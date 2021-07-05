Dünya basınında bugün | Avrupa'da 'Delta' endişesi sürüyor

T24 Dış Haberler

Britanya’da 19 Temmuz itibarıyla bütün Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması hedefleniyor. Filipinler’de dün 92 kişi taşıyan bir askeri uçak düştü. ABD genelinde dün 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlandı. Koronavirüs önlemlerinin çoğunun kalktığı başkent Washington D.C.'de insanlar kutlamalar ve havai fişek gösterisi için şehir meydanında toplandı. Avrupa genelinde Covid-19 dijital sağlık sertifikası sistemi uygulanmaya geçse de daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantı endişe yaratmaya devam ediyor.

5 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’nın tüm kısıtlamaları kaldırma hazırlığı bilim insanlarının tepkisini çekti

Britanya’da 19 Temmuz itibarıyla bütün Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması hedefleniyor. Başbakan Boris Johnson’ın bugün yapacağı açıklamada çok sayıda Koronavirüs önleminin kişisel tercihe bırakılması bekleniyor. Öte yandan bilim insanları, daha hızlı bulaştığı bilinen Delta varyantının ülkede yaygın olduğunu hatırlatarak tam normalleşmenin yeni bir dalgaya ve yeni varyantların oluşmasına neden olabileceğini vurguladı. Britanya’da dün, Ocak 2021’den bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

The Independent | Filipinler’de uçak kazasında onlarca insan hayatını kaybetti

Filipinler’de dün 92 kişi taşıyan bir askeri uçak düştü. Uçakta bulunan en az 45 kişi hayatını kaybetti. 40 kişinin kurtarıldığı bilinirken arama kurtarma ekipleri başka insanlar için arama çalışmalarını sürdürüyor.

New York Times | ABD çalkalanıyor, ancak siyaset stabil kalıyor

New York Times, ABD'de son zamanlarda birçok büyük gelişme yaşandığına dikkat çekti; Koronavirüs kaynaklı ölümler azaldı, önlemler gevşetildi, Biden liderliğinde iki parti dev bir altyapı planında anlaştı, analistler pandemi sırasında işini kaybedenlerin 2022 ortasına kadar tekrar iş bulacağını öngördü, Trump Organizasyonu'na suçlamalar yöneltildi... Gazete, geçmişte bunların bazı seçmenlere parti seçimlerini düşündüreceğini belirtse de artık insanların partisini değiştirmeyi düşünmediğini ifade etti. Analizi yazan Alexander Burns, "Partizanlık, iyileşme işaretlerine karşı bağışıklık kazandı" dedi.

The Washington Post | D.C.'de rahatlama ve şenlik

ABD genelinde dün 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlandı. Koronavirüs önlemlerinin çoğunun kalktığı başkent Washington D.C.'de insanlar kutlamalar ve havai fişek gösterisi için şehir meydanında toplandı. Gazete, "başkentin Koronavirüs öncesi dönemde gözüktüğü gibi gözükmeye başladığını" ifade etti.

Moscow Times | Rus yasası, Fransız şampanyalarından baloncukları aldı

Rusya'nın yeni "şampanya yasası" ülkede tartışmaları beraberinde getirdi.

Rusya'daki yeni yasaya göre ülkede sadece Rusya'da üretilen şampanyalar şişelerinde "şampanya" ifadelerini kullanabilecek. Fransa'nın Champagne bölgesinde üretilen dünyaca ünlü şampanyalar ise "köpüklü şarap" ifadesini kullanabilecek.

Moet Henessy, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de imzaladığı yasa karşısında ülkeye şampanya ithal etmeyi kesme tehdidinde bulundu.

İçki dağıtımcısı AST, Moet Hennessy'nin Rusya'ya gönderdiği mektubun varlığını doğruladı ve Fransız şirketin kendilerini ithalat yasağı konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

Yeni yasa doğrultusunda Moet Henessy'nin Rusya'da birçok değişikliğe gitmesi gerekecekti. Şirketin Rusya direktörü Sebastien Vilmot, alınan kararın kesin bir çözüm bulunana kadar geçici bir çözüm olduğunu belirtti.

Le Monde | Covid-19: Sınır kontrol hataları

Avrupa genelinde Covid-19 dijital sağlık sertifikası sistemi uygulanmaya geçse de daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantı endişe yaratmaya devam ediyor. Fransa’nın başkenti Paris’te seyahat döneminin başlamasıyla haziran ayında 30 bin kişinin taramadan geçtiği belirtildi. Çeşitli kontrol yöntemleri olsa da yapılan bir araştırma, geçen yaz Avrupa genelinde pandeminin şiddetlenmesine en büyük sebebin turizm olduğunu gösterdi. Avrupa şampiyonası nedeniyle gidilen maçların yeni vakalara neden olması bekleniyor.

Al Jazeera | Abbas karşıtı protestonun ardından İsrail, Filistinli bir insan hakları avukatını gözaltına aldı

Filistinli bir insan hakları avukatı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a karşı protestolara katıldıktan sonra Batı Şeria’da İsrailli güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, avukat Farid al-Atrash’ın acilen tahliye edilmesini talep etti. İsrail ordusu ve polis, gözaltı gerekçesine ilişkin bir açıklama yapmadı.