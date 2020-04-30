Dünya basınında bugün | "ABD'de ekonomi, 2008 çöküşünden bu yana en hızlı küçülmeyi yaşıyor"

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın partneri Carrie Symonds dünyaya bir erkek çocuğu getirdi. New York Times'ın aktardığına göre ABD ekonomisi 2008'deki krizden bu yana en sert küçülmeyi yaşadı. Remdesivir ilacının Covid-19 hastaları üzerinde yapılan klinik denemelerde olumlu sonuçlar verdiği açıklandı. Trump, Çin'in Kasım'daki seçimleri kendisinin kaybetmesini istediğini iddia etti.

30 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hayal kırıklığı büyüyor: Hastane yöneticileri test konusundaki başarısızlığı kınadı

Britanya'da hükûmet bugüne kadar günde 100 bin test yapma hedefine ulaşmayı hedefliyordu, ancak The Guardian'ın aktardığına göre bu hedefin büyük bir farkla kaçırılması bekleniyor. Habere göre hastane yöneticileri hükûmetin test konusundaki stratejisine sert tepki gösterdi. Britanya'da son 24 saatte sadece 33 bin kişiye test yapıldı.

Metro | Bebek Bojoy

Kısa süre önce yeni tip Koronavirüs'ü yenen Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın partneri Carrie Symonds doğum yaptı. Birçok Britanya gazetesinin ilk sayfasında Johnson'ın başbakanlık konutu 10 numaraya oğlunun doğumundan sonra döndüğü ilk anın fotoğrafı yer aldı. Metro'nun başlığında bir kelime oyununa yer verildi. Britanya başbakanına sık sık Bojo diye hitap edilirken, Metro başlığında 'BoJoy' ifadesine yer verdi. Joy, İngilizcede 'neşe' anlamına geliyor.

New York Times | Ekonomi, 2008 çöküşünden bu yana en hızlı küçülmeyi yaşıyor

Yeni tip Koronavirüs salgını ABD ekonomisinin yılın ilk üç ayında yaşadığı büyümeyi durdurdu. ABD'nin gayri safi yurtiçi hasılası yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.8 düştü. Bunu ülkenin ekonomisinin 2014'ten beri yaşadığı ilk düşüş ve 2008'den bu yana en sert çeyrek dönemlik düşüş oldu.

The Washington Post | Virüsle mücadele edebilecek potansiyel ilaç konusunda umutlar arttı

Gilead, çarşamba günü yapılan açıklamada Covid-19 hastaları üzerinde yapılan klinik denemelerde geliştirdikleri remdesivir isimli ilacın iyileşmeye yardımcı olduğunu gördüklerini ve ilacın hastalığın erken safhalarında kullanıldığında daha etkili olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Gilead Sciences tarafından geliştirilen deneysel antiviral ilaç konusunda iyi haberler olduğunu söylerken, Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, verilere göre ilacın Covid-19 sebebiyle hastaneye yatırılan hastalara iyi geldiğini söyledi. Trump, ilaçla ilgili olarak, "Bu üzerine bir şeyler inşa edebileceğimiz bir başlangıç" dedi.

Moscow Times | Rusya: İran, ABD'nin provokasyonlarına teslim olmamalı

Washington ile Tahran arasındaki tansiyon Basra Körfezi'ndeki durum nedeniyle tırmanmata devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı İran'a "oyuna gelmeyin" çağrısında bulundu.

Al Jazeera | Trump, Çin'in Kasım'daki seçimleri kendisinin kaybetmesini istediğini iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'in Kasım ayında yaplacak genel seçimleri Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözle bakılan Joe Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti. Trump, "Çin bu yarışı kaybetmemem için herseyini yapacak" dedi.