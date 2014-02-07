Dünya basını yeni düzenlemeye 'internete darbe' dedi

İnternet erişimine sınırlamalar ve sansür getiren yasaya dünya basını geniş yer verdi. İngiliz BBC televizyonu, düzenlemeyle 'hükümetin internet üzerindeki hakimiyetinin amaçlandığını' belirterek, Erdoğan'ın Twitter için söylediği "baş belası" ifadesini hatırlattı. Yeni düzenleme ile yasakçı Çin rejimi ile aynı seviyeye gelineceği yönünde bir görüş hakim kılınırken, bunun "intenete darbe" olacağı vurgulandı.

Dünya basınından internet düzenlemesine tepkiler şöyle:

Reuters: İnternet erişimine yasaklar getiren yasa, dünya medyasında da geniş yankı buldu. İngiliz Reuters haber ajansı, yasanın ifade özgürlüğünü kısıtladığı eleştirilerine yol açtığını kaydetti. Ajans haberinde düzenlemenin, 17 Aralık’ta yolsuzluk operasyonu sonrasında soruşturma kapsamındaki konularla ilgili pek çok telefon kaydı ve görüntünün internette yer almasının ardından yapıldığına dikkat çekti.

BBC: İngiliz yayın kuruluşu BBC, yasa ile hükümetin internet üzerindeki kontrolünü sıkılaştıracağını yazarken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter ve sosyal medya hakkında daha önce kullandığı ‘baş belası’ sözünü hatırlattı.

AFP: Fransız haber ajansı AFP de yasayı ‘Başbakan Erdoğan’ın ifade, bilgiye erişim özgürlüğü ve araştırmacı gazeteciliğe son saldırısı’ olarak nitelendirdi.

Corriere Della Sera: İtalyan Corriere Della Sera gazetesi ise haberi “Türkiye’de internet susturuldu” başlığıyla verirken sosyal medyada en aktif ülkeler arasında bulunan Türkiye’de bu tip bir yasayla muhalif seslerin susturulmaya çalışıldığını yazdı.

Repubblica: Gazete konuyu okuyucularına “Türkiye’de internete darbe” başlığı ile duyurdu. Türkiye’nin internet ve basın özgürlüğünde yasakçı Çin rejimi ile aynı seviyeye gerilediğini yazdı.

Kronen Zeitung: Avusturya’da 1 milyon tirajlı Kronen Zeitung gazetesi, ‘Türkiye keyfi internet sansürünü yasalaştırdı’ başlığını kullandı.