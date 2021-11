Dünya basınında bugün | "Afgan kadın ve kız çocukları için acı yeni gerçek"

T24 Dış Haberler

The New York Times gazetesi,Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da kadınlar ve kız çocuklarının haklarını kaybetmeye başladığına ilişkin endişeleri manşete taşıdı. Britanya'nın gündeminde Başbakan Boris Johnson'ın ABD Başkanı Joe Biden'la Beyaz Saray'da yapacağı ilk toplantı yer aldı. The Moscow Times, hafta sonu gerçekleşen ve iktidar partisi Birleşik Rusya'nın birinci parti olarak bitirdiği Duma seçiminin ardından muhalefetin protesto çağrısına yer verdi.

21 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Afgan kadın ve kız çocukları için acı yeni gerçek

Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da kadınlar ve kız çocukları pek çok haklarından mahrum kalıyor. Taliban, kız çocuklarının ortaokul eğitimine devam etmesini yasaklarken, başkent Kabil’de belediyede çalışan kadınların işe dönmemeleri söylendi. NYT’nin aktardığına göre, Kabil’de bir kız okulunun müdürlüğünü yapan kadın, okulun açılıp açılmayacağı konusunda bilgi alamadığını söyledi. Müdür, erkeklerden oluşan eğitim toplantılarına katılmasına izin verilmediğini belirtti. Afganistan’da kadınlar ve kız çocukları için son 20 yılda ilerleme kaydedilen haklar, Taliban dönemiyle yeniden silinmeye başladı.

The Guardian: Britanya uyardı, kışa hazırlanın

Yüz binlerce Britanya vatandaşı, artan maliyetler nedeniyle "çok zor bir kış" ile karşı karşıya. Enerji faturalarındaki artış nedeniyle aileler zor duruma düştü. İşçiler, birçok hanenin enerji fiyatlarındaki artışların, NI artışının ve kapsamlı kredi kesintisinin “üçlü darbesi” nedeniyle kötü durumda olacağını söyledi.

The Wall Street Journal | Şi’nin hedefi: Mao’nun ekonomik vizyonunu yenilemek

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’ın özel şirketlere karşı duran kampanyasının giderek daha görünür hale geldiği belirtildi. Çin Devlet Başkanı’nın yalnızca büyük teknoloji şirketleri üzerinde hüküm kurmayı değil aynı zamanda ülkenin uzun yılardır Batı tarzı kapitalizme yönelimini geri çevirmeyi hedeflediği değerlendirildi. WSJ’de yer alan analizde Devlet Başkanı’nın önceliklerine hakim kaynakların “Şi’nin fikrine göre, özel sermaye zincirini koparmış durumda ve bu da partinin meşruiyetini tehdit ediyor” dediği aktarıldı.

The Financial Times | Uçma özgürlüğü: ABD aşılılar için giriş koşullarını kolaylaştırdı

ABD, Covid-19 salgını nedeniyle geçen yılın başından bu yana uyguladığı seyahat kısıtlamasını kasım ayından itibaren Covid-19’a karşı tamamen aşılanmış yolcular için kaldıracağını açıkladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, kasım ayından itibaren yabancı yolcuların aşılarının tam olması, test ve temas takibine tabi tutulmaları halinde ABD'ye uçmalarına izin verileceği ifade edildi.

The Independent | Britanya Başbakanı Johnson, ABD ile bir ticaret anlaşması yapmayacağını itiraf etti

Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ile ilk Beyaz Saray toplantısına hazırlanırken bir itirafta bulunarak Birleşik Krallık'ın ABD ile hızlı bir ticaret anlaşması yapmayacağını kabul etti.

Le Figaro | Seçime hazırlanan Macron, sözlerini artırıyor

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimine yedi ay kala, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tüm kartlarını ortaya koyuyor. Duyuruları ve kamu harcamalarını artıran Macron’un karşısında muhalefet, kamu hesaplarının harcanmasına yönelik endişeleri dile getiriyor. Macron henüz 2022 seçiminde aday olacağını resmi olarak duyurmadı.

The Moscow Times | Rusya’da seçimin ardından muhalefetten protesto çağrısı

Rusya’da muhalefet, iktidar partisi Birleşik Rusya’nın birinci parti olarak bitirdiği Duma seçimlerinin ardından seçimlerde usülsüzlük olduğunu belirterek protesto çağrısı yaptı. Seçimlerde sandıkların kapandığı pazar günü Uzak Doğu ve Sibirya federal bölgelerinden gelen erken sonuçlar, Birleşik Rusya’nın oy kaybettiğine işaret ediyordu. Öte yandan internet üzerinden verilen oyların sayıldığı Moskova’da muhalif lider Aleksey Navalni’nin önerdiği akıllı oy sistemi etkisiz görülmeye başladı. Pazar günü öğleden sonra başkent Moskova’nın 15 bölgesinde Kremlin’in desteklediği adaylar kazandı. Birleşik Rusya, Duma’da çoğunluğun üçte ikisini elde etti. Muhalefet, protesto çağrıları yaparken Avrupa Birliği de Rusya’da seçime korku ikliminde gidildiği, bağımsız seçim gözlemcilerinin eksik olduğunu belirten açıklama yapmıştı.