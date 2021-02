Dünya basınında bugün | Britanya'da hastane yoğunluğu Koronavirüs salgınında ilk dalgayı geçebilir

T24 Dış Haberler

ABD basınının gündeminde ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi bırakmadan önce attığı adımlar yer aldı. The New York Times, Trump'ın Noel öncesi 20 kişiyi affetme kararını manşete taşırken The Washington Post'un gündeminde Trump'ın Kongre'den geçen 900 milyar dolarlık teşvik paketine yönelik eleştirileri vardı. Britanya ve Fransa'nın gündeminde ise hükûmetlerin Koronavirüs salgınıyla mücadele adımları yer aldı.

24 Aralık 2020 tarihinde dünya basınından öne çıkan başlıklar şöyle:

The New York Times | Trump, Rusya müdahalesi soruşturmasından iki isim ve Blackwater güvenlik görevlilerini affetti

Beyaz Saray, Donald Trump’ın görevi bırakmasına bir aydan az süre kala 20 kişilik yeni bir af listesi hazırladı. Trump’ın affettiği yeni isimler arasında Rusya’nın 2016 seçimine müdahalesi soruşturmasından iki isim ve 2007’de Bağdat’ta Iraklı sivillere saldırarak 17 kişiyi öldüren silahlı özel güvenlik şirketi Blackwater’dan güvenlik görevlileri yer aldı. Noel öncesi gelen afların görevi bırakacak Donald Trump’ın son afları olmayacağı düşünülüyor.

The Washington Post | Trump, Kongre’nin teşvik paketini veto edebilir; yardımın kişi başı 2 bin dolara çıkmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, onayına sunulan 900 milyar dolarlık Koronavirüs teşvik paketi için "utanç verici" yorumunu yaptı ve değiştirilmesini istedi. Twitter hesabında yayımlanan videoda Trump, tasarıyı veto edeceğine ilişkin açık bir mesaj vermese de son durumundan memnun olmadığını söyledi. Trump, pakette vatandaşlar için belirlenen 600 doların 2 bin dolar olması gerektiğini söyledi. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olarak zor durumda kalan Amerikalıları rahatlatacak olan paket Mart ayındaki 2,4 trilyon dolarlık paketin ardından ülke tarihinin en büyük teşvik paketi özelliğini taşıyor

Financial Times | Fransa, Britanya’yla sınırını koşullu olarak açtı

Fransa, daha bulaşıcı olan yeni Covid-19 türü nedeni ile Britanya ile sınırlarını kapatmasının ardından bugünden itibaren negatif sonuçlu Covid-19 testi şartıyla sınırlarını yolculara yeniden açıyor. Ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19 türü nedeni ile birçok ülke Britanya ile sınırlarını askıya almıştı. Fransa da bu ülkelerle birlikte sınırları 48 saatliğine kapamıştı.

The Guardian | Britanya’da aşılar gecikmeye başladı

Britanya’da onaylanan Pfizer ve BioNTech’in Koronavirüs aşısında dağıtımda sorunlar oluşmaya başladı. Ülkede Koronavirüs’ün daha hızlı bulaşan bir mutasyonunun da tespitiyle aşıya olan ihtiyaç daha da arttı. Doktorlar, Ulusal Sağlık Sistemi’nin aşı dağıtımıyla ilgili hızlandırıcı çözümler bulması çağırır yaptı. Uzmanlar, dozların ne kadarının erişilebilir olduğu konusunda hükûmete şeffaf olması çağrısında bulundu.

The Independent | Britanya’da hastanelerdeki Koronavirüs yoğunluğunun ilk dalgayı aşması bekleniyor

Britanya’da Koronavirüs’ün daha hızlı yayılan mutasyonuyla birlikte ülkedeki salgın durumuna dair endişeler artmaya başladı. Uzmanlar, ülkede uygulanan aşamalı kısıtlama sistemi yerine tüm ülkenin en sıkı kısıtlamaların olduğu noktaya çekilmesi gerektiğini savunuyor. Hastanelerde Koronavirüs hastalarından kaynaklanan yoğunluğun giderek arttığı, salgında ilk dalganın en yüksek noktasını geçmek üzere olduğu belirtildi.

Le Figaro | Fransa’da "Koronavirüs aşı pasaportu" tartışmalara neden oldu

Fransa’da hükûmetin sağlık üzerine hazırladığı yeni yasa tasarısı tartışmalara neden oldu. Koronavirüs salgınıyla mücadelede 1 Nisan 2021’den itibaren olağanüstü koşulların kaldırılmasını amaçladığı belirtilen tasarıda bazı alanlara aşısız girilemeyeceğine, aşı pasaportlarının kullanımına işaret eden maddeler yer aldı. Tasarı, mecliste tartışmalara neden oldu. Muhalefet partileri hükûmetin aşıyı zorunlu kılmaya doğru gittiğini savundu. Çeşitli partilerden vekiller, hükûmetin salgınla mücadelede özgürlükleri kısıtlayıcı adımlara doğru yöneldiğini söyledi. Sağlık Bakanı Olivier Veran tartışmalarla ilgili olarak “Aşı zorunlu olmayacak. Bu Ulusal Cephe partisinden çıkmış kötü bir polemik. Yasa tasarısının amacı yeniden olağanüstü hâl durumuna girmemek” dedi.

Al Jazeera | İsrail Mart ayında, iki yılda dördüncü kez seçime gidecek

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın 2020 bütçesini tanınan sürede meclisten geçirememesi nedeniyle ülke yeniden erken seçime gidecek. Mart ayında yapılması öngörülen seçim, İsrail için iki yılda dördüncü seçim olacak.