Dünya basınında bugün | ABD, kısa süre içerisinde Cemal Kaşıkçı raporunu halkla paylaşacak

T24 Dış Haberler

ABD'nin Texas eyaletinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin çok altında seyrederken bu sefer de borular patladı ve milyonlarca kişi su sıkıntısı çekmeye başladı. ABD istihbaratının 2 Ekim 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili bulgularını içeren raporun kısa süre içinde halkla paylaşılması bekleniyor. Avustralya hükûmeti ile sosyal medya devi Facebook’un haber içeriklerine ücret düzenlemesi öngören bir yasa nedeniyle karşı karşıya gelmesi dikkatleri çekti.

19 Şubat 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Facebook’un Avustralya’daki yasağı dünyada tepki çekti

Avustralya hükûmeti ile sosyal medya devi Facebook’un haber içeriklerine ücret düzenlemesi öngören bir yasa nedeniyle karşı karşıya gelmesi dikkatleri çekti.

Facebook’un tüm haber içeriklerine erişimi kesme adımı ise tepkilere neden oldu. Facebook’un “demokrasi zorbalığı” yaptığı yorumları yapıldı. Avustralyalı medya devi Rupert Murcdoch'ın gazetelerinden biri bu adımı "savaş nedeni" olarak niteledi.

The Independent | “Sağlık çalışanları yetersiz ekipman nedeniyle risk altında”

İngiltere’de Koronavirüs’le mücadelede ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarının yetersiz kişisel koruyucu ekipmanlarla çalıştığı tespit edildi. Sağlık örgütleri, eksikliğin sağlık çalışanlarını risk altına soktuğunu savundu. 20’den fazla sağlık ve bilim grubundan yapılan ortak açıklama sağlık çalışanlarına daha yüksek koruyuculuğa sahip maskelerin sağlanmasını istedi.

New York Times | Çatlamış borular, donmuş kuyular, çalışmaya artıma tesisleri: Texas'ta su krizi

New York Times, hava sıcaklığının mevsim normallerinin çok altında seyrettiği Texas'ta birçok bölgede elektrik sorunu çözülse de şimdi de içme suyu krizi baş gösterdi. Texaslılar üçte ikisinin suya erişimi bir şekilde etkilendi. Milyonlarca Texaslının içme suyu bulmakta zorlandığı belirtildi. Su kesintisinden hastaneler de etkilendi. Austin'de bir hastanede bütün kritik durumdaki hastaneleri başka bir binaya taşımak zorunda kaldı. Houston'daki bir hastane, tuvaletlerin temizlenebilmesi için kamyonlarla su taşıdı.

The Washington Post | Raporun Suudilerle ilişkileri bozmasına kesin gözüyle bakılıyor

ABD istihbaratının 2 Ekim 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili bulgularını içeren raporun kısa süre içinde halkla paylaşılması bekleniyor. WaPo, şu ana kadar gizli tutulan raporun gelecek hafta paylaşılabileceğini aktardı. Gazete, Washington-Riyad ilişkilerinin silah satışlarının iptali, insan hakları konusundaki eleştiriler ve Biden yönetiminin ilişkileri "yeniden kalibre etme" sözüyle uzun süredir olduğu en kötü noktada olduğuna dikkat çekerken, raporun paylaşılmasının ilişkileri daha da gereceği değerlendirmesinde bulundu.

Moscow Times | Moskova Soruşturma Komitesi, 14 yaşındakilere doğum günü suç hatırlatması yolladı

Rusya'da Moskova Soruşturma Komitesi, 14 yaşına basanlara "artık hangi suçları işlediklerinde hapse girebileceklerine dair" bir video yollamaya başladı.

Videoda üniformalı bir kadının elinde bir pastayla, "14 mü oldun? Tebrikler!" dediği görülüyor.

Daha sonra komite yetkilisi, "Tabii ki velileriniz hala sizden sorumlu, ancak bu yaştan sonra suç yasalarının bazılarından sorumlu tutulacaksınız" ifadelerini kullanıyor.

14 yaşına giren vatandaşlar cinayet, hırsızlık, gasp ve haraç gibi suçlamalardan yargılanabilecekleri konusunda bilgilendirilirken, terörizm, insan kaçırma ve tecavüz gibi suçlardan "ciddi cezalar alabilecekleri" konusunda uyarıldı.

Videonun sonunda üniformalı yetkili, "Hayatınız sizin sorumluluğunuzdur. Soruşturma Komitesi mutlu bir doğum günü diler" ifadeleri yer alıyor.

Moskova Soruşturma Komitesi, sosyal medyada alay konusu olduktan sonra videoyu kaldırdı.

Le Monde | İran nükleer konusunda Biden üzerinde baskı kuruyor

İran, nükleer anlaşmaya dönme konusunda ABD’den ilk adımın atılmasını beklerken, 23 Şubat’tan itibaren çeşitli nükleer sahalarına uluslararası inceleme kuruluşlarının erişimini kısıtlayabileceğine işaret etti. Tahran, ABD yönetiminin Donald Trump döneminde uygulamaya koyduğu yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Biden yönetimi de İran’ın nükleer anlaşma hükümlerine uyması şartını hatırlatıyor.

Al Jazeera | Cezayir Cumhurbaşkanı, erken seçime gitmek için parlamentoyu feshetti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Almanya’daki tedavisinin ardından bu ay ülkeye döndü. Tebbun, dün yaptığı ulusa sesleni konuşmasında erken seçime gitmek için parlamentoyu feshettiğini açıklarken, 48 saat içinde kabine değişikliği yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Tebbun, göreve geldiğinde yeni Anayasa'ya uygun şekilde seçimleri gerçekleştirerek "eski yönetim kalıntılarıyla" çalışmak istemediği yönünde açıklama yapmıştı.