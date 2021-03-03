Dünya basınında bugün | ABD ve AB'den Rusya'ya koordineli yaptırım

T24 Dış Haberler

Britanya’da işi Koronavirüs’ten etkilenen çalışanların maaşlarının yüzde 80’inini hükûmetin ödediği sistemin eylül sonuna kadar uzatılması bekleniyor. ABD'nin Texas eyaletinde yönetim, bütün iş yerlerini açtığını ve maske zorunluluğunu kaldırdığını bildirdi. Salı günü ABD ve Avrupa Birliği, Aleksey Navalni'nin Noviçok ile zehirlenmesi ve ülkeye dönünce tutuklanması nedeniyle üst düzey Rus yetkililere yeni yaptırımlar uyguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün beş ay sonra ilk kez video konferans yoluyla görüştü.

3 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Britanya Maliye Bakanı Sunak, Koronavirüs salgınında ekonomiyi kurtarma planını uzatacak

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, Covid-19 salgını nedeniyle etkilenen işletmelere ve çalışanlara ödenen yardımın gelecek eylül ayının sonuna kadar uzatılacağını duyuracak. Ülkede hükûmet bütün kısıtlamaların temmuz ayında kalkmasını beklerken Sunak da işleri Koronavirüs kısıtlamalarından etkilenen çalışanların maaşlarının yüzde 80’ini ödeyen sistemin beş ay daha devam etmesi kararı aldı. Sunak, önceliklerinin Britanya ekonomisinin son kısıtlamalardan geniş çaplı işsizlik ve batan işletmelerle karşılaşmadan çıkarmak olduğunu belirtti.

The Independent | Ekonomiyi kurtarma planı eylüle kadar uzatılacak

Britanya’da işi Koronavirüs’ten etkilenen çalışanların maaşlarının yüzde 80’inini hükûmetin ödediği sistemin eylül sonuna kadar uzatılması bekleniyor. Britanya Maliye Bakanı Sunak, pandeminin ekonomiye etkisini azaltmak için yine milyarlarca sterlinden oluşan bir kurtarma planı daha duyuracak.

New York Times | Tekrar açılma dalgası yaygınlaşırken Texas virüs önlemlerini bıraktı

ABD'nin Texas eyaletinde yönetim, bütün iş yerlerini açtığını ve maske zorunluluğunu kaldırdığını bildirdi. Bu bir ABD eyaletinde önlemlerin bu kadar hızlı bir şekilde kardırılması için alınmış en ani kararlardan biri oldu.

29 milyon nüfuslu Texas'ın Valisi Greg Abbott düzenlediği basın toplantısında yeni kararnamenin pandemi boyunca çıkardıkları birçok kararnameyi geçersiz kılacağını bildirdi.

Vali, "Covid'in bir anda kaybolmadığını" ancak artık bu önlemlere ihtiyaçları olmadığını ifade etti. Abbott, aşılar ve ilaçlar sayesinde artık Texaslıları koruyacak araçlara sahip olduklarını ifade etti.

Abbott, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda da, "Biraz önce Texas'ta her şeyin %100 AÇIK olduğunu duyurdum. HER ŞEY. Ayrıca eyalet genelindeki maske yasağını da bitirdim" yazdı.

Karar, 10 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

ABD'de birçok eyalet, önlemleri kaldırmanın güvenli bir yolunu arıyor. Chicago'da bu hafta on binlerce öğrenci 2020 Mart'tan bu yana kapalı olan devlet okullarına döndü, Mississippi'de de maske yasağı kaldırıldı, Massachusetts'te restoranlar müşteri kısıtlaması olmadan çalıştı ve Güney Carolina'da bir araya gelebilecek insanlar konusundaki sınırlama kaldırıldı.

The Washington Post | FBI direktörü yerli tehditleri vurguladı

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu(FBI) Direktörü Chris Wray, 6 Ocak'ta Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına düzenlediği baskını "yerli terörizm" diye nitelendirdi.

Senato Hukuk Komitesi'nde açıklamalarda bulunan Wray, "O saldırı; o kuşatma bir suç faaliyetiydi. Bu çok açık ve basit. Biz FBI'da bu tür davranışları yerli terörizm olarak görüyoruz" dedi.

Yerli terörizm olaylarının büyük bir oranının arkasında "Beyazların üstünlüğüne inananların" olduğuna dikkat çeken Wray, son 10 yılda bu grupların en ölümcül saldırıların arkasında olduğunu ifade etti.

Moscow Times | ABD ve AB, Rusya'ya Navalni zehirlenmesi nedeniyle yaptırım uyguladı

Salı günü ABD ve Avrupa Birliği, Aleksey Navalni'nin Noviçok ile zehirlenmesi ve ülkeye dönünce tutuklanması nedeniyle üst düzey Rus yetkililere yeni yaptırımlar uyguladı. Üst düzey bir ABD'li yetkili, ABD istihbaratının Navalni'nin zehirlenesinin arkasında Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi'nin olduğu konusunda sonuca varmaya yaklaştıklarını ifade etti. AB'nin yayınladığı yaptırım listesine, Başsavcı İgor Krasnov, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) Başkanı Aleksandr Kalaşnikov ve Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Başkanı Viktor Zolotov dahil edildi. Biden'ın Rusya'ya uyguladığı ilk yaptırım AB ile koordineli tasarlanmış oldu.

Le Monde | Sarkozy: Bir mahkumiyetin nedenleri

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk ve rüşvet suçlarından yargılandığı davada ikisi ertelenmiş üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz edeceğini açıklayan Sarkozy, Fransa’da hapis cezası uygulayacak ilk eski Cumhurbaşkanı olacak. Sarkozy’nin hâlâ etkili olduğu Fransa sağı, kararın “siyasi” olduğunu, eski Cumhurbaşkanı’nın dinleme kayıtları üzerinden verilen cezanın “ağır” olduğunu savundu.

Al Jazeera | Erdoğan, Macron’a “işbirliğinin ciddi potansiyeli” olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün beş ay sonra ilk kez video konferans yoluyla görüştü. Daha önce gerilimin tırmandığı iki liderin konuşmasında iki NATO ülkesi üyenin ilişkileri normalleştirmesi ve işbirliğinin önemi vurgulandı. Libya, Suriye, Dağlık Karabağ, Doğu Akdeniz gibi gündemlerde fikir ayrılıkları olan, Fransa’da “Ayrılıkçılıkla mücadele” kapsamında yapılan İslam açıklamalarına karşılık Erdoğan’ın sert ifadeler kullanmasıyla gerilen Fransa-Türkiye ilişkileri, iki liderin ocak ayında birbirine gönderdiği mektuplarla normalleşme sinyalleri vermişti.