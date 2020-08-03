Dünya basınında bugün | "Biden'ın hâlâ bir başkan yardımcısı adayı açıklamamış olması endişe yaratıyor"

T24 Dış Haberler

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu aştı. Britanya'da Covid-19'u 90 dakikada tespit edebilen bir test ülke geneline dağıtılacak. ABD'de Joe Biden'ın hâlâ bir başkan yardımcısı adayı belirleyememiş olması müttefiklerini endişelendiriyor.

3 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Kuvvetli idare

Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in 7 Formula 1 dünya şampiyonluğu rekorunu egale etmek için piste indiği sezonda Britanya Grand Prix'sini son turda patlayan sol ön lastiğine rağmen kazandı. Hamilton bu vesileyle bu sezon yapılan ilk dört yarışın üçün kazanmış oldu. Hamilton aynı zamanda Silverstone'da 7. defa kazanarak kendi evinde en çok zafere ulaşan F1 pilotu oldu. The Guardian, F1'in tek siyah pilotunun podyumda sistematik ırkçılığa karşı protestolara selam verdiği pozu ilk sayfasına taşıdı.

The Times | 90 dakikada sonuç veren Covid test makineleri

The Times, Covid-19'u 90 dakikada tespit edebilen iki farklı testin bu hafta ikinci dalgayla mücadele için Britanya geneline dağıtılacağını aktardı. Gazete, ülkede mevcut olarak kullanılan testlerin sonuç vermesinin 6 saat sürdüğüne dikkat çekerken, yeni testlerin okullara ve iş yerlerine dağıtılmasının da gündemde olduğunu aktardı.

The New York Times | Beyaz Saray'ın aşı konusunda acele etmesi bilim insanlarını endişelendiriyor

Beyaz Saray, bahar aylarında "Warp Speed Operasyonu"nu başlatmış ve Ekim ayına kadar Koronavirüs'e karşı bir aşı bulunması için konu üzerinde çalışma yapan kurumlara para desteği vermişti. Gazete, "Trump'ın aşının genel seçimlerden önce halka verilmesi için bu tarihin seçtiğinin kimsenin dikkatinden kaçmadığını" belirterek bilim insanlarının baskı altına olduğunu aktardı. NYT'nin haberine göre bilim insanları, gelecek aylarda sürece yapılacak siyasi müdahalenin aşı gelişiminde gerekli olan denetlemelerin yapılmamasıyla sonuçlanmasından endişe duyuyor.

The Washington Post | Biden'ın hâlâ bir başkan yardımcısı adayı açıklamamış olması endişe yaratıyor

The Washington Post'un aktardığına göre Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, başkan yardımcısı adayını belirleme sürecini iki hafta daha uzattı. Habere göre Biden'ın yakın müttefikleri bile yardımcı belirleme sürecinin olması gerekenden çok daha "karışık" geçtiğini ve bunun Beyaz Saray için ismi geçen siyasetçileri bir birine düşürmeye başladığını belirtti.

Moscow Times | Britanya, medya patronu Lebedev'i Lordlar Kamarası'na atadı

Rusya ve Britanya çifte vatandaşı olan medya patron Yevgeni Lebedev, Britanya'da Lordlar Kamarası'na atandı. Başbakan Boris Johnson'ın makamından yapılan açıklamada Kraliçe 2.Elizabeth'in Lebedev'e ömür boyu "asillik" unvanı bahşedilmesine karar verdiği belirtildi. Rus oligark Aleksandır Lebedev'in oğlu olan Yevgeni, Britanya'da Independent ve Evening Standard gazetelerinin sahibi durumunda. 2019'un yazında dönemin Başbakanı Theresa May'in hükûmeti, Lebedev'in gazetelerinin hisselerinin yüzde 30'unu Suudi bir yatırımcıya satmasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Britanya medyasında yer alan haberlere göre aynı yaz Lebedev, o dönem dışişleri bakanlığı yapan Johnson'ın Italya'daki villasında konuk etti. Eski bir KGB ajanı olan oligark Aleksandır Lebedev, Rusya'nın Brexit referandumununa müdahelesi ile ilgili soruşturma kapsamında incelenmişti.

Al Jazeera | Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu aştı

Dünya genelinde 18 milyondan fazla yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. Yaklaşık 11 milyon kişi virüsü yenmeyi başarırken 690 bin kişi hayatını kaybetti.