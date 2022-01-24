Dünya basınında bugün | Batı, Ukrayna krizine nasıl karşılık verileceğini kararlaştırmaya çalışıyor

T24 Dış Haberler

New York Times'a konuşan yetkililere göre ABD Başkanı Joe Biden, Baltıklar ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerine binlerce asker, savaş gemisi ve uçak göndermeyi planlıyor. Britanya'da eski bakan Nusraf Ghani, Müslüman olmasının Muhafazakâr Parti'deki meslektaşları arasında "rahatsızlığa neden olduğunu" iddia etti. The Washington Post'a konuşan yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Moskova'ya yönelik yapay zekadan sivil havacılığa Rus endüstrisine zarar verecek yeni bir ithalat kontrolü kararı alınabileceğini belirtti. Almanya'nın yeni hükümeti, Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı yeterince sert bir tavır tutunmamakla eleştiriliyor.

24 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Muhafazakâr Parti'de İslamofobi suçlaması

Britanya'da eski bakan Nusraf Ghani, Müslüman olmasının Muhafazakâr Parti'deki meslektaşları arasında "rahatsızlığa neden olduğunu" iddia etti. Ghani'nin parti içindeki rahatsızlıklarını 2020 yılında Başbakan Boris Johnson'a yüz yüze anlattığı belirtildi. Johnson'ın da Ghani'ye resmi bir şikayette bulunmasını önerdiği aktarıldı. Ghani ise parti içi şikayet mekanizmasının doğru çözüm olmadığını düşündüğünü, meselenin hükûmet seviyesinde çözülmesi gerektiğini söyledi. Johnson'a Muhafazakâr Parti'deki İslamofobi iddialarına ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrıları yapılıyor.

The Independent | Putin'in yardakçısı olduğu iddia edilen adam konuştu: Britanya hükûmetine dava açacağım

Britanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da bir 'kukla hükûmet' kurmayı planladığını ve lider olarak Yevhem Murayev'i belirlediğine ilişkin istihbarat raporları olduğunu belirtmişti. İngiliz basınına iddialarla ilgili konuşan Murayev, Rusya tarafından yaptırım listesinde olduğunu, iddianın mantıksız olduğunu söylemişti. Murayev, Britanya hükûmeti hakkında yasal işlem başlatmaya hazır olduğunu da ekledi.

New York Times | ABD, Doğu Avrupa'ya binlerce asker gönderme ihtimali üzerinde duruyor

New York Times'a konuşan yetkililere göre ABD Başkanı Joe Biden, Baltıklar ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerine binlerce asker, savaş gemisi ve uçak göndermeyi planlıyor. Gazete, bu hamlenin yapılmasının ABD'nin Ukrayna krizi politikasında büyük bir değişim kararı aldığını göstereceğini ifade etti. Washington, Putin'i provoke etmeme hedefiyle şu ana kadar daha soğukkanlı bir tutum sergiliyordu.

The Washington Post | ABD, Rusya'da teknolojiyi hedef alabilir

The Washington Post'a konuşan yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Moskova'ya yönelik yapay zekadan sivil havacılığa Rus endüstrisine zarar verecek yeni bir ithalat kontrolü kararı alınabileceğini belirtti. Yetkililer, Rus vatandaşlarının bazı akıllı telefonlara, tabletlere ve oyun konsollarına erişimini önleyebilecek yaptırımlar da uygulanabileceğini belirtti.

Moscow Times | Almanya, Rusya konusunda verdiği karışık sinyaller nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu

Almanya'nın yeni hükümeti, Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı yeterince sert bir tavır tutunmamakla eleştiriliyor. Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın yaptığı yorumların Kiev'in tepkisini çekmesinin ötesinde Berlin, Ukrayna krizi konusunda "orta yolculuk"la suçlanıyor.

AFP'nin aktardığına göre Batı'da Ukrayna konusunda yoğun diplomasi trafiği sürerken, Berlin'in adımlarının kafalarda soru işareti yarattığı haftanın ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz hafta sonu Almanya'nın Kiev'e verdiği desteği vurgulamak zorunda kaldı.

Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Kay-Achim Schönbach, Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünmenin "saçmalık" olduğunu, Kiev'in Kırım'ın kontrolünü asla geri alamayacağını ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "saygıyı hak ettiğini" söylemişti. Schönbach, cumartesi akşamı istifa etse de açıklamalar Kiev-Berlin hattında ilişkilerin gerilmesine sebep oldu.

Pazar günü Die Welt gazetesine konuşan Ukrayna'nın Kiev Büyükelçisi Andriy Melnik, açıklamanın kendilerini "şoke ettiğini" söyledi ve ekledi; "Olay Almanya'nın sadece Ukrayna için değil, tüm uluslararası camia açısından güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşturdu".

Kiev'de Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Almanya Büyükelçisini bakanlığa çağırdı ve Berlin'i "Putin'i Ukrayna'ya saldırmaya teşvik etmekle" suçladı.

Kriz, geçen ay görevi Angela Merkel'den devralan Scholz için ilk büyük sınav oluyor. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve liberal FDP'den oluşan koalisyonu, Rusya'ya sert bir tutum sergileyeceğini ancak diyalogu elden bırakmayacağını söylemişti.

Alman Handelsblatt gazetesi, "Diyaloga açık olmakla stratejik saflık arasındaki çizgi nerede?" sorusunu sordu.

Le Monde | Ukrayna-Litvanya: Yüksek gerilim altındaki sınırlar

Belarus'ta Moskova'nın geniş askeri hareketliliği Ukrayne ve Baltık komşuları endişeye sürüklüyor. Ukrayna-Rusya arasındaki krize ilişkin ABD ve Rusya'nın dışişleri bakanlarının geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmeden somut bir sonuç çıkmadı. Krizdeki kilit isim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmayı sürdürüyor.

Al Jazeera | "İran ABD'li mahkumları serbest bırakmadıkça nükleer anlaşmanın gerçekleşmesi zor"

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, 2015 nükleer anlaşmasına dönülmesine ilişkin yapılan görüşmelerde, İran'daki dört ABD'li mahkumun serbest bırakılmasını bir ön koşul olarak gördüklerini söyledi. Viyana'daki nükleer görüşmeler sürerken İran ve ABD de dolaylı bir şekilde müzakere ediyor.