Dünya basını Marmaray'ı nasıl gördü?

Asya ve Avrupa'yı deniz altından demiryolu ile birleştirecek Marmaray'ın açılışı dünya basınında geniş yankı buldu. Reuters haber ajansı, Türkiye'nin iki kıtayı birbirine bağlayan deniz altından ilk demiryolu tünelini açtığına dikkat çekildi. Haberde, Osmanlı sultanlarının yüz yıldan fazla süre önce hayalini kurdukları projenin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Avrupa'nın en büyük şehri İstanbul'daki dev projeyle ilgili teknik bilgiler verilen haberde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Binali Yıldırım'ın, proje ile İpek Yolu'nun kıtalarının birbirine bağlanacağı ifadeleri aktarıldı.

Mega projelerden Marmaray'ın, Türkiye'nin yüzünü değiştirecek görülmemiş inşaat hamlesi kapsamında olduğunu belirten Reuters, Kanal İstanbul, üçüncü havaalanı, Çamlıca Camii, nükleer santraller, üçüncü köprü gibi projeleri saydı.

'Londra ile Pekin'i birbirine bağlayan proje'

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 2004 yılında yapımına başlanan Marmaray projesi ile İstanbul Boğazı'nın iki yakasındaki Üsküdar ve Sirkeci'nin ise denizin altından, yere batırma tekniğiyle inşa edilen tüp geçitle birbirine bağlandığını anlattı.

Avrupa yakasındaki Kazlıçeşme ve Anadolu yakasındaki Ayrılıkçeşme arasındaki bölümün toplam uzunluğunun 13,6 kilometre olduğuna işaret eden BBC, "Projenin tamamlanmasıyla, hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki banliyö ve metro hatlarıyla entegre edilerek toplam 70 kilometrelik bir ulaşım ağı yaratılması hedefleniyordu. Bu bölümler henüz devreye girmeyecek" dedi.

'Asya ile Avrupa deniz altından tünel ile birleşti'

ABD'nin önde gelen televizyon kanalı CNN, Marmaray'ın açılış törenine haberinde geniş yer verdi. Kanal, internet sitesinde de, "İlk defa Asya ile Avrupa deniz altından tünel ile birleşti." ifadelerini kullandı.

Haberde, milyarlarca dolara mal olan projenin iki kıta üzerinde bulunan Türkiye'yi deniz altından ilk defa demiryolu ile birleştirdiğine dikkat çekildi. Erdoğan'ın açılış konuşmasından kesitler veren CNN, projenin Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen bir rüya olduğunun altını çizdi. Sultan Abdulmecid'in rüyasının Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. kuruluş yıldönümünde hayata geçirildiği belirtilen haberde, tünelin dünyanın en yoğun gemi trafiğinin yaşandığı İstanbul Boğazı'nın altından geçtiği hatırlatıldı.

Bölgenin finans merkezi olan İstanbul'da 15 milyona yakın insanın yaşadığı kaydedilen haberde, günlük olarak da 2 milyon kişinin kıtalar arasında geçiş yaptığına vurgu yapıldı. Dünyanın önde gelen haber kanalı, "Marmaray, Türkiye'den Çin'e kesintisiz demiryolu taşımacılığı sağlayacak modern İpek Yolu üzerinde önemli bir bağlantı olarak tarif ediliyor" ifadesini kullandı.

New York Times gazetesi ise, İstanbul mahreçli haberine, "Boğazın silueti üzerine binmiş ufukta dikili minareleri ile kendisini Batı ile Doğu arasında coğrafik kavşak olarak tanımlayan şehir, Avrupa ile Anadolu step kültürlerinin iç içe geçtiği bir yer." şeklinde giriş yaptı.

'150 yıllık rüya gerçek oldu'

Çin medyasında yazılı, görsel ve fotoğraflı olarak servis edilen haberlerde, Türkiye'nin kuruluşunun 90. yıl dönümünde açılacak olan Marmaray'ın Türk devletinin 150 yıllık rüyası olduğu manşetlere çekildi.

Çin resmi Xinhua ajansı da Marmaray projesinin bugün resmen açılacağını abonelerine duyurdu.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Halkın Günlüğü gazetesi ise haberinde, Pekin ile Londra'yı birleştirecek olan Marmaray tünelinin bugün resmen açılacağını okuyucularına duyurdu. Tünelin bugün açılacak uzunluğunun 13,6 kilometre olduğuna değinilen haberde, saatte 75 bin yolcunun iki kıta arasında taşınacağı belirtildi.

Zhong Hua internet haber sitesi de, haberi "Türkiye'nin 150 yıllık rüyası, Türkiye Asya ve Avrupa'yı birleştiren ilk tüneli açıyor" manşetiyle okuyucularına duyurdu. Ankara yönetiminin Osmanlı Sultanı Abdülhamit'in 150 yıllık projesini hayata geçirmeyi başardığını vurgulanan haberde, Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarına da yer verildi.

Hong Kong merkezli Feng Huang televizyonu da Marmaray'ın görüntülerine yer verdi. Japonya Başbakan'ı Abe'nin Türkiye'deki Marmaray projesinin açılışına katılacağı kaydedilen haberde, proje kapsamında çok sayıda tarihi eserin de ortaya çıkarıldığına dikkate çekildi. Televizyon, Türkiye'nin "Londra ile Pekin'i birbirine bağlayan proje" olarak duyurduğu haberinde, Marmaray'ın açılışının Cumhuriyet Bayramı gününe denk getirildiğine dikkat çekti.

'Marmaray, trafiğe çare olabilir'

Belçika'nın De Standaard gazetesi, kıtalararası ilk tünel olma özelliğini taşıyan Marmaray, İstanbul'un da Avrupa ve Asya yakasını birbirine bağlayacağını belirtti. Gazetenin haberinde, "Tünelin İstanbul'da trafikten bıkan vatandaşlar için çare olması bekleniyor. İstanbul Boğazı, tünel öncesinde sadece var olan iki köprü ve vapur ile geçilebiliyordu." ifadelerini kullanıldı.

Brezilya medyasında da yer buldu

Yaklaşık on yıl süren inşaatının ardından Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilen Marmaray projesi, Brezilya medyasında da ses getirdi. Ulusal televizyon kanalları ve gazetelerde yer alan haberlerde 150 yıldır gerçekleştirilmek istenen projenin mimarının bir Osmanlı sultanı olması öne çıkartılırken proje için Japonya ile işbirliği yapılması nazara verildi. Projenin inşaat aşamasında yeraltında bulunan tarihi mirasların öneminden bahseden medya, tünelin iki kıtayı birleştirecek olmasına dikkat çekti.

Ukrayna basınında geniş yankı buldu

Asya ve Avrupa'yı deniz altından demiryolu ile birleştiren Marmaray projesi, Ukrayna medyasında da geniş yankı buldu. Ülkedeki çok sayıda televizyon ve radyo kanalı, gazete, haber siteleri; gelişmeyi son dakika haberi olarak ulaştırdı.

Ukrayna'nın resmi devlet haber ajansı 'Ukrinform' haberi: Boğaz'ın altından metro geçecek başlığıyla abonelerine servisledi. Demiryolu tüneli olarak nitelenen Marmaray'ın teknik özeliklerine yer verildi. Projenin, Çin'den Batı Avrupa'ya uzanan 'Modern İpek Yolu' olarak adlandırıldığı ifade edildi.

Ukrayna Başbakanlığı'nın resmi gazetesi Uryadovıy Kuryer ise haberi; 'Dünyanın en derin denizaltı tüneli İstanbul'da bugün açıldı' başlığıyla verdi. Haberde Marmaray'ın Avrupa ve Asya kıtasını birleştirdiğine vurgu yapılırken yapım esnasında ortaya çıkan tarihi eserlere değinildi. Açılışın Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 90. yıldönümünde gerçekleştiği belirtildi.

Ülkenin en önemli finans portalı Finance.ua ise haberi; 'Boğaz altından geçen ve bir benzeri olmayan Marmaray 5 milyar dolara mal oldu' manşeti ile haberi duyurdu. Türk - Japon konsorsiyumu ile Londra'dan Pekin'e raylı sistemlerin bağlandığına dikkat çekildi.