Dünya basınında bugün | Binlerce AB vatandaşı Britanya'da kalma hakkını kaybedebilir

T24 Dış Haberler

Afganistan'da ABD liderliğinde yürütülen askeri misyonun kumandanı, ABD ve diğer uluslararası güçler çekildikten sonra ülkenin çok taraflı ve kaotik bir iç savaşa sürüklenebileceğini ifade etti. Britanya İçişleri Bakanlığı'nın telefon hatlarının sürekli meşgul olması ve internet sitesinin çökmesi nedeniyle binlerce AB vatandaşı bu akşam Birleşik Krallık'ta kalma hakkını kaybedebilir. Afganistan'da Taliban savaşçılarının şehrin kontrolünü sağlamak için Gazni'ye saldırdığı ifade edildi.

30 Haziran 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İngiltere 2 - Almanya 0: Uykudan uyanıp gaip yeni bir ışığa gitmek gibi

The Guardian'ın manşetine taşıdığı, İngiltere'nin Euro 2020 son 16 turunda Almanya'yı iki golle geçmesini anlatan makale, "İşte bunu beklemiyorduk" diye başlıyor. Gazetenin şef spor yazarı Barney Ronay, İngiltere'nin geçmişte bu tip kritik maçlarda "çuvalladığını" ancak bu sefer zorlu rakibini devirmeyi başardığını ifade etti.

The Independent | AB vatandaşları Birleşik Krallık'ta kalma hakkı için koşuşturuyor

Britanya İçişleri Bakanlığı'nın telefon hatlarının sürekli meşgul olması ve internet sitesinin çökmesi nedeniyle binlerce AB vatandaşı bu akşam Birleşik Krallık'ta kalma hakkını kaybedebilir. Avukatlar binlerce kişinin yardım ve tavsiye hatlarına ulaşamadığını ifade etti. Bakanlar, son tarihi 30 Haziran'a kadar uzatmayı kabul etmediği için eleştiri oklarının hedefi oldu.

The New York Times | ABD'li general, çekildikten sonra Afganistan'ın iç savaşın eline düşebileceği uyarısında bulundu

Afganistan'da ABD liderliğinde yürütülen askeri misyonun kumandanı, ABD ve diğer uluslararası güçler çekildikten sonra ülkenin çok taraflı ve kaotik bir iç savaşa sürüklenebileceğini ifade etti. Taliban geride kalan süreçte birçok bölgenin kontrolünü eline geçirdi.

The Washington Post | Apartman çökmesi hakkında büyük juri soruşturması isteniyor

Miami eyaletinin en yetkilisi savcısı, şehirde geçen hafta çöken ve en az 10 kişinin ölümüne sebep olan apartman hakkında bir büyük juri incelemesi yapılacağına dair söz verdi. Gazete, hayatta kalanlar için kurtarma çalışmaları sürerken dikkatlerin artık çökmeye sebep olanların sorumlu tutulmasına dönmeye başladığını ifade etti.

Moscow Times | Rusya, Tokyo 2020 için tarafsız atletlerden oluşan listesini onayladı

Rusya'nın Olimpiyat Komitesi, doping kullanmadıklarını kanıtladıkları sürece Japonya'da gerçekleşecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bayraksız bir şekilde tarafsız olarak yarışacak 335 atletlik kadrosunu açıkladı.

Spor dünyasının en yetkili mahkemesi geçen sene 2014 Soçi Kıs Olimpiyatları'ndaki devlet destekli doping skandalı nedeniyle Rusya'nın uluslararası spor organizasyonlarına katılmasını yasaklamıştı. Mahkeme Rus atletlere tarafsız bir bayrak ve marş ile katılmaları durumunda doping kullanmadıklarını kanıtlamaları şartıyla Olimpiyatlara katılma izni vermişti.

Salı günü Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Stanivlav Pozdinyakov Japonya'ya gönderilecek 335 atletlik kadroyu onayladıklarını bildirdi. Pozdinyakov , sporculardan Rusya'nın Rio Olimpiyatları'nda elde ettiği 4.'lükten daha iyi bir sonuç almalarını beklediğini ifade etti.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Uluslararası Olimpiyat Komitesi doping incelemesi sonucunda 118 Rus atleti elemişti.

Japonya'da Rusya yasak nedeniyle kendi milli marşını kullanamayacağı için Rus atletlere bestekar Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserleri eşlik edecek. Sporcular üzerinde bayrak bulunmayan mavi, kırmızı ve beyaz üniformalarla mücadele edecek.

Al Jazeera | Afganistan: Taliban savaşçıları Gazni'ye saldırı başlattı

Afganistan'da Taliban savaşçılarının şehrin kontrolünü sağlamak için Gazni'ye saldırdığı ifade edildi.

Al Jazeera'nın aktardığına göre şehri ele geçirmek isteyen Taliban güçleri Afganistan askerleri ile çatışmaya girdi ve patlayıcılar kullandı.

Gazni kenti, başkent Kabil ile Kandahar bölgesini bağlayan otoyolun üzerinde stratejik bir noktada bulunuyor. Saldırı, yabancı askerler Afganistan'dan çekilirken Taliban'ın saldırılarını hızlandırdığına dair bir işaret olarak görüldü.

Afgan kuvvetleri Taliban'ın salı günü gerçekleştirdiği saldırısını doğrularken kendilerinin de kontrolünü kaybettikleri bazı toprakları almaya çalıştıklarını belirtti.

Taliban'ın uzun süredir Gazni'de güçlü bir varlığı olduğu biliniyordu, ancak yetkililer 4 bir taraftan kurşunların sıkıldığı saldırının şu ana kadar şehire yapılan saldırıların en yoğunu olduğunu belirtti. Çatışmaların kontrol noktalarının etrafında yoğunlaştığı belirtildi.

Afgan yetkililer, ülkenin bazı noktalarında vatandaşın da kendilerine katılıp Taliban'la savaşmaya başladığını bildirdi.