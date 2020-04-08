Dünya basınında bugün | Britanya'da Başbakan Johnson yoğun bakımda; iktidar boşluğu endişeleri artıyor

T24 Dış haberler

Britanya basınının gündeminde Başbakan Boris Johnson’ın yoğun bakımdaki ikinci günü yer aldı. The Guardian, Johnson’ın tedavisi sürerken hükûmeti yönetecek olan Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın yeterli yetkilere sahip olmaması nedeniyle oluşan iktidar boşluğunu gündeme aldı. Fransa basını ise Avrupa ülkelerinde Koronavirüs nedeniyle yaşanan karantina süreçlerinin nasıl sonlanacağına ilişkin çalışmaların başladığını duyurdu. ABD'de açıklanan veriler ciddi oranda siyah Amerikalının Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor. Rusya'da Covid-19 aşısının haziran ayında denenmeye başlanabileceği belirtildi.

8 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan yoğun bakımda; iktidar boşluğu endişeleri artıyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakımdaki ikinci gününe girdi. Başbakan’ın solunuma yardımcı olması için oksijen desteği aldığı fakat solunum cihazına bağlanmadığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi. Johnson’ın hastanede olduğu süre boyunca hükûmet görevlerini üstlecek Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın kabine onayı olmadan büyük kararlar alma yetkisinin olmaması ülkedeki kriz döneminde karar alma mekanizmasının yavaşlayacağına dair endişe uyandırdı.

The Independent | Yüksek risk grubundaki binlerce insana “Evde kal” kuralı koyulmadı

Britanya’da 1 milyonu aşkın yüksek risk grubundaki insan Koronavirüs salgını süresince 12 hafta evden çıkmama kuralı koyulurken gözden kaçan binlerce risk grubunda insan olduğu ortaya çıktı. Britanya’da salgının ‘pik noktasına’ gelmesine en az 10 gün daha olduğu düşünülürken yetkililer risk grubunda olup bunun farkında olmayan binlerce kişi olduğunu söyledi.

New York Times | Ölü sayısı tırmanırken darbeyi siyah Amerikalılar aldı

Bazı şehirler ve eyaletler tarafından açıklanan verilere göre yeni tip Koronavirüs, ABD'de siyah Amerikalıları çok yüksek oranda enfekte ediyor ve öldürüyor. Araştırmacılar bunu sağlık kaynakları ve sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliğe bağladı. NYT, verilerin kesin bir sonuca varmak için çok sınırlı olduğunu ifade etti.

The Washington Post | Mnuchin, küçük işletmeler için 250 milyar dolar istiyor

ABD Hazine Bakan Steven Mnuchin, Kongre liderlerinden 349 milyar dolarlık 'Koronavirüs küçük işletme programı'na 250 milyar dolar daha eklenmesin istedi. ABD'de Covid-19 salgını nedeniyle birçok işletme çalışamaz hale gelirken, kapanmamak için devletten destek bekliyor. Cumhuriyetçiler, Mnuchin'in talebinin hızlıca Kongre'den geçmesi için harekete geçti.

Moscow Times | Rusya, Koronavirüs aşısını haziran ayında insanlar üzerinde denemeye hazır

Rusya'nın en yetkili araştırma merkezinin direktörü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e laboratuvarın Koronavirüs aşısını haziran ayında insanlar üzerinde denemeye başlayabileceğini bildirdi. Direktör, ilk denemelerin 29 Haziran'da yapılmasını teklif etti. Şu anda fareler ve tavşanlar üzerinde denemeler yapıldığı belirtildi.

Le Monde | Karantinadan çıkış senaryoları

Avrupa’nın pek çok ülkesi Koronavirüs salgınında vaka artışında hafiflemeyi görmeye başladı. Hükûmetlerin ve sağlık çalışanlarının gündemine ise “geri dönüş” süreci oturdu. Uzmanlar normal hayata geçiş aşamasının hassas ve yavaş gerçekletirilmesi vurgusunu yaptı. Virüsün yayılma hızı, yaş ve mevsim gibi pek çok kategori üzerinden hesaplar yapılarak farklı karantinadan çıkış senaryoları yapılmaya başladı.

Al Arabiya | Mısır’da Ramazan etkinlikleri ve grup iftarlar Koronavirüs nedeniyle yasaklandı

Mısır hükûmetindeki dini bağışlardan sorumlu bakanlık, Koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki Ramazan etkinlikleri ve grup iftar yemeklerinin yasaklandığını açıkladı. 23 Nisan’da başlayacak Ramazan Ay’ında geleneksel sokak iftar sofraları yapılmayacak.