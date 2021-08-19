Dünya basınında bugün | Afganistan'da Taliban karşıtı protestolar

T24 Dış Haberler

Britanya'da kabine üyeleri, milletvekilleri ve ordu liderleri, ABD'deki Biden yönetimini Afganistan kararları nedeniyle eleştirdi. Afganistan'ın çeşitli noktalarında Taliban iktidarına karşı direniş sergilenmeye ve protestolar düzenlenmeye başlandı. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afganistan ordu ve hükümetinin bu kadar hızlı düşeceğine dair hiçbir ibare görmediklerini ifade etti.

19 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Times | Milletvekilleri, Biden'ı ABD'nin "utanç verici" çekilmesi nedeniyle kınadı

Britanya'da kabine üyeleri, milletvekilleri ve ordu liderleri, ABD'deki Biden yönetimini Afganistan kararları nedeniyle eleştirdi. Britanya Parlamentosu dün, Afganistan konulu özel oturumda toplandı. Britanya Başbakanı Boris Johnson, ABD'nin güçlerini geri çektikten sonra İngiltere'nin Afganistan'da kalmaya devam etmesinin bir seçenek olmadığını belirtti. Eski başbakan ve Muhafazakar Parti milletvekili Theresa May, Britanya hükümetinin de Afganistan konusunda başarısız olduğunu ve Afganistan'daki durumun Birleşik Krallık'a terör saldırıları düzenlenmesine neden olabileceğini söyledi. The Times'a konuşan ve ismi paylaşılmayan bir bakan, "Bu durum ABD'nin gözünün içerde olduğunu ve dünya düzenini korumak için en ufak çabayı harcamaya bile niyetleri olmadığını gösteriyor" dedi.

The Guardian | Milletvekilleri, Johnson'ı Afganistan 'rezaleti' konusunda sert biçimde eleştirdi

The Guardian, Muhafazakar Partili milletvekilleri ve 11 eski kabine üyesinin Britanya Başbakanı Boris Johnson'ı, ülkenin Afganistan'da istihbarat ve hazırlık konusunda "yetersiz" kaldığı gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdiğini aktardı.

New York Times | Taliban gücünü sağlamlaştırmaya çalışırken protestolar başladı

Afganistan'ın çeşitli noktalarında Taliban iktidarına karşı direniş sergilenmeye ve protestolar düzenlenmeye başlandı. New York Times'ın aktardığına göre Taliban, en az iki şehirdeki protestoyu dağıtmak için güç kullandı. Celalabad'da Afgan bayrağının indirilmesine karşı çıkan protestocuları dağıtmak için ateş açıldı.

The Washington Post | Pentagon planlamasını savundu, tüm ABD'lileri kurtaracağına söz verdi

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afganistan ordu ve hükümetinin bu kadar hızlı düşeceğine dair hiçbir ibare görmediklerini ifade etti.