Dünya basınında bugün | "3 derece gelecek; güvenli bir yer yok"

Koronavirüs'ün daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantı dünya basınında geniş yer buldu. The New York Times gazetesi, aşısız kişileri tehlikeye sokan Delta varyantının hâlâ daha nadir olsa da aşı yaptıran kişilerde de görülebildiğini ancak ağır hastalık ve ölümlerin aşıyla önlenebildiğini aktardı. The Independent gazetesi ise İngiltere'de Covid-19 vakalarının genç yetişkinlerde ciddi oranda arttığını manşete taşıdı. The Economist dergisi, küresel ısınmanın boyutlarını gözler önüne seren bir kapak hazırlayarak "Güvenli bir yer yok" mesajı verdi.

23 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Neden aşılılarda Koronavirüs vakaları artıyor?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, hızlı başlayan aşılama sürecinin yavaşladığı ABD’de pandeminin henüz bitmediğini hatırlattı. Delta varyantının özellikle aşılanmamış gruplarda etkisini artırdığının altını çizen Walensky, “Pandemide dönüm noktasındayız” dedi. Koronavirüs aşılarının ağır enfeksiyon ve ölümü önlediği ancak enfekte olma riskini tamamen yok etmediğinin altı çizilerek ABD’de 4 Temmuz’da aşılılar için kalkan maske zorunluluğunun yeniden getirilmesi tartışılıyor. Uzmanlar, ABD’de aşıdan kaçan Koronavirüs enfeksiyonlarının hâlâ daha nadir olduğunun altını çizdi.

The Washington Post | Federal kurumlarda ofise dönüş planı varyantlarla risk altında

ABD’de Biden yönetiminin federal kurumların ofislerde çalışmaya dönmesine ilişkin planı, Delta varyantının yaygınlaşmasıyla risk altına girdi. Yüzlerce kurum, gelecek yılın sonuna kadar ofislerde çalışmaya dönmek için planlamaya başlamışken daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantının ABD’de yeni vakaların yüzde 83’ünü oluşturması planlara gölge düşürdü. Kurumlar, çalışanların güvenliği için ofise dönüşe yönelik endişeleri dile getirdi.

The Wall Street Journal | Hong Kong’da çocuk kitabı “isyana teşvikle” suçlandı

Hong Kong'da ulusal güvenlik polisleri, demokrasi hareketini çocuklara anlatan bir çocuk kitabını yazan kişileri "isyana teşvik" gerekçesiyle gözaltına aldı. Kitapta, kurtlarla çevrili bir köyde yaşayan koyunların hayatı anlatılıyordu. Gözaltına alınanlara "isyana teşvik eden yayın yapmak, dağıtmak, göstermek ve kopyalamak" suçlaması yöneltildi. Grubun, "halkı, özellikle küçük çocukları" Hong Kong yönetimine ve yargıya karşı nefretle doldurduğu ve şiddet ve yasa dışı eylemleri teşvik ettiği iddia edildi.

The Guardian | İngiltere’de sağlık çalışanlarına maaş zammı krizi sürüyor

İngiltere’de ulusal sağlık sistemi NHS çalışanlarının bir bölümüne yapılması karar verilen yüzde 3’lük maaş zammı tartışmalara neden oluyor. Zam alacaklar arasında on binlerce doktor bulunmazken, yapılacak yüzde 3’lük zam için Hazine’nin yanı sıra NHS’nin de 500 milyon sterlin ödemesi gerekiyor. Normalde Hazine’nin tamamen karşıladığı zammın bu kez bir bölümünün NHS tarafından karşılanması gerekiyor. İngiltere’de hükûmet bugüne kadar sağlık çalışanlarına yüzde 1.5’tan fazla zammı karşılayamayacağını söylüyordu.

The Independent | Genç yetişkinlerde Covid vakaları rekor kırıyor

Koronavirüs kısıtlamalarının 19 Temmuz itibariyle tamamen kalktığı İngiltere’de genç yetişkinlerde Covid-19 vakaları ciddi oranda arttı. Kısıtlamaların kaldırılmasından önceki yedi gün 100 bin kişide 1154 vaka 20-29 yaş aralığında tespit edildi. İngiltere’de hükûmetin sosyal mesafe, evden çalışma gibi çeşitli kısıtlamaları gelecek ay itibariyle yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.

Le Figaro | Tokyo Olimpiyatları yüksek sağlık kontrolünde başlıyor

Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen ve bu yıl da Tokyo’da Koronavirüs bağlantılı OHAL önlemleri sürerken gerçekleşen Tokyo Olimpiyatları’nın açılış töreni bugün gerçekleşecek. Açılış töreni ziyaretçisiz bir şekilde, ciddi Covid önlemleri altında gerçekleşecek. Olimpiyatlar için organizasyona katılan sporcular her gün PCR testi, izolasyon ve maske kuralları altında dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birine katılıyor.

The Economist | Güvenli bir yer yok

The Economist dergisi, iklim krizinin dünyaya oluşturduğu tehditin boyutlarını kapak sayfasına taşıdı. Sular altında kalmış bir yerde penguenlerin bir televizyon ekranında yangına baktığı anların resmedildiği kapakta “Güvenli bir yer yok: 3 derece gelecek” ifadeleri yer aldı. Paris'te beş yıl önce imzalanan İklim Anlaşması'nda küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulması hedeflenmişti. Ancak raporlar, küresel ısınma derecesinin tehlikeli bir şekilde 3 derecenin üzerine çıkacak şekilde arttığını gösteriyor.

The Moscow Times | Rusya, Ukrayna’yı AİHM’e şikayet etti

Rusya, Ukrayna’yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) şikayet etti. Rusya, Ukrayna'yı halkı temel insan haklarından mahrum bırakmakla suçladığı şikayetle ilk defa devlet olarak bir başka ülkeye karşı AİHM'e başvurmuş oldu. Rusya’nın Başsavcılık yetkilileri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin çeşitli maddelerini ihlal etmiş olması nedeniyle Ukrayna’yı AİHM’ye şikayet ettiklerini belirtti.