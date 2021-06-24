Dünya basınında bugün | "Avrupa, Erdoğan'ın uzlaştırıcı tonundan şüpheli"

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği, Brüksel’de bir araya gelerek Ankara’yla 2016’da yapılan mülteci mutabakatının yenilenmesini görüşecek. Fransız gazetesi Le Figaro, "Avrupa, Erdoğan'ın uzlaştırıcı tonundan şüpheli" manşetiyle çıktı. Britanya’da bir polis memuru, futbolcu Dalian Atkinson’ı görev başındayken öldürmekten suçlu bulundu. Pop yıldızı Britney Spears, çarşamba günü Los Angeles'ta bir hakime daha önce kendisine zorla uyuşturucu verildiğini, zorla çalıştırıldığını ve 13 yıldır vücudundaki doğum kontrol aracını çıkarmasına izin verilmediğini ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus savaş uçağının ülkenin Karadeniz'deki sınırlarını ihlal eden bir İngiliz savaş gemisine uyarı atışı yaptığını aktardı.

24 Haziran 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Polis memuru, futbolcu Dalian Atkinson’ı öldürmekten suçlu bulundu

Britanya’da bir polis memuru, futbolcu Dalian Atkinson’ı görev başındayken öldürmekten suçlu bulundu. Britanya’da 35 yıldır ilk defa bir polis memuru görev başında cinayetle yargılandı. Polis memuru Benjamin Monk’un eski profesyonel futbolcu Dalian Atkinson’a standart süreden 6 kat uzun bir şekilde, 33 saniye boyunca elektrikli silah sıktığı, yerde yatarken başına iki kere tekme attığı tespit edildi. Olayı 2016 yılında Atkinson akut ruh sağlığı sorunu yaşarken meydana geldi. Atkinson’a müdahale için giden polis Monk’un sert müdahalesiyle futbolcuyu öldürdüğü mahkemede karara bağlandı. Atkinson’un ailesi, beş yıllık adalet mücadelelerinin sona erdiğini söyledi.

The Independent | Rusya jetleri ve gemileriyle Britanya donanması arasında Kırım gerilimi

Rusya dün, karasularını ihlal ettiği iddiasıyla Britanya Kraliyet Donanması'na bağlı bir savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu. Britanya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, haberleri yalanladı ve "Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor" dedi. Olayın Kırım'ın güneyindeki Cape Fiolent yakınlarında meydana geldiği aktarıldı.

New York Times | Pop yıldızı, babasının kontrolüne son verilmesi için yalvardı; hayatını geri istediğini söyledi

Pop yıldızı Britney Spears, çarşamba günü Los Angeles'ta bir hakime daha önce kendisine zorla uyuşturucu verildiğini, zorla çalıştırıldığını ve 13 yıldır vücudundaki doğum kontrol aracını çıkarmasına izin verilmediğini ifade etti. Spears, mahkemeden babasının hayatı üzerindeki kontrolüne son vermesini talep etti. Kızının vasiliğini yapan Jamie Spears'a, 2007'den sonra Britney Spears'ın kariyeri ve kişisel yaşamı üzerinde kontrol hakkı verilmişti.

The Washington Post | Delta varyantı aşısızlara giderek daha fazla tehdit oluşturuyor

The Washington Post, Delta varyantının ABD'de hızla yayıldığına dikkat çekti. Gazete aşı oranını yüksek olduğu bölgelerde insanlar pandemi sonrası dünyada yaşamaya başlarken aşılanmanın düşük kaldığı bölgelerde hastalık ve hastaneye yatırılma oranının artabileceğini ifade etti.

Moscow Times | Rusya, Kırım yakınlarında Britanya savaş gemisine "uyarı atışı" yaptığını söyledi Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus savaş uçağının ülkenin Karadeniz'deki sınırlarını ihlal eden bir İngiliz savaş gemisine uyarı atışı yaptığını aktardı. Britanya Savunma Bakanlığı ise açıklamayı yalanladı. TASS'ın aktardığına göre Rus Su-24, "başka manevra yapmasını önlemek için" Kırım yakınlarında Britanya Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender'ın gittiği yöne doğru atış yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, savaş gemisinin önceden yapılan uyarıya karşılık vermediğini ifade etti; uyarı atışından sonra ise bölgeden çekildiğini ifade etti. RIA Novosti'ye konuşan Senatör Sergey Zekov, "Savaş gemisinin hareketleri uluslararası normların açık bir ihlalidir" dedi. Habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Britanya'nın askeri ateşesini çağırdı. Britanya Savunma Bakanlığı yalanladı Britanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın HMS Defender'a uyarı atışı yapmadığını ifade etti. Açıklamada, "Gemi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından geçiyordu" denildi. Bakanlık, "Rusların Karadeniz'de topçu tatbikatı yaptıklarına ve faaliyetleri hakkında denizcilik camiasına önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a hiçbir atış yapılmadı. Güzergahı üzerine de bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz" ifadelerini kullandı. Kraliyet Donanması, geçen haftalarda HMS Defender'ın "Karadeniz'de kendi görevi için" Akdeniz'deki grubundan ayrıldığını ifade etmişti.