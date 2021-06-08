Dünya basınında bugün | "20 yıl sonra bir Alzheimer ilacına onay"

T24 Dış Haberler

ABD ve Britanya basınının gündeminde, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) 20 yıl sonra ilk defa bir Alzheimer ilacına onay vermesi yer aldı. Söz konusu ilaçla ilgili bazı bilim insanlarının soru işaretleri olduğu belirtilirken Britanya'da hükûmetten ilacın kullanıma sürülmesi talep edildiği belirtildi. Fransız gazete Le Monde, ABD'de Joe Biden'ın talimatıyla araştırmaları hızlanan ve yeniden gündeme gelen "Koronavirüs'ün kaynağı" tartışmasına yer verdi.

8 Haziran 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Kamala Harris, Guatemala'da göçmenlere "Gelmeyin" dedi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk yurt dışı seyahatini Guatemala'ya gerçekleştirdi. Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüşen Harris, yolsuzluk, göç gibi konuları ele aldıklarını söyledi. Basın toplantısı düzenleyen Harris, Guatemala'dan ABD'ye geçmeyi düşünen göçmenlere "Sınırımıza gelirseniz geri çevrileceksiniz" dedi. İnsanların ABD'ye göç etmesine neden olan temeldeki sorunların çözümü için destek olacaklarını ekledi.

The Washington Post | FDA, bir Alzheimer ilacına onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 20 yıl sonra ilk kez Alzheimer hastalığına yeni bir tedavi imkanı sunan ilacı onayladı. 'Aducanumab' isimli ilaç, demansın en yaygın şekli olan Alzheimer'ın belirtilerinden ziyade altında yatan nedeni tedavi etmeye çalışıyor. Fakat bilim insanları, bilimsel deneylerin sonuçlarındaki belirsizlik nedeniyle tedavinin muhtemel etkisi konusunda bölünmüş durumda. FDA, ilacın önemli faydalar sunmasının muhtemel olduğunu söylerken bazı bilim insanları yeterli olmayan ilacın gelecek yıllardaki tedavi arayışlarının önüne geçebileceğini söyledi.

The Financial Times | Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, gelecek ay uzaya gideceğini duyurdu

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve kardeşi Mark Bezos, açık artırmanın kazananıyla birlikte gelecek ay New Shephard'ın ilk insanlı uçuşuyla uzaya gidecek.Uçuşta bir yer için yapılan açık artırmada şu ana kadar en yüksek teklif 2.8 milyon dolara ulaştı. Açık artırmaya 143 ülkeden 6 bin kişi katıldı. Kazanan 12 Haziran'da açıklanacak.

The Guardian | Başbakan Johnson, ABD'yle "özel ilişkiyi" yeniden tanımlamak istiyor

Britanya'da Downing Sokağı, bu hafta ABD Başkanı Joe Biden'la gerçekleşecek görüşme öncesi bir açıklama yaparak Başbakan Boris Johnson'ın ilk Winston Churchill tarafından Britanya-ABD ilişkisini nitelemek için kullanılan "özel ilişki" ifadesinden hoşlanmadığını söyledi. Johnson'ın bu ifadeyi "güçsüz ve bağımlı" gösterdiği gerekçesiyle sevmediği belirtildi. ABD Başkanı Biden, dün yaptığı konuşmada Britanya için "özel ilişki" ifadesini kullanmıştı.

The Independent | 20 yıl sonra ilk Alzheimer ilacı onay aldı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 20 yıl sonra ilk kez Alzheimer hastalığına yeni bir tedavi imkanı sunan ilacı onayladı. Bazı bilim insanlarının "belirsiz veriler" nedeniyle onay almaması gerektiğini düşündüğü ilaçla ilgili Britanya'dan "dönüm noktası" diyen ve onay alması gerektiğini savunan bilim insanları da oldu. Alzheimer's Research UK, Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock'a bir dilekçe yazarak, hükümetin ilaca hızlı onay vermesini istediklerini açıkladı.

Le Monde | Koronavirüs'ün kaynağına ilişkin soru işaretleri gündemde

Le Monde gazetesi, Koronavirüs salgınının başından bu yana kamuoyunda sık gündeme gelmeyen "Covid-19'un kaynağı Vuhan'daki laboratuvar mı?" tartışmasının daha sık dile getirilmeye başladığını aktardı. Öte yandan virüsün hayvanlardan insanlara doğal yollarla bulaştığı ihtimali en muhtemel fikir olarak değerlendirilmeyi sürdürüyor. Haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın iki ABD istihbarat raporu sonrası konuyla ilgili araştırmaları hızlandırma talimatı verdiği hatırlatıldı.

The Moscow Times | Putin, Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkmaya yönelik kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesini Açık Semalar Antlaşması'ndan çıkartan kararnameyi imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mayıs 2020'de Açık Semalar Antlaşması'ndan çıkma kararı almıştı. Joe Biden liderliğindeki ABD yönetimi de geçen ay sonunda antlaşmaya yeniden taraf olmayacağını Moskova'ya bildirdi. Rusya Washington'un kararını "siyasi bir hata" olarak nitelemişti.