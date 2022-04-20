Dünya basınında bugün | Britanya Başbakanı Johnson'a kendi partisinin üst kademelerinden istifa çağrısı

T24 Dış Haberler

Rusya, salı günü itibariyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini tamamen ele geçirmek için saldırılarını başlattı. Rus füzeleri çoğunlukla Donbas'taki Ukrayna hedeflerini vururken Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Kırım yarımadasında Ukrayna güçleriyle çatıştı. Britanya Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçen hafta polis tarafından ceza almasının ardından ilk defa parlamentoya yaptığı konuşmada tekrar özür diledi. Streaming platformu Netflix, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybettiğini açıkladı.

20 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan, partiler skandalı nedeniyle tepki çekiyor; “Utanması olmayan bir adam”

The Independent | Üst düzey Muhafazakâr Partiliden Johnson’a istifa çağrısı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçen hafta polis tarafından ceza almasının ardından ilk defa parlamentoya yaptığı konuşmada tekrar özür diledi. "Bu benim hatamdı ve hiçbir gerekçe öne sürmeden özür diliyorum" diyen Johnson’ın parlamentoyu yanıltıp yanıltmadığına dair bir oylama düzenlenecek. Parlamentodaki konuşmaların ardından muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Johnson’ın dürüst davranmadığını; “utanması olmayan bir adam” olduğunu söyleyerek istifa etmesi gerektiğini yineledi. Johnson’ın istifasına bir destek de kendi partisinden geldi. Muhafazakâr Parti’den Mark Harper, Johnson’ın istifa etmesi gerektiğini, artık göreve uygun olmadığını söyledi.

New York Times | Rusya, Donbas bölgesini ele geçirmeye çalışırken

Rusya, salı günü itibariyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini tamamen ele geçirmek için saldırılarını başlattı. Rus füzeleri çoğunlukla Donbas'taki Ukrayna hedeflerini vururken Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Kırım yarımadasında Ukrayna güçleriyle çatıştı. New York Times, Rusya'nın savaşın geriye kalan günlerinde yaptığı hatalardan kaçınmaya çalıştığını belirtti. Rusya'nın uyarılarına rağmen Kiev'in Batılı müttefikleri ülkeye daha çok silah göndermeye hazırlanıyor.

Wall Street Journal | Netflix, reklam olan daha ucuz biz servis üzerinde duruyor

Streaming platformu Netflix, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybettiğini açıkladı. Bu, şirketin 2011'den bu yana yaşadığı en büyük kayıp. Salı günü hisseleri büyük kaybı yaşayan Netflix, reklamlı ancak daha ucuz bir abonelik opsiyonu üzerinde durduklarını belirtti.

Moscow Times | Rusya, 7 yaşındakilere zorunlu vatansever tarih dersi verileceğini açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken ülkenin Sağlık Bakanlığı, açıkladığı yeni planla 'vatansever eğitim' kapsamında çocuklara 7 yaşından itibaren tarih dersi verileceğini bildirdi.

"Günlük Hayatta Nazizm" sergisinin açılışında konuşan Sergey Kravtsov, "Tarih eğitimi okullarda birinci sınıftan itibaren verilmeye başlanacak" dedi.

Kravtsov, "Tarih derslerimizde kardeş devletlerimiz Ukrayna ve Belarus'a kötü davrandığımızın yazılmasına izin vermeyeceğiz. Tarihi hafızanın korunması için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya'da bugüne kadar tarih dersleri 4. sınıftan itibaren veriliyordu.

Kravtsov, 1 Eylül'den itibaren her eğitim haftasına milli marş ve Rus bayrağının göndere çekilmesiyle başlanacağını belirtti.

Le Monde | Rusya, Donbas’ı ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştırdı

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşta Rus güçlerinin saldırıları ülkenin doğusuna odaklanmaya başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, pazartesi günü yaptığı açıklamada “Savaşın yeni safhası başladı” derken Moskova’dan yapılan açıklamalarda da bu ifade doğrulandı. Rus güçleri Ukrayna’nın Mariupol şehri ve Donbas bölgesine yoğun saldırılar gerçekleştiriyor.

BM: Yemen’de Husiler çocukları savaştırmayı bırakmayı kabul etti

Birleşmiş Milletler, yedi yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen’de Husiler’in çocukları savaşta kullanmayı bırakmayı kabul ettiğini açıkladı. BM, Husiler’in çatışmalarda çocukların kullanılmasını durdurmak için bir eylem planı imzaladığını belirtti. Yemen’de sürgünden işleyen uluslararası tanınmış hükûmet 2014’ten bu yana imzalanan çeşitli taahhütlerde benzer sözlerde bulunmuştu.