Dünya basınında bugün | Britanya'da hatırlatıcı doz için süre 3 aya indirildi

T24 Dış Haberler
Britanya'da Omicron varyantı nedeniyle Koronavirüs aşısında hatırlatıcı doz süresi üç aya indirildi. New York Times geçen haftalarda ABD’nin 2019 yılında, Suriye’de IŞİD'le savaştığı sırada, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediğini iddia etmişti. Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırı ile ilgili yeni bir yüksek profilli soruşturma başlatılmasını istedi. Sosyal medya devi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, pazartesi günü sürpriz bir şekilde istifa ettiğini duyurdu.
30 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Omicron varyantı endişeleri artırırken Britanya günde 500 bin doz aşılamaya geçmek istiyor
Britanya'da Omicron varyantı nedeniyle Koronavirüs aşısında hatırlatıcı doz süresi üç aya indirildi. Hükümet, günde yarım milyon doz kişinin hatırlatıcı doz için aşılanmasını hedefliyor. Omicorn vakaları Britanya'da toplam 11'e yükseldi.
The Independent | Gençler iş bulmakta zorlanıyor
Britanya'da dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Koronavirüs salgını genç işsizliğini tetikledi. Üniversiteden pandemi döneminde mezun gençler iş bulmakta zorlanıyor. The Independent, 23 yaşında 4000 farklı göreve başvuran ancak sadece 7'sinden dönüş alan bir gence yer verdi.
New York Times | Pentagon lideri, Suriye'de onlarca insanı öldüren ABD hava saldırısı ile ilgili yeni soruşturma istedi
New York Times geçen haftalarda ABD’nin 2019 yılında, Suriye’de IŞİD'le savaştığı sırada, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediğini iddia etmişti. Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırı ile ilgili yeni bir yüksek profilli soruşturma başlatılmasını istedi.
The Washington Post | Dorsey, Twitter'dan ayrıldı; geride karışık bir miras bıraktı
Sosyal medya devi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, pazartesi günü sürpriz bir şekilde istifa ettiğini duyurdu. Dorsey, "Kimse duydu mu bilmiyorum ama istifa ettim" yazdı ve çalışanlara gönderdiği veda e-postasını paylaştı. Gazete, Dorsey'nin eski ABD Başkanı Donald Trump'ı engelleme kararı alan ilk sosyal medya yöneticisi olduğunu ve platformun kolektif sağlığı için dışardan ekip getirdiği hatırlattı; ama aynı zamanda çalışanlarına mesafeli ve kötü davrandığı ile ilgili haberler çıktığını da hatırlattı.
Moscow Times | Rusya, Omicron için destekleyici doz geliştiriyor
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu(RDYF), Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik-V aşısının Koronavirüs'ün Omicron varyantına karşı etkili olduğunu ancak aynı zamanda bu varyant için adapte edilmiş bir üçüncü doz aşı geliştirilmekte olduğunu ifade etti.
Aşının geliştirilmesine destek veren RDYF, Omicron'a adapte edilmiş aşı için Gamaleya Enstitüsü'nün çalışmalara başladığını ifade etti.
Açıklamada, "Çok ihtimal dahilinde gözükmese de modifikasyonun gerektiği bir senaryoda Sputnik'in Omicron versiyonu toplu üretime 45 günde hazır olabilir" denildi.
RDYF, 20 Şubat 2022 itibariyle uluslararası olarak yüzlerce milyon doz Sputnik Omicron güçlendirici dozunun kullanıma hazır olabileceğini, 2022 genelinde 3 milyar doz üretilebileceğini bildirdi.
Moderna, geçen cuma aşılarını yeni varyanta karşı modifiye edeceklerini belirtti. BioNTech ve Pfizer da iki hafta içinde durumla ilgili olarak ellerinde daha çok veri olacağını belirtti.
Le Monde | Şirketler Covid salgınında beşinci dalga karşısında
Koronavirüs salgınında artan vakalar ve Omicron varyantı, işletmelerin de pandemide normalleşen çalışma koşullarında yeniden değişikliğe gitmesine neden olacak. Küçük işletmeler uzaktan çalışma sistemine geri dönmeye hazırlanıyor. Üç ekonomist tarafından yapılan bir araştırma, çalışanların yüzde 15'inin haftada bir gün evinden çalışması durumunda verimliliğin yüzde 9 oranında sıçrayacağını gösteriyor.
Al Jazeera | Pentagon, 2019'da Suriye'ye yönelik bombardımanları inceleyecek
The New York Times gazetesinin 2019 yılında Suriye'de IŞİD'le mücadele sırasındaki hava saldırılarında onlarca sivilin öldürüldüğüne ilişkin haberinin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Mart 2019'daki hava bombardımanının incelenmesi talimatını verdi. NYT, söz konusu bombalamalarda kadınlar ve çocukların aralarında bulunduğu 64 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.