Dünya basınında bugün | Afganistan'da Taliban karşıtı protestolar

T24 Dış Haberler
Britanya'da kabine üyeleri, milletvekilleri ve ordu liderleri, ABD'deki Biden yönetimini Afganistan kararları nedeniyle eleştirdi. Afganistan'ın çeşitli noktalarında Taliban iktidarına karşı direniş sergilenmeye ve protestolar düzenlenmeye başlandı. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afganistan ordu ve hükümetinin bu kadar hızlı düşeceğine dair hiçbir ibare görmediklerini ifade etti.
19 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Times | Milletvekilleri, Biden'ı ABD'nin "utanç verici" çekilmesi nedeniyle kınadı
Britanya'da kabine üyeleri, milletvekilleri ve ordu liderleri, ABD'deki Biden yönetimini Afganistan kararları nedeniyle eleştirdi. Britanya Parlamentosu dün, Afganistan konulu özel oturumda toplandı. Britanya Başbakanı Boris Johnson, ABD'nin güçlerini geri çektikten sonra İngiltere'nin Afganistan'da kalmaya devam etmesinin bir seçenek olmadığını belirtti. Eski başbakan ve Muhafazakar Parti milletvekili Theresa May, Britanya hükümetinin de Afganistan konusunda başarısız olduğunu ve Afganistan'daki durumun Birleşik Krallık'a terör saldırıları düzenlenmesine neden olabileceğini söyledi. The Times'a konuşan ve ismi paylaşılmayan bir bakan, "Bu durum ABD'nin gözünün içerde olduğunu ve dünya düzenini korumak için en ufak çabayı harcamaya bile niyetleri olmadığını gösteriyor" dedi.
The Guardian | Milletvekilleri, Johnson'ı Afganistan 'rezaleti' konusunda sert biçimde eleştirdi
The Guardian, Muhafazakar Partili milletvekilleri ve 11 eski kabine üyesinin Britanya Başbakanı Boris Johnson'ı, ülkenin Afganistan'da istihbarat ve hazırlık konusunda "yetersiz" kaldığı gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdiğini aktardı.
New York Times | Taliban gücünü sağlamlaştırmaya çalışırken protestolar başladı
Afganistan'ın çeşitli noktalarında Taliban iktidarına karşı direniş sergilenmeye ve protestolar düzenlenmeye başlandı. New York Times'ın aktardığına göre Taliban, en az iki şehirdeki protestoyu dağıtmak için güç kullandı. Celalabad'da Afgan bayrağının indirilmesine karşı çıkan protestocuları dağıtmak için ateş açıldı.
The Washington Post | Pentagon planlamasını savundu, tüm ABD'lileri kurtaracağına söz verdi
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afganistan ordu ve hükümetinin bu kadar hızlı düşeceğine dair hiçbir ibare görmediklerini ifade etti.
Milley, ordunun duruma plansız yakalandığı ile ilgili söylemleri kabul etmeyerek, ordu istihbaratının Kabil hükümetinin hızlı düşebileceğine dair değerlendirmeleri olduğunu, ancak bu kadar hızlı düşeceğine dair bir işaret olmadığını söyledi. 11 Ağustos'ta sızan ordu istihbaratı raporunda Kabil'in 90 gün içinde düşebileceği öngörülüyordu. Kabil, bu istihbarat raporu ortaya çıktıktan bir haftadan kısa süre sonra düştü.
Genelkurmay Başkanı, "Benim veya herhangi birinin gördüğü hiçbir şey bu ordu ve hükümetin 11 gün içinde düşebileceğine dair bir ibare içermiyordu" dedi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le bir basın toplantısı düzenleyen Milley, şimdiki önceliklerinin Afganistan'daki ABD vatandaşlarını ülkeden çıkarmak olduğunu ifade etti.
Pentagon'un liderleri, Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlandığını ve tahliye uçuşlarının devam ettiğini söyledi. İkili, havalimanına gelmeyi başaramayan ABD'lilere ne olacağı ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı. ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü ülkedeki tüm ABD vatandaşları çıkarılana kadar ülkede asker bırakılacağını söylemişti.
Moscow Times | İran, Afganistan'da barış için Rusya ve Çin'le çalışmaya hazır olduğunu söyledi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Çinli ve Rus mevkidaşlarına Afganistan'da "barış ve istikrarı" sağlamak için işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
Al Jazeera | Gani, Afganistan'dan kaçarken yüksek miktarda para aldığı iddialarını yalanladı
Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yayınladığı video mesajda, ülkeden kaçarken yanına yüksek miktarda para aldığı iddialarını yalanladı ve "Ben sadece bir tek elbise ve terliğimle vatanımı terk etmek zorunda kaldım” dedi. Gani, "kan dökülmemesi için ülkeyi terk ettiğini" iddia etti.