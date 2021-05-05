Dünya basınında bugün | Aşılanmada Batı ve yoksul ülkeler arasındaki fark gündüz ve gece gibi

T24 Dış Haberler

New York Times, Koronavirüs'e karşı aşılanmada Batı ülkeleri ile yoksul ülkeler arasındaki farkın çok görünür olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden, 4 Temmuz'a kadar ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 70'inin en az bir doz Koronavirüs aşısı yaptırmış olmasını hedeflediklerini söyledi. İskoçya ve Galler’de yarın gerçekleşecek yerel seçim öncesi Hartlepool’da yapılan bir İşçi Partisi anketine göre, seçmenin yarısından fazlası yeniden İşçi Partisi’ne oy vermeyeceğini söyledi.

5 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İşçi Partisi’nin anketi olası bir ‘tarihi yenilgiye’ işaret etti



İskoçya ve Galler’de yarın gerçekleşecek yerel seçim öncesi Hartlepool’da yapılan bir İşçi Partisi anketine göre, seçmenin yarısından fazlası yeniden İşçi Partisi’ne oy vermeyeceğini söyledi. 10 binden fazla insanın görüşlerine yer verilen anket, İşçi Partisi içinde seçimde tarihi bir yenilgi yaşanabileceği endişesi doğurdu. İşçi Partisi’nin Hartlepool’da gerçekleştirdiği anket partinin eski destekçilerinden yalnız yüzde 40’ının kentteki aday Paul Williams’a yeniden oy vermeyi düşündüğünü gösterdi.

The Independent | Anketlerin yenilgiye işaret etmesi İşçi Partisi lideri Starmer’ı ateş hattına aldı

İşçi Partisi içinde Keir Starmer’ın liderliğine yönelik memnuniyetsizlik, yarın gerçekleşecek yerel seçimden önce anketlerle ortaya çıktı. Parti üyeleri, Hartlepool’da yapılan ankette Muhafazakâr Parti’nin 17 puan önde götüreceğinin tespit edilmesiyle endişe duydu. Bir İşçi Partili, Hartlepool’daki sonucun üç bölgede daha yaşanabileceğini ve bu olursa “felaket olacağını” söyledi.

New York Times | Batı kurtulurken yoksul ülkeler yalpalıyor

New York Times, Koronavirüs'e karşı aşılanmada Batı ülkeleri ile yoksul ülkeler arasındaki farkın çok görünür olduğunu ifade etti. Gazete Batılı ülkelerin verdiği aşı siparişinin milyarlara ulaşırken ve ekonomilerin uçuş geçmesi beklenirken Hindistan gibi ülkelerde insanların aşı bulmakta zorlandığına dikkat çekti. Muhabir Benjamin Mueller, "dünyayı aşılama kampanyasının bocalamaya başladığını" ifade etti.

The Washington Post | Biden aşı karşıtlarını merkeze alan yeni bir aşı hedefi koydu

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Temmuz'a kadar ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 70'inin en az bir doz Koronavirüs aşısı yaptırmış olmasını hedeflediklerini söyledi. Biden'ın yeni stratejisi daha çok aşı karşıtlarının yoğunlukta olduğu bölgeleri ve kırsal kesimleri hedef alıyor. Bölgedeki eczanelere daha çok randevusuz insan aşılama direktifi verilirken kırsal bölgelerdeki kliniklere de daha fazla aşı gönderilecek.

Moscow Times | Rusya'nın son Stalin Caddesi, diktatörün büstünü diktikten günler sonra kaldırdı

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ikinci lideri Josef Stalin'in Rusya Federasyonu'nda kalan son Stalin caddesine dikilen büstü günler içinde kaldırıldı.

Dağıstan Cumhuriyet'indeki Dagestanskiye Ogni kasabasında Komünist Parti tarafından dikilen heykel bölgede yoğun tartışma konusu olmuştu. SSCB'de Nikita Kruşev'in göreve gelmesiyle 1956 yılında destalinizasyon dönemi başlamış, Gürcistanlı diktatörün birçok heykeli devrilmiş ve adının verildiği birçok caddenin ismi değiştirilmişti. Bunun en büyük örneklerinden biri 1961 yılında Stalingrad şehrinin isminin Volgograd olarak değiştirilmesiydi.

Pazartesi günü yerel televizyon kanalı Ogni TV, heykelin bir vinç ile kaldırıldığı anların görüntülerini paylaştı.

Kasabanın belediye başkanı, Komünist Parti'nin heykeli dikmek için izin almadığını ifade etti. Partililer, Rusya genelinde Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan çalışmama periyodu bitince heykelin tekrar dikilmesi için başvuru yapacaklarını bildirdi.

Moscow Times, Stalin'in imajının Vladimir Putin döneminde tekrar olumluya çekilmeye çalışıldığıyla ilgili yorumda bulundu. Geçen yıllarda yapılan bir ankete göre Putin'in "kompleks bir figür" diye nitelendirdiği diktatör hakkında Rusların %70'i olumlu bir görüşe sahip.

Le Figaro | Macron, Napoleon’u anmak için doğru tonu arıyor

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ölümünün 200. yılında Napoleon Bonaparte için yapacağı konuşmada kullanacağı dil merakla bekleniyor. Macron’un Napoleon’u aziz gibi gösteren ya da olumsuz bahseden iki tondan kaçındığı, arada bir mesaj vermeyi planladığı biliniyor. Asker ve siyasetçi Napoleon Bonaparte, 1804’ten 1814’e kadar Fransa İmparatoru olmuştu.

Al Jazeera | Suriye medyası: İsrail’in Lazkiye’deki saldırısında bir kişi öldü

Suriye Hava Kuvvetleri, ülkenin kuzeyinde İsrail tarafından düzenlenen birden fazla saldırıya müdahale ettiklerini duyurdu. Suriye devlet medyası, Lazkiya’de bir kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını aktardı. SANA, ölen ve yaralananların sivil olduğunu duyurdu. İsrail ordusu saldırı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.