Dünya basınında bugün | Britanya'da Başbakan’ın kuralları ihlal eden Cummings’i savunmasına Muhafazakar Partililer tepkili

T24 Dış Haberler

The New York Times gazetesi, ABD'de yeni tip Koronavirüs'ten etkilenen çocuklar için yapılması beklenen gıda yardımlarının henüz milyonlarca çocuğa ulaşmadığını gündeme getirdi. Washington Post gazetesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın dayanaksız bir iddia ile yazdığı tweetinin Twitter tarafından silinmemesini manşete taşıdı. Britanya basınında Başbakan'ın Başdanışmanı Dominic Cummings'in kural ihlalinin Muhafazakar Parti'deki yankıları yer aldı.

27 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Milyonlarca çocuk hâlâ gıda yardımı bekliyor

ABD’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Mart ayının ortasında kabul edilen kurtarma paketi kapsamında ülkedeki çocukların gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik paket hâlâ yeterli sayıda aileye ulaşmadı. Plan kapsamında bütün eyaletlerde okulların öğle yemeği menüleri baz alınarak ailelere onların değerini oluşturacak miktarda para yatırılan gıda kartlarının verilmesini öngören yardım planı yalnızca yüzde 15 oranında çocuğa ulaştı.

The Washington Post | Trump’ın dayanaksız iddiası sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, eski Temsilciler Meclisi üyesi Joe Scarborough’un ofisinde ölü bulunan bir kadın hakkında cinayet iması yapan tweeti tepki çekti. Trump’ın Scarborough’a tepki vereceği her zaman kullandığı bu iddia hakkında Twitter, hayatını kaybeden Lori Klausutis’in ailesine bir özür mesajı iletse de yıllar önce hayatını kaybeden Klausutis’in eşinin Trump’ın tweetini silme talebini kabul etmedi. Sosyal medya kullanıcıları “Bu tarz bir iddiayı ortaya atan başka biri olsa tweeti silinirdi” ifadeleriyle tepki gösterdi.

The Guardian | Başbakan’ın kuralları ihlal eden Cummings’i savunması Muhafazakar Partililer arasında tepkiyi arttırdı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 semptomları gösterirken ailesiyle birlikte başka bir kente arabayla giden başdanışmanı Dominic Cummings’i desteklemeyi sürdürdüğü için kendi partisinden gittikçe artan bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Muhafazakar Parti’den 30 milletvekili Cummings’in istifa etmesi gerektiğini söyledi. YouGov tarafından yapılan bir anket vatandaşların yüzde 71’ininin Cummings’in kuralları ihlal ettiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Le Monde | Fransa’da kısmi işsizlik maaşı azaltılıyor

Fransa’da hükûmet Koronavirüs nedeniyle Mart ayının ortasından bu yana çok sayıda insana verilen kısmi işsizlik maaşının aşamalı olarak küçültülmesi için hazırlık yapıyor. Öte yandan Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden olan hizmet ve turizm sektörleri küçülmeden etkilenmeyecek.