Dünya Basını Türk Gücü TPW'yi manşet yaptı

İSTANBUL,(DHA)

Turkish Power Wresling İstanbul şovu dünya basınında manşet oldu. Türk Gücü adıyla kurulan \"Profesyonel Güreş\" şirketi TPW Volkswagen Arena\'da adeta bir şölen yaşattı.

8 AYRI ÜLKEDEN İSTANBUL\'A AKIN ETTİLER

Dünyaca ünlü güreş yıldızları Amerikalı MVP, Kanadalı Joe Legend, Fransız Tom La Ruffa, Portekizli Shanna, Rus Ivan Markov, Alman Demolation Davies, İngiliz Jonny Storm ve İrlandalı Tron ile Doug Williams olağanüstü bir görsel şova imza attılar. Yapımcı Bilgehan Demir\'in gerçekleştirdiği event sonrası sosyal medya adreslerinden dünyaya organizasyonun ne kadar büyük bir olduğunu duyuran Profesyonel Güreşçiler İstanbul\'dan memnun ayrıldı. Maçları ünlü Manchesterli İngiliz hakem Ryan Ambrose yönetti. Demirci vs Samuray karşılaşmasını ise Cengiz Okumuş yönetti.

13 KAMERA 6 TIR 170 ROBOT IŞIK, 200 KW IŞIK GÜCÜ KULLANILDI

Türk yıldızlardan Camoka, Murat Bosporus, Kubilay Koçgün, Ferit Can da nefes kesen organizasyonda boy gösterdiler. 3110 seyircinin doldurduğu Volkswagen Arena ışık, phyro, led, ses ve sahne şovları ile adeta büyüledi. 13 Kamera ile çekilen dev prodüksiyon dünyaca ünlü WWE\'yi kıskandırdı. Dev organizasyonda 9 tır, 6 kamyon malzeme kullanılan gecede 170 Robot Işık, 200 KW Işık Gücü, 39 Phyro, 65 metre bariyer kullanıldı.

DÜNYA BASINI TÜRK GÜCÜ TPW\'Yİ MANŞETE TAŞIDI

İngilizlerin dünyaca ünlü gazetesi The Sun manşetten duyurduğu haberinde \"İstanbul\'da WWE ayarında TPW Şovu TLC (Masa-Sandalye-Merdiven) maçı ile göz kamaştırdı. Türk Lokumu.\" ifadelerini kullandı.

TAHA AKGÜL VE İSMAİL BALABAN SÜRPRİZİ

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ve 2 kez Kırkpınar Başpehlivan olan İsmail Balaban da MVP vs Murat Bosporus karşılamasını izlemek için salonda hazır bulundu. Taha Akgül daha önce WWE\'den transfer teklifi almış ancak reddetmişti. Maçtan sonra TPW organizasyon komitesi kendilerine birer plaket verdi ve ikili MAVP ve Murat Bosporus ile hatıra fotoğrafı çekildi.

TPW ŞOVUNA ÜNLÜ AKINI

Turkish Power Wrestling şovuna adeta ünlü akını vardı. Ünlü sanatçılardan Petek Dinçöz, eski futbolcu Ahmet Dursun, Güldüy Güldüy Şov\'un minkleri, Osman ismiyle Öyle Bir Geçer Zamanki dizisiyle ünlenen Emir Berke Zincidi, Yasemin Ergen\'e, Ahmet Tatlıses de en önde TPW organizasyonunu aile izlediler.

TLC ŞOVU NEFES KESTİ

Table-Ladder-Chair (Masa Merdiven Sandalye) olarak bilinen ve kazananın TPW ile kontrat imzalayacağı mücadele Tom La Ruffa, Ivan Markov ve Doug Williams arasında geçti. Kazanan Fransız La Ruffa oldu.

BİLGEHAN DEMİR \"AMACIM DÜNYA ÇAPINDA MARKA OLMAK GALİBA BAŞARIYORUZ\"

2011\'de kurulan Turkish Power Wrestling organizasyonunun kurucusu yapımcı spiker Bilgehan Demir şov sonrası yaptığı açıklamada birleştirici gücü yüksek bir işe imza attık. Dünya markası olma sözü verdim galiba başaracağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI