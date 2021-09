Dünya basınında bugün | "Bağımlılık yapan opioid davasında ilaç devleriyle 26 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı"

T24 Dış Haberler

The New York Times gazetesi, ABD'de bağımlılık yapan ve ölümlere neden olan opioid maddesini barındıran ilaçlarla ilgili suçlanan ilaç devleriyle yapılan 26 milyar dolarlık anlaşmaya yer verirken The Washington Post, Çin'de Hınan eyaletinde şu ana kadar 25 kişinin ölümüne neden olan seli manşete taşıdı. Le Monde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un casus yazılım Pegasus'ta hedef alınan isimlerden biri olduğunu aktarırken The Moscow Times da aynı listede Rus teknoloji milyarderi Pavel Durov'un bulunduğunu belirtti.

22 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | ABD’de Opioid davası: İlaç devleriyle 26 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı

ABD'de 4 büyük ilaç şirketi, ülkedeki opioid bağımlılığı krizinde rolleri olduğu suçlaması ile açılan davalar için toplam 26 milyar dolar ödemeyi kabul etti. İlaç devleri, bağımlılık riskini belirtmeden ağrı kesici ilaçları pazarlayarak vücutta morfin benzeri etki gösteren opioid içeren ilaçları piyasaya sürmekle suçlanıyor. Eyaletler, anlaşma teklifini kabul ederse federal ve eyalet mahkemelerinde bu ilaçlarla ilgili açılan 4 bin dava sonuçlanmış olacak. ABD’de her gün ortalama 130 kişinin aşırı doz opioid nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

The Washington Post | Çin’de korkutucu sel

Çin'in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 25 kişi yaşamını yitirdi. Yoğun yağışların neden olduğu selden 1 milyon 200 binden fazla kişinin etkilendiği belirtildi. Yerel yönetim, selin kontrol altına alınmasının “zor” olduğunu belirterek felaketin seviyesinin “olağanüstü yüksek” olarak belirlenmesini talep etti. Eyalette bulunan bir barajın da yıkılma tehlikesinde olduğu ve ordunun yükselme nedeniyle bölgeye gönderildiği bildirildi.

The Guardian | NHS çalışanlarına yüzde 3 zam üzerine karşı hemşirelerden grev bekleniyor

İngiltere’de hükûmet, Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarına yüzde 3’lük maaş zammı yapılacağını duyurdu. Koronavirüs salgını boyunca ön safta çalışan hemşirelerin belirlenen miktarın az olduğu gerekçesiyle reddetmesi ve greve gitmesi bekleniyor. Hemşirelerin dışında diğer sağlık sendikalarının da az bulunan zam üzerine grevi gündeme getireceği belirtildi. Hükûmetin yüzde 3’ten önce önerdiği zam oranı yüzde 1.5’tu ve tepki çekmişti.

The Independent | Olimpiyatlarda Britanya’nın kadın futbol takımı için galibiyetli başlangıç

Tokyo Olimpiyatları’nda kadın futbol turnuvası, açılış seremonisinden iki gün önce başladı. Büyük Britanya Kadın Futbol Takımı, Japonya’nın Sapporo kentinde boş bir stadyumda oynanan maçta Şile karşısında galibiyet elde etti. Britanya’nın kadın futbol takımı, 2012’den bu yana ilk Olimpiyat maçına çıktı.

Le Monde | Emmanuel Macron, Fas’ın radarında

Le Monde, çok sayıda dünya lideriyle birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da casus yazılım programı Pegasus ile hedef alınanlar arasında olduğunu aktardı. Macron’un numarasının Fas istihbarat servisi tarafından tanımlandığı iddia edildi. Fas ise İsrailli NSO Group isimli şirketten casus yazılım programını aldığını reddetti.

The Moscow Times | Rus teknoloji milyarderi Durov da casus yazılımın hedefindeki isimlerden olabilir

Rusya doğumlu Dubai’de yaşayan teknoloji milyarderi Pavel Durov’unda casus yazılım Pegasus tarafından hedef alınanlar listesinde olduğu belirtildi. The Guardian gazetesi, Durov’un Telegram hesabına bağlı olan Britanya numarasının 2018 Pegasus listesinde olduğunu söyledi. Gazete, Durov’un bu dönem Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşadığını aktardı. Durov, 2014 yılında kendi kurduğu Rusya’nın en büyük sosyal ağlarınan VKontakte’yi, kaybetmesinin ardından ülkeyi terketmişti. Durov o dönem Putin’in yakınlarının şirketi ele geçirdiğini iddia etmişti.

Al Jazeera | Suriye: Humus’ta İsrail saldırısına müdahale edildi

Suriye devlet medyası, Humus bölgesinde El Kuseyr’de bir İsrail hava saldırısına müdahale edildiğini aktardı. Suriye’de bir ordu yetkilisi hava saldırısında maddi hasar meydana geldiğini söyledi. İsrail ordusu ise konu hakkında bir açıklama yapmadı. Suriye, pazartesi günü de Şam’a yönelik bir saldırıyı durdurduklarını açıklamıştı.