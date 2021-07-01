Dünya basınında bugün | ABD’nin Irak işgalinin mimarlarından Rumsfeld hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

İskoçya’dan Londra’da Avrupa şampiyonası için giden 1300 taraftarın Covid-19 testinin pozitif çıkması, Britanya’da normalleşme sürecinde toplu etkinliklerin uygulanmasına ilişkin soru işaretlerine neden oldu. ABD genelinde hava sıcaklıkları yüksek seviyelere çıkarken California eyaleti bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi yıkıcı orman yangınlarıyla karşı karşıya kalma tehlikesi altında. ABD'de büyük juri Trump Organizasyonu ile şirketin baş muhasebe müdürü (CFO) Allen Weisselberg'e vergi suçları ile ilgili soruşturmada suçlama yöneltti. Bu, eski başkanın şirketine yönelik 3 senelik soruşturmada yöneltilen ilk suçlamalar oldu. ABD'de iki dönem savunma bakanlığı yapan, Afganistan ve Irak savaşının mimarlarından Donald Rumsfeld 88 yaşında hayatını kaybetti.

1 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Avrupa şampiyonasıyla Britanya’nın Koronavirüs vakaları arttı

İskoçya’dan Londra’da Avrupa şampiyonası için giden 1300 taraftarın Covid-19 testinin pozitif çıkması, Britanya’da normalleşme sürecinde toplu etkinliklerin uygulanmasına ilişkin soru işaretlerine neden oldu. İskoçya Kamu Sağlığı Birimi, ülkede testi pozitif çıkan 1991 kişinin bir ya da iki Avrupa şampiyonası etkinliğine katıldığını açıkladı. Vakaların yaklaşık üçte ikisinin Londra’ya gidip döndüğü tespit edildi. Britanya genelinde dün, 26 bin 68 Koronavirüs vakası kaydedildi. Hükümet vaka artışının takip edildiğini ancak aşılama hızının hastaneye başvuru ve ölümlerin oranını düşürdüğünün altını çizdi.

The Independent | Yanan eyalet

ABD genelinde hava sıcaklıkları yüksek seviyelere çıkarken California eyaleti bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi yıkıcı orman yangınlarıyla karşı karşıya kalma tehlikesi altında. California’da orman yangınları genelde haziran ayında başlıyor ve kasımın ortasına kadar sürüyor. Geçen yıllarda eyalette, binlerce insanın evini terk etmek zorunda kaldı. Geçen yıl çıkan yangınlarda toplam 4 milyon hektardan fazla alan yandı. California yangınları iklim krizi, orman yönetimi, insan etkisi gibi nedenlerle ilişkilendiriliyor.

New York Times | Panel, Trump'a çalışan üst düzey yöneticiyi suçladı

ABD'de büyük juri Trump Organizasyonu ile şirketin baş muhasebe müdürü (CFO) Allen Weisselberg'e vergi suçları ile ilgili soruşturmada suçlama yöneltti. Bu, eski başkanın şirketine yönelik 3 senelik soruşturmada yöneltilen ilk suçlamalar oldu.

New York Times ve Washington Post, suçlamaların yöneltildiğine dair haberlerini konuya yakın kaynaklara dayandırdılar.

Trump şirketine ve Wisselberg'e henüz hangi suçlamaların yöneltildiği bilinmiyor, ancak kaynaklar vergi ihlali suçlamalarının şirketin yöneticilerine verdiği ayrıcalıklarla ilgili olabileceğini ifade etti.

Bu davada Trump'a kişisel olarak suçlama yöneltilmesi beklenmese de, New York'ta savcılar eski başkanın cinsel birliktelik yaşadığı kadınlara "sus parası" verdiği ve gayrimenkul fiyatlarında manipülasyon yaptığı iddialarını soruşturmaya devam ediyor.

Şubat ayında, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın birçok defa itiraz etmesine rağmen Manhattan savcılığının 8 yıllık vergi kayıtları ve ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.

The Washington Post | Donald H. Rumsfeld(1932-2021): 2 savaşın başında olan kutuplaştırıcı Pentagon şefi

ABD'de iki dönem savunma bakanlığı yapan, Afganistan ve Irak savaşının mimarlarından Donald Rumsfeld 88 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada Rumsfeld'in çevresi sevdikleriyle doluyken New Mexico eyaletinin Taos kentinde öldüğü belirtildi.

6 yıl boyunca yönetiminde görev aldığı eski başkan George W Bush, Rumsfeld için; "Zeki, onurlu ve inanılmaz derecede enerji sahibi bir insandı. Zor kararlar karşısında asla pes etmedi ve hiçbir zaman sorumluluktan kaçınmadı" dedi.

Moscow Times | Putin, Rus Sputnik-V Koronavirüs aşısından olduğunu açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırdığı Koronavirüs aşısının Sputnik-V olduğunu ifade etti. Putin'in hangi aşıyı yaptırdığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmamıştı.

Kremlin, Putin'in birinci dozunu 23 Mart'ta ve 2. dozunu 14 Nisan'da yaptırdığı aşının ismini "sır" olarak saklayacaklarını belirtmişti. Putin'in yaptırdığı Rus aşısının hangisi olduğu diğer aşıya dezavantaj oluşturmamak amacıyla gizleniyordu.

Putin, çarşamba günü halktan sorular aldığı organizasyonda Sputnik-V aşısı olduğunu söylemeye karar verdi.

Rus lider, "Doktorlarıma danışmadım, sadece iş arkadaşlarıma baktım" ifadelerini kullandı.

Putin, "İlk aşıdan sonra hiçbir şey hissetmedim, sadece enjeksiyon noktasında biraz hassaslık vardı. İkinci aşıdan sonra ateşim 37.2'ye çıktı. Yattım ve uyandığımda 36.6 idi" diye konuştu.

Rus medyası, Putin ilk doz aşısını yaptırdıktan sonra ülkede aşılanma oranının ciddi anlamda hızlandığını iddia etmişti.

Le Monde | Delta varyantı krizden çıkışı tehdit ediyor

İlk olarak Hindistan’da tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantı, pek çok ülke gibi Fransa’da da endişelere neden oldu. Dördüncü bir Koronavirüs dalgasının yaşanmaması için hükûjmet, aşılama programını hızlandırma kararı aldı. Fransa’da bulunan Pasteur Enstitüsü, toplum bağışıklığının hızla sağlanmaması durumunda, sonbaharda aşılamaya rağmen vakaların çok artabileceğini söyledi. Enstitü, yaz boyunca toplumun en az yüzde 60’ının tam aşısını yaptırmış olması gerektiğini söyledi.

Al Jazeera | ABD’nin Irak işgalinin mimarlarından Rumsfeld hayatını kaybetti

ABD’nin Irak’a girmesinin başlıca mimarlarından, eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld 88 yaşında hayatını kaybetti. Rumsfeld’in ardından eski ABD Başkanı George W Bush, bir açıklama yayımlayarak eski Savunma Bakanı’nı “büyük kalpli, güzel mizahlı” olarak andı. Rumsfeld’in ölümü üzerine meslektaşları ve yakınları sevgi mesajları paylaşsa da çeşitli aktivistler ve insan hakları savunucuları, “savaş ve işkenceyi” hatırlattı. Rumsfeld Mart 2003'teki Irak işgali öncesi, müdahaleyi meşru göstermeye çalışan bir kampanya yürütmüştü. Rumsfeld Irak'taki kitle imha silahlarının tüm dünyaya tehdit oluşturduğunu savunmuş, ancak bu silahlar hiç bulunamamıştı.