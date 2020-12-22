Dünya basınında bugün | Avrupa, Britanya'da tespit edilen Koronavirüs mutasyonundan endişeleniyor

Britanya ve Fransa basınının gündeminde, Britanya'da tespit edilen ve daha hızlı yayıldığı bilinen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mutasyonu yer aldı. Britanya'ya 40'tan fazla ülke seyahati durdururken ülke içinde önlemlerin sıkılaşması konusunda Başbakan Boris Johnson'a baskı yapılıyor. ABD basınının gündeminde ise Kongre'den geçen 900 milyar dolarlık teşvik paketi yer aldı. Washington Post'un aktardığına göre, Temsilciler Meclisi bu yardımı onaylasa da devamının gelmesi gerektiğini vurguladı.

22 Aralık 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

New York Times | Kongre, büyük Koronavirüs yardım paketini geçirdi

ABD'de pazartesi günü Kongre büyük bir farkla tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı teşvik paketini geçirdi. 900 milyar dolar değerindeki paket zor durumdaki aile ve işyerlerine destekte bulunmayı hedefliyor. Paket kapsamında milyonlarca ABD'liye 600 dolara kadar yardımda bulunulacak. Eğer bir vatandaş 2019'da 75 bin dolardan fazla kazandıysa bu rakam aşağı inecek. Hazine Bakanı Steven Mnuchin ödemelerin önümüzdeki hafta başlayabileceğini ifade etti.Yeni paket, Mart'taki 2.2 trilyon dollarlık paketin neredeyse yarısı değerinde

The Washington Post | Temsilciler Meclisi yardımı onaylarken, yeni bir paket çağrısında bulunuluyor

Birçok ekonomist ve politikacı 900 milyar dolarlık teşvik paketinden mutlu olsa da analistler gelecek sene yine yardım yapılması gerekeceğine inanıyor. Oxford Economics'ten Kathy Bostjancic, "Bu paket hiçbir şeyin olmamasından iyidir. Kötü haber ise diğer paketlere kıyasla daha küçük olması. Yardım girişimleri bu sebeple kısa ömürlü olacak" dedi. WePo'ya konuşan 14 ekonomistin büyük bir bölümü ise paketin ekonominin daha da geriye gitmesini önlemeye yeterli olacağını düşündüklerini belirtti. Ekonomistler, yardımların sona ereceği mart ayına kadar aşının daha yaygın olacağına inandıklarını; bu sebeple restoran ve seyahat sektörünün toparlanmaya başlayacağını söyledi.

The Guardian | Bilim insanlarından Boris Johnson’a: Ulusal karantina uygulayın ya da “insanı felaket” riskini alın

Britanya’da yeni tip Koronavirüs’ün (Covid-19) daha hızlı yayılan mutasyonunu tespit ettikten sonra alınan sıkı önlemlerin, 40’tan fazla ülkenin uçuşları durdurmasının ardından bilim insanları Başbakan Boris Johnson’ın ulusal karantina uygulamasına geçmesi konusunda baskı yapıyor. Hükûmete danışmanlık yapan bilim insanları, acil adım atmama dutumunda on binlerce insanın hayatını kaybedebileceği, “ekonomik, sosyal ve insani anlamda felaket” yaşanabileceğini söyledi.

The Independent | Britanya, 40’tan fazla ülkenin seyahat yasaklarıyla izole oldu

Britanya, Koronavirüs’ün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir mutasyonunun ülkede tespit edilmesinin ardından 40’tan fazla ülkenin uyguladığı seyahat yasaklarıyla izole oldu. Başbakan Boris Johnson, Fransa’yla diplomatik görüşmeler yapara Süveyş Kanalı üzerindeki yük taşıma yolunun açılmasını talep etti. Britanya’nın hükûmete danışmanlık yapan bilim insanı Sir Patrick Vallance, yeni mutasyon ışığında daha sıkı kısıtlamalar gelebileceğini söyledi.

Le Figaro | Britanya’daki Koronavirüs mutasyonu Avrupa’yı endişelendirdi

Britanya’nın duyurduğu Koronavirüs mutasyonu Avrupa ülkelerini endişelendirdi. Daha hızlı yayıldığı bilinen mutasyonun tehlike seviyesini değerlendirmenin vakaların artması nedeniyle zor olduğu belirtildi. Fransa, pazar günü alınan kararla 48 saat boyunca Britanya ile tüm seyahati durdurdu.

Moscow Times | İstihbarat: Navalni'nin şüpheli ajanla yaptığı konuşma bir "provokasyondu"

Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi(FSB), muhalif lider Navalni'nin şüpheli FSB ajanıyla yaptığı telefon konuşmasının "yabancı güvenlik hizmetlerinin desteğiyle yapılmış bir provokasyon olduğunu" iddia etti. FSB'den yapılan açıklamada konuşmanın videosunun "sahte" olduğu iddia edildi.

CNN'in haberine göre; Rusya tarafından zehirlendiği şüphesiyle Almanya'da tedavi gördükten sonra taburcu edilen Navalni, kendisini Rus istihbarat ajanına Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi olarak tanıtarak Tomsk kentinde nasıl zehirlendiğinin detaylarını öğrenmişti.

Noviçok isimli sinir gazının iç çamaşırına yerleştirilmesi sonucu zehirlendiğini öğrenen Navalni'nin, ayrıca olaya karışan kişilerin ismini aldığı iddiası da haberde yer aldı.

Al Jazeera | Kanada’dan Filistinli mülteciler için 70 milyon dolar yardım taahhüdü

Kanada, yeni tip Koronavirüs salgınından etkilenen ve mali anlamda ciddi sıkıntılar çeken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) için 70 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu. Birleşmiş Milletler’in Filistinli mülteciler için kurduğu yardım ajansı son iki yıldır ABD ve diğer bağışçıların kesilmiş yardımlarıyla geçinmeye çalışıyor. Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karine Gould, taahhüt edilen 70 milyon dolarlık yardımın üç yıl içinde dağıtılacağını söyledi. Yardımlar, Batı Şeria, Gazze, Suriye, Lübnan ve Ürdün’deki Filistinli mültecilere dağıtılacak.