reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisi Kremlin'de olduğu sürece ülkede eşcinsel evliliğin yasal olmayacağını söyledi. Putin, " 'Veli 1' ve 'Veli 2' hakkında açıkça konuştum, tekrar vurgulatacağım; ben devlet başkanı olduğum sürece böyle bir şey olmayacak. Anne ve baba olacak" dedi.

Le Monde | Erdoğan Suriye’ye askerlerini yerleştiriyor ve rejimi tehdit ediyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib’de Türk askerleri ve desteklediği gruplara yönelik Suriye Ordusu’ndan gelecek tüm saldırılara karşılık verileceğini söyledi. Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından Rusya ve Türkiye arasımda gerilim oluşmaya başladı.

Al Arabiya | Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Netanyahu ile görüşme planı yok; Filistin konusunda tavır sabit

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan Al Saud, Al Arabiya’ya konuştu. Bakan, Suudi Arabistan’ın Filistin politikasının sabit olduğunu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Trump’ın sunduğu ‘Orta Doğu Barış Planı’na dair görüşme planı olmadığını söyledi. Öte yandan İsrail medyasının Netanyahu-Selman görüşmesinin planlandığına ilişkin iddiaları gündemdeydi. Bakan Al Saud, “İsrail ve Suudi Arabistan arasında bir ilişki yok ve Krallık, Filistin’in yanında duruyor” dedi.