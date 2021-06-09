Dünya basınında bugün | ABD'nin en zenginlerinin gelir vergilerini az ödediği iddia edildi

T24 Dış Haberler

ABD basınında Europol ve FBI'ın 16 ülke ile gerçekleştiği ve 800'den fazla suç örgütü üyesini gözaltına alındı operasyon ile bir internet sitesinin ABD'li milyarderle ilgili sızdırdığı gelir vergisi iddiaları yer aldı. Britanya basınında gündem 21 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen normalleşmenin son aşamasına ilişkin tartışmalar oldu. Fransa ise normalleşmede ikinci aşamaya geçerek ofislere geri dönüleceğini duyurdu. Al Jazeera'nın manşetinde ise ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'e silah satışıyla ilgili tepkiler yer aldı.

9 Haziran 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Suçlular güvenli sandı; cihazları satan FBI çıktı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) ve Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), 16 ülke ile birlikte gerçekleştirdiği "Truva Kalkanı" adlı operasyonda, dünya çapında 800'den fazla kişi gözaltına alındı. Milyonlarca euro nakdin yanı sıra 8 ton da uyuşturucu ele geçirildi. FBI tarafından yönetilen “Truva Kalkanı” operasyonu kapsamında polis, suç örgütlerini bir başka şifreli haberleşme sistemi olan AnOm'u kullanmaya teşvik etti. Suç örgütleri, fark etmeden polisin sattığı kripto telefonları kullanarak ifşa oldu.

The Washington Post | “En zengin ABD’liler az gelir vergisi ödemiş”

Aralarında Elon Musk, Jeff Bezos, Michael Bloomberg’in bulunduğu ABD’li milyarderlerin gelir vergilerini az gösterdiği iddia edilen bilgiler sızdırıldı. ProPublica isimli site, söz konusu milyarderlerin vergi beyannamelerini gördüğünü iddia etti. Sitede milyarderler için “Servetlerine kıyasla çok az gelir vergisi ödüyorlar hatta bazen hiç ödemiyorlar” ifadesi yer aldı. Site, gelecek hafta daha fazla detay yayımlayacaklarını duyurdu.

The Wall Street Journal | Fransa’da seçim gerilimi tırmanırken Macron’a tokatlı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Tain-l’Hermitage kentinde vatandaşlarla selamlaştığı sırada tokatlı saldırıya uğradı. Macron’a tokatla ilgili iki kişi gözaltına aldı. Tokatlı saldırının arkasında aşırı sağcı motivasyon olduğu tahmin edilirken Fransa’da gelecek yıl gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağın yükselişine ilişkin tartışmalar sürüyor.

The Guardian | Britanya Maliye Bakanı, normalleşmenin dört hafta ertelenmesine açık olduğunu belirtti

İngiltere’de 21 Haziran’da gerçekleşmesi beklenen ancak artan Delta varyantı vakaları nedeniyle ertelenmesi gündeme gelen normalleşmenin son aşamasıyla ilgil tartışmalar sürüyor. Maliye Bakanı Rishi Sunak, dört haftaya kadar bir ertelemeyi kabul edebileceklerini söyledi. Hükûmet gelecek günler boyunca vaka ve hastaneye yatış verilerini inceleyerek normalleşmenin son aşamasının ertelenip ertelenmeyeceğine karar verecek.

The Independent | Britanya, ihracat krizinde ilk adımı AB’den bekliyor

Britanya’da Başbakan Boris Johnson’ın Brexit anlaşmasının uygulanmasına ilişkin görüşmeler sürerken Brüksel’le Kuzey İrlanda sınırı üzerine gerilimin artması bekleniyor. Bu ayın sonunda soğutulmuş et ürünlerinin ihracat yasağı yürürlüğe girecek “Sosis savaşları” diye nitelendirilen anlaşmazlıkta, Britanya’nın Brexit Başmüzakerecisi David Frost, Avrupa Birliği’nden Kuzey İrlanda protokolü konusunda daha esnek olmalarını talep etti.

Le Figaro | Fransa’da normalleşme: Çalışanlar ofislere dönüyor

Fransa’da Koronavirüs vakalarının düşmesiyle birlikte normalleşmede bu hafta yeni aşamaya geçiliyor. Yeni aşamayla birlikte pandemide uzaktan çalışma yöntemine geçen iş yerleri, ofislere dönmeye hazırlanıyor.

Al Jazeera | ABD Başkanı Biden’dan İsrail’e silah satışını durdurması talep ediliyor

Hak grupları ve Filistin destekleyen gruplar, ABD’de Başkan Joe Biden’dan İsrail’e onaylanan 735 milyon dolarlık silah satışını durdurmasını talep etti. ABD’deki bir Filistin hakları savunucusu olan Huwaida Arraf “Bilinçli bir şekilde yalnız saldırı için değil aynı zamanda insan hakları ihlallerine yol açacak silahları bir ülkeye satıyoruz” dedi. Arraf, “ABD, İsrail’e yolladığı milyarlarca doların da ötesinde sorumlu tutmaktan koruyarak izin veriyor” dedi. Biden’a çağrıda bulunanlar arasında 100’den fazla grup yer aldı.