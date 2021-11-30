Dünya basınında bugün | Britanya'da hatırlatıcı doz için süre 3 aya indirildi

T24 Dış Haberler

Britanya'da Omicron varyantı nedeniyle Koronavirüs aşısında hatırlatıcı doz süresi üç aya indirildi. New York Times geçen haftalarda ABD’nin 2019 yılında, Suriye’de IŞİD'le savaştığı sırada, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediğini iddia etmişti. Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırı ile ilgili yeni bir yüksek profilli soruşturma başlatılmasını istedi. Sosyal medya devi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, pazartesi günü sürpriz bir şekilde istifa ettiğini duyurdu.

30 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Omicron varyantı endişeleri artırırken Britanya günde 500 bin doz aşılamaya geçmek istiyor

Britanya'da Omicron varyantı nedeniyle Koronavirüs aşısında hatırlatıcı doz süresi üç aya indirildi. Hükümet, günde yarım milyon doz kişinin hatırlatıcı doz için aşılanmasını hedefliyor. Omicorn vakaları Britanya'da toplam 11'e yükseldi.

The Independent | Gençler iş bulmakta zorlanıyor

Britanya'da dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Koronavirüs salgını genç işsizliğini tetikledi. Üniversiteden pandemi döneminde mezun gençler iş bulmakta zorlanıyor. The Independent, 23 yaşında 4000 farklı göreve başvuran ancak sadece 7'sinden dönüş alan bir gence yer verdi.

New York Times | Pentagon lideri, Suriye'de onlarca insanı öldüren ABD hava saldırısı ile ilgili yeni soruşturma istedi

New York Times geçen haftalarda ABD’nin 2019 yılında, Suriye’de IŞİD'le savaştığı sırada, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediğini iddia etmişti. Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırı ile ilgili yeni bir yüksek profilli soruşturma başlatılmasını istedi.

The Washington Post | Dorsey, Twitter'dan ayrıldı; geride karışık bir miras bıraktı

Sosyal medya devi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, pazartesi günü sürpriz bir şekilde istifa ettiğini duyurdu. Dorsey, "Kimse duydu mu bilmiyorum ama istifa ettim" yazdı ve çalışanlara gönderdiği veda e-postasını paylaştı. Gazete, Dorsey'nin eski ABD Başkanı Donald Trump'ı engelleme kararı alan ilk sosyal medya yöneticisi olduğunu ve platformun kolektif sağlığı için dışardan ekip getirdiği hatırlattı; ama aynı zamanda çalışanlarına mesafeli ve kötü davrandığı ile ilgili haberler çıktığını da hatırlattı.

Moscow Times | Rusya, Omicron için destekleyici doz geliştiriyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu(RDYF), Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik-V aşısının Koronavirüs'ün Omicron varyantına karşı etkili olduğunu ancak aynı zamanda bu varyant için adapte edilmiş bir üçüncü doz aşı geliştirilmekte olduğunu ifade etti.