Dünya basınında bugün | Brexit düğümü bu sefer çözülecek mi?

T24 Dış Haberler

Britanya'nın gündeminde Londra ile Brüksel arasındaki Brexit görüşmeleri var. Universal Müzik Grubu, Nobel Edebiyat Ödüllü sanatçı Bob Dylan'ın yazdığı tüm şarkıların yayın haklarını satın aldı. ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın savunma bakanlığına emekli general Lloyd Austin'i aday göstereceği belirtildi. Fransa'da Koronavirüs vakaları önlemlere rağmen hedeflenen seviyelere inmedi, kısıtlamaların Noel'de kaldırılamayacağı konuşuluyor.

8 Aralık 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’nın zeytin dalının ardından Boris Johnson, Brüksel’e gidiyor

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine ilişkin anlaşma sağlamak için yapılan görüşmelerde son düzlüğe gelinde. Britanya Başbakanı Boris Johnson da Avrupa Komisyonu Ursula von der Leyen ile yüz yüze görüşmek için Brüksel’e gidecek. İki lider dün bir saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş Britanya ve AB arasında ticaret ve güvenlik anlaşmasıyla ilgiliyüzyüze de konuşma kararı aldıklarını açıklamıştı. Öte yandan Britanya hükûmet kaynakları, şu ana kadarki görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Anlaşma olup olmayacağını belirleyecek Brexit geçiş dönemi üç hafta sonra sona erecek.

The Independent | Johnson, anlaşmayı çözmek için Brüksel’e gitmeyi planlıyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, anlaşmasız Brexit ihtimalini ortadan kaldırmak üzere bir hamle daha yaparak Brüksel’e gidecek. Johnson’ın Brüksel ziyaretinden sonra AB’nin Britanya’nın anlaşmasız ayrılıp ayrılmayacağı hakkında bir sonuca varmış olması bekleniyor. Brüksel ziyareti, anlaşmada “son şans” olarak değerlendirildi.

New York Times | İş tarafı güçlü bir ozan: Dylan, ikonik kataloğunu sattı

Universal Müzik Grubu, Nobel Edebiyat Ödüllü sanatçı Bob Dylan'ın yazdığı tüm şarkıların yayın haklarını satın aldı. Anlaşmanın detayları açıklanmazken Universal'in Dylan'a 600 şarkılık kataloğu için yaklaşık 300 milyon dolar ödediği tahmin ediliyor.

The Washington Post | Biden, emekli generali savunma bakanlığına aday göstecek

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın savunma bakanlığına emekli general Lloyd Austin'i aday göstereceği belirtildi. Senato'nun adaylığını kabul etmesi durumunda Austin, Pentagon'un ilk siyah lideri olacak. Austin, 2010-11 yıllarında Biden'ın başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Irak'taki ABD güçlerinin komutanlığını yürüttü. General, 2016 yılında emekli olmadan önce ABD Merkezi Komutası'nın (CENTCOM) başındaydı.

Moscow Times | Araştırma: Putin'in damadı petrokimya devinin 380 milyon dolarlık hissesinin 100 dolara satın almış

Rusya lideri Vladimir Putin'in eski damadı Kiril Şamalov'un Devlet Başkanı'nın kızıyla evlendikten sonra Rus petrokimya devi Sibur'un 380 milyon dolar değerindeki hisselerini 100 dolara satın aldığı ortaya çıktı.

Araştırmacı gazetecilik sitesi iStories, büyük bir veri sızıntısı sonrası ellerine geçen e-postaları kaynak göstererek Şamalov'un Katerina Tikhonova ile evlendikten sonra Sibur'un yüzde 3.8'ini satın aldı. Sayın almada off-shore şirkelerin kullanıldığı belirtildi.

Şamalov daha önce Sibur'un 10 milyar dolar değerinde olduğunu belirtmişti. Bu, hisseler için verdiği 100 doların piyasa değerinin 3.8 milyonda biri olduğu anlamına geliyor.

Muhalif lider Aleksey Navalny, 100 dolarlık hisse satışını, "Şamalov'a Putin'in verdiği 380 milyon dolarlık bir düğün hediyesi" diye nitelendirdi.

Şamalov'un 2018 yılında Silbur'daki yüzde 17'lik hissesini şirketin ana sahibine sattığı ve daha sonra Tikhonova ile boşandıkları belirtilmişti. Şamalov, aynı yıl içinde milyarderler listesinden düştü.

2013 yılında boşanan Putin, kızlarının kimliğini hiç kamuya açık bir şekilde doğrulamadı. Rus medyası yıllar boyunca Tikhonova'nın Putin'in küçük kızı olduğunu yazdı.

Le Figaro | Fransa’da Koronavirüs vakaları hedefe inmedi; Noel tehlikede

Fransa’da kasım başından bu yana uygulanan ve aşamalı olarak hafiflemesi beklenen Koronavirüs kısıtlamasında ilk belirlenen hedefe henüz ulaşılamadı. Hükûmet, 15 Aralık tarihine gelindiğinde günlük Koronavirüs vakalarının 5 bin bandına inme ihtimalinin düşük göründüğünü açıkladı. Günlük 10 bin bandında vaka kaydedilen Fransa’da Noel öncesi yapılacak hafiflemenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, hükûmetin bu hafta içinde vereceği bir kararla belli olacak.

Al Jazeera | Gazze’de Koronavirüs test kitleri bitti; dağılma korkusu büyüyor

Filistin’in Gazze Şeridi’nde bulunan sağlık yetkilileri, Koronavirüs test kitlerinin tükendiğini; acilen harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı da bölgede bulunan tek Covid-19 tespit laboratuvarının ekipman yetersizliği nedeniyle çalışmayı durdurduğunu açıkladı. Laboratuvar yetkilisi “Dört gündür Koronavrüs testi alamıyoruz” dedi. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve Filistin Filistin Ulusal Yönetimi’nden acil tıbbi ekipman yardımı istedi.