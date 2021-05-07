Dünya basınında bugün | ABD ve Almanya arasında aşı patenti konusunda fikir ayrılığı

T24 Dış Haberler

Koronavirüs aşılarının patentlerinin kaldırılması gündeminde ABD ve Almanya fikir ayrılığına düştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlete bağlı Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V Koronavirüs aşısının "bir Kalaşnikof saldırı tüfeği kadar güvenilir olduğunu" söyledi. New York Times, ABD'li şirketler çalışanlarını geri çağırmaya hazırlanırken bir konuda kararsız kaldığını ifade etti: Çalışanlara Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu tutulmalı mı tutulmamalı mı?

7 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | ABD ve Almanya arasında aşı patentinde fikir ayrılığı

Koronavirüs aşılarının patentlerinin kaldırılması gündeminde ABD ve Almanya fikir ayrılığına düştü. Dünya Ticaret Örgütü'nde görüşülecek patent ve fikri mülkiyet hakkı esnetme tartışmasına Berlin de dahil oldu. Almanya, patentin kaldırılmasının aşı üretimini artırmayacağını ve özel sektörün gelecekte yapacağı araştırmalara hasar vereceğini savundu. Biden yönetimi ise DTÖ'de gündeme geldiğinde patent kaldırılması seçeneğini destekleyeceğini söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü, Biden yönetiminin kararını kutlamıştı.

The Independent | 40 yaş altına AstraZeneca aşısına alternatif sunulacak

Britanya'da 40 yaş altındaki kişilere Oxford/AstraZeneca aşısına bir alternatif sunulacak. Ülkede uygulanan 27 milyon AstraZeneca aşısında 242 kan pıhtılaşması vakası tespit edildi. Kan pıhtılaşması vakalarının beşte birinden fazlası 40 yaşının altında kişilerde rastlandı. Bir hükümet yetkilisi, alternatif sunulması kararının önlem olarak alındığını söyledi.

New York Times | İşverenler işe dönüş için aşıyı zorunlu tutup tutmama konusunda kararsız

New York Times, ABD'li şirketler çalışanlarını geri çağırmaya hazırlanırken bir konuda kararsız kaldığını ifade etti: Çalışanlara Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu tutulmalı mı tutulmamalı mı? NYT, aşıyı zorunlu tutmanın işyerlerine dönerken servis çalışanlarını koruyabileceğini ve anksiyeteyi azaltabileceğini ifade etti. Gazete aynı zamanda aşılanan çalışanların iş arkadaşları aşılanmadan ofislere dönmek istemeyebileceğini ifade etti.

The Washington Post | AB'de aşılanma yavaş başlangıcın ardından hızlanıyor

WaPo, AB'de aşılanma kampanyalarının "kıtlık ve utanç verici hataların" ardından sonunda hızlandığını ifade etti. Haberde AB ülkelerinin her gün yeni aşılanma rekorları kırdığına dikkat çekildi. AB genelinde aşı stoğunun yetmemesi endişesinin de son bulduğu belirtildi.

The Moscow Times | Putin, Moderna'nın "en iyi" Koronavirüs aşısı olarak tanınmasını sorguladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlete bağlı Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V Koronavirüs aşısının "bir Kalaşnikof saldırı tüfeği kadar güvenilir olduğunu" söyledi.

Koronavirüs'le mücadele gündemli bir basın toplantısı düzenleyen Putin, Rus aşılarının "çok modern ve piyasadaki en güvenilir seçenek" olduğunu ifade etti.

Rus lider, "Avrupalı bir uzmanın da dediği gibi. Sputnik aşısı bir Kalaşnikof saldırı tüfeği kadar güvenilir" dedi.

Dünya Aşı Kongresi'nin perşembe günü en iyi Koronavirüs aşısı seçtiği Moderna aşısına da değinen Putin, kongrenin seçim konusunda "aceleci" davrandığını ifade etti.

"Meslektaşlarımız Moderna'nın çok girişimci ve modern olduğunu söylüyor" diyen Putin, "Ancak asıl durumun ne olduğunu görmek için 10 yıl uygulanması ve sonuçları analiz etmemiz gerek" diye devam etti.

Putin, Moderna'nın daha yeni olan mRNA teknolojisini kullandığına dikkat çekerek Sptnik V gibi aşıların yıllardır kullanılan teknolojilerle yapıldığını ifade etti.

Le Monde | Mali'de yine bir Fransız rehin alındı

Kayıp olduğu ihbar edilen Fransız gazeteci Olivier Dubois'nın Mali'de cihatçı bir grup tarafından kaçırıldığını söylediği bir video çıktı. Tarihi belirtilmeyen 20 saniyelik videoda, gazeteci Dubois, 8 Nisan'da kaçırıldığını söyledi ve Fransa hükümetinden yardım istedi. Dubois'yı kaçıran cihatçı grubun el-Kaide ile bağlantısı olduğu tahmin ediliyor.

Al Jazeera | Katar'dan ABD-İran nükleer görüşmelerine destek

Katar Dışişleri Bakanı, ABD ve İran'a nükleer anlaşmaya dönmek için "pozitif" diyalog çağrısı yaptı. Bugün, ABD ve İran'dan diplomatlar ayrı olarak Viyana'da Avrupa Birliği, Rusya ve Çin'den temsilcilerle nükleer anlaşma üzerine görüşecek. Katar Dışişleri Bakanı Al Thani "Washington'la güçlü ve stratejik ilişkilerimiz, Tahran'la da iyi ilişkilerimiz var. Gerilimin artmasını istemiyoruz" dedi.